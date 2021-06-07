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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10549
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.06.21 - 10:18
#5626
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Цитата:
alex_60:
комментарий после того как результат был известен.

Ой, извините, я же не знал, что тут нельзя оставлять коментарии после оглашения результатов :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11974
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.06.21 - 18:02
#5627
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надеюсь при новом статусе Аким
не допустит присутствие кляузникоd и доносчиков в деревне.

[Исправлено: alex_60, 09.06.2021 - 08:44]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21994
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.06.21 - 19:05
#5628
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Цитата:
alex_60:
присутствие кляузникоа и доносчиков в деревне.

Они разве были, в деревеньке?... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11974
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.06.21 - 19:04
#5629
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Цитата:
drakon:
Они разве были, в деревеньке?.


да, заходили. не буду пальцем показывать.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21994
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.06.21 - 19:14
#5630
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Цитата:
alex_60:
да, заходили. не буду пальцем показывать.

Так заходи, ты. Пока я утром сплю... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11974
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.06.21 - 19:29
#5631
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Цитата:
drakon:
Так заходи, ты. Пока я утром сплю...


ты как это представляешь.
прихожу я к кому то в гости в
три часа ночи...
как то неприлично вроде.
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