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Опять формализм?
Опять формализм?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41689
Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 11:44
Традиционно в Костанае День Победы - особенный праздник. В этом году празднования прошли скромнее и на это были объективные причины. Праздник прошёл, но некоторые действия наших власть предержащих опять вызывают недоумение и вопросы, сомнения в их компетенции. Причем их формализм, как мне кажется, лежит уже в плоскости морали и нравственности.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3400
Re: Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 15:49
Цитата:
____ Смотри на Ютубе --**проспект Кобланды батыр - Проект НК «Улицы моего города»**,*улица Баймагамбетова - Проект НК «Улицы моего города»**.**улица Павлова - Проект НК «Улицы моего города»**,**улица БОРОДИНА - Проект НК «Улицы моего *города»**,**улица БАЙТУРСЫНОВА - Проект НК «Улицы моего города»**,**улица ХАКИМЖАНОВОЙ - Проект НК «Улицы моего города»**,**улица Каирбекова - Проект НК «Улицы моего города»**,**улица Амангельды Иманова - Проект НК «Улицы моего города»**.
abaika95:
Предложение для НГ проведите стрит опрос среди молодого поколения Назовите им фамилии этих героев Смогут дети ответить кто это?
Предложение для НГ проведите стрит опрос среди молодого поколения Назовите им фамилии этих героев Смогут дети ответить кто это?
____ Смотри на Ютубе --**проспект Кобланды батыр - Проект НК «Улицы моего города»**,*улица Баймагамбетова - Проект НК «Улицы моего города»**.**улица Павлова - Проект НК «Улицы моего города»**,**улица БОРОДИНА - Проект НК «Улицы моего *города»**,**улица БАЙТУРСЫНОВА - Проект НК «Улицы моего города»**,**улица ХАКИМЖАНОВОЙ - Проект НК «Улицы моего города»**,**улица Каирбекова - Проект НК «Улицы моего города»**,**улица Амангельды Иманова - Проект НК «Улицы моего города»**.
Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 15:54
Цитата:
Объективное рассуждение не есть перевод стрелок) как бы тебе не хотелось))
Цитата:
Я хочу сказать что косяки случаются
Особенно в сфере истории,где профессора то иногда ошибаются и архивисты
Тут считаю что разберутся и исправят за счёт изготовителей (если кончено в эскизе не напортачил заказчик,тогда вычтут из зарплаты)
Честно не вижу тут трагедии
Цитата:
Также считаю и сразу далее Цитата:
Но подпись была про Германа
Предлагаю форумчанину Пешеходу написать статью на эту тему
Как гражданский журналист НГ допустил ошибку и ещё начал препираться на критику
Всё-таки такое отношение к памяти героям недопустимо же?)
Гога:
Не надо замыливать тему и переводить стрелки
Не надо замыливать тему и переводить стрелки
Объективное рассуждение не есть перевод стрелок) как бы тебе не хотелось))
Цитата:
peshexod:
Вы что хотите сказать?
Вы что хотите сказать?
Я хочу сказать что косяки случаются
Особенно в сфере истории,где профессора то иногда ошибаются и архивисты
Тут считаю что разберутся и исправят за счёт изготовителей (если кончено в эскизе не напортачил заказчик,тогда вычтут из зарплаты)
Честно не вижу тут трагедии
Цитата:
peshexod:
такое отношение к памяти героям считаю недопустимым, а Вы как считаете?
такое отношение к памяти героям считаю недопустимым, а Вы как считаете?
Также считаю и сразу далее Цитата:
drakon:
Да, это был космонавт Титов.№54. Не Герман Степанович, а Влалимир... Сам то - знаешь?..
Да, это был космонавт Титов.№54. Не Герман Степанович, а Влалимир... Сам то - знаешь?..
Но подпись была про Германа
Предлагаю форумчанину Пешеходу написать статью на эту тему
Как гражданский журналист НГ допустил ошибку и ещё начал препираться на критику
Всё-таки такое отношение к памяти героям недопустимо же?)
Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 15:57
Цитата:
О как
Ну вот надо ещё про героев опросить
Ответов я уверен от молодых вообще не дождемся
Так в чем трагедия? В орденах или не в знании?
Гога:
Смотри на Ютубе -
Смотри на Ютубе -
О как
Ну вот надо ещё про героев опросить
Ответов я уверен от молодых вообще не дождемся
Так в чем трагедия? В орденах или не в знании?
M
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.21
- Сообщений:
- 74
Re: Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 16:04
Цитата:
А писать латиницей уже считается нормой и требованием или пока ещё нет? В чём смысл писать ей сейчас?
abaika95:
А писать латиницей уже считается нормой и требованием или пока ещё нет? В чём смысл писать ей сейчас?
Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 16:14
Как можно писАть, алфавитом,
который ещё не - существует?...
который ещё не - существует?...
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7475
Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 16:15
Цитата:
ну, дык бежать впереди паровоза, даже если это выглядит смешно и убого, но в угоду заветам Елбасы, это просто местная забава такая.
Цитата:
Вроде как ПЯТЫЙ уже есть... правил грамматики еще не придумали, но заменять буковки с одних на другие пытаются... не за свои же деньги.
[Исправлено: yudjin, 09.06.2021 - 16:19]
Mr_negotive:
В чём смысл писать ей сейчас?
В чём смысл писать ей сейчас?
ну, дык бежать впереди паровоза, даже если это выглядит смешно и убого, но в угоду заветам Елбасы, это просто местная забава такая.
Цитата:
drakon: Как можно писАть, алфавитом, который ещё не - существует?.
Вроде как ПЯТЫЙ уже есть... правил грамматики еще не придумали, но заменять буковки с одних на другие пытаются... не за свои же деньги.
[Исправлено: yudjin, 09.06.2021 - 16:19]
Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 16:24
Цитата:
А что есть запрет какой-то?
Вроде нет
Уже почти все вывески заменили на латиницу т.к.пропагандируют и несут в массы
Опять же пример из истории
Сколько советское правительство потратило сил и народных средств на латинский алфавит для тюрских народов чтобы потом в одночасье одним росчерком пера заменить его на кириллицу?
сразу нельзя было? Видимо нельзя))Цитата:
Это заветы Ильича
Все новое хорошо забытое старое
Но ты лицемерно это не заметишь
Цитата:
Сколько твоих миллионов потратили? Лично твоих?)
Mr_negotive:
А писать латиницей уже считается нормой и требованием или пока ещё нет? В чём смысл писать ей сейчас?
А писать латиницей уже считается нормой и требованием или пока ещё нет? В чём смысл писать ей сейчас?
А что есть запрет какой-то?
Вроде нет
Уже почти все вывески заменили на латиницу т.к.пропагандируют и несут в массы
Опять же пример из истории
Сколько советское правительство потратило сил и народных средств на латинский алфавит для тюрских народов чтобы потом в одночасье одним росчерком пера заменить его на кириллицу?
сразу нельзя было? Видимо нельзя))Цитата:
yudjin:
ну, дык бежать впереди паровоза, даже если это выглядит смешно и убого, но в угоду заветам Елбасы, это просто местная забава такая.
ну, дык бежать впереди паровоза, даже если это выглядит смешно и убого, но в угоду заветам Елбасы, это просто местная забава такая.
Это заветы Ильича
Все новое хорошо забытое старое
Но ты лицемерно это не заметишь
Цитата:
yudjin:
не за свои же деньги.
не за свои же деньги.
Сколько твоих миллионов потратили? Лично твоих?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан
- Регистрация:
- 18.05.12
- Сообщений:
- 497
Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 17:26
Цитата:
Думаю, что трагедии нет! Ведь можно вообще "забить" на подобное.
Вот если бы peshexod не написал статью , то и не было бы этой дискуссии.
Не вчера же эти бюсты были установлены? Зачем вообще у нас делать такие бюсты, если как утверждает abaika95: этих героев мало кто знает. Я думаю, что о них знают меньше процента жителей города. Уверен даже в этом! Может это и хорошо? Зачем нам эти герои страны, которой у нас давно нет?
Да и герои не совсем той национальности. У нас сегодня совсем другие ценности и совершенно другие Hero.
Куда тем Советским героям до нынешних херо!
Цитата:
Какая трагедия! Вот если стоишь у пивного ларька и не хватает 20-30 тенге на литрушку пивасика... вот это ТрагедиЯ! А тут русскоязычных Героев Великой Отечественной на латинице написали,подумаешь трагедия!
Тем более, когда этих Героев мало кто знает!?.
А вот когда такие как peshexod и ему подобные перестанут писать и комментировать подобные "неТрагедии" то будет у нас полное "щЯстЁ". Заживем как "все цивилизованные страны".
Особенно те заживут, которые на подобных бюстах зарабатывают и новых героев нам преподносят!
Так, просто решил "не пройти мимо"
abaika95:
Так в чем трагедия? В орденах или не в знании?
Так в чем трагедия? В орденах или не в знании?
Думаю, что трагедии нет! Ведь можно вообще "забить" на подобное.
Вот если бы peshexod не написал статью , то и не было бы этой дискуссии.
Не вчера же эти бюсты были установлены? Зачем вообще у нас делать такие бюсты, если как утверждает abaika95: этих героев мало кто знает. Я думаю, что о них знают меньше процента жителей города. Уверен даже в этом! Может это и хорошо? Зачем нам эти герои страны, которой у нас давно нет?
Да и герои не совсем той национальности. У нас сегодня совсем другие ценности и совершенно другие Hero.
Куда тем Советским героям до нынешних херо!
Цитата:
abaika95: Так в чем трагедия? В орденах или не в знании?
Какая трагедия! Вот если стоишь у пивного ларька и не хватает 20-30 тенге на литрушку пивасика... вот это ТрагедиЯ! А тут русскоязычных Героев Великой Отечественной на латинице написали,подумаешь трагедия!
Тем более, когда этих Героев мало кто знает!?.
А вот когда такие как peshexod и ему подобные перестанут писать и комментировать подобные "неТрагедии" то будет у нас полное "щЯстЁ". Заживем как "все цивилизованные страны".
Особенно те заживут, которые на подобных бюстах зарабатывают и новых героев нам преподносят!
Так, просто решил "не пройти мимо"
Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 18:04
Цитата:
Главное, что всех Батыров, их
лошадей все - помнят...
Кушмурунец23:
Тем более, когда этих Героев мало кто знает!?.
Тем более, когда этих Героев мало кто знает!?.
Главное, что всех Батыров, их
лошадей все - помнят...
Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 18:06
Цитата:
Если бы пешеход сначала обратился в акимат с притензией насчёт бюстов,а там его вдруг отфутболили бы,то тогда да,статьи во все инстанции и бить в набат это дело
А так выводить тему сразу на критику всего и всех и ещё с таким пафосом начнет общих тенденций) это хайпожорством попахивает Цитата:
Вы тут в переиначивание смыслов и троллинг не играйте
Не надо
В моем коменте не было утверждения что если их мало кто знает то надо забить вообще на историю
Я делаю вывод что если их мало знают может тогда и вопрос о том где у них ордена на какой стороне висят это дело 10?
И вы как журналист могли бы вместе с пешеходом организовать серию публикаций о этих людях?
Цитата:
Вы сейчас пытаетесь на нац вопрос вывести? Не надо
Опять все в кучу валите
Очень не профессионально с вашей стороны
Ещё давайте поплачте тут заломив руки вспомнив Украину и Прибалтику "ах куда мы катимся никому не нужные!!"
Бюсты героям есть? Есть
В школах изучают ВОВ? Изучают ещё и с пиететом
Парады,9 мая все празднуют
Как бы там кто не ныл что из за ковида не праздновали два года
Так каких героев забыли? Какой национальности? Цитата:
Очень вам сочувствую
Если в следущий раз понадобится сообщите я вам вышлю 30 тенге на догон
Цитата:
Они бы обиделись? Как сами считаете? А может они выше были всего этого национального комплекса который у вас явно проскальзывает? Они были герои войны
Войны которую вел интернациональный союз против национального государства у которого была идеология превосходства одной нации над другими народами
Кушмурунец23:
Вот если бы peshexod не написал статью , то и не было бы этой дискуссии.
Вот если бы peshexod не написал статью , то и не было бы этой дискуссии.
Если бы пешеход сначала обратился в акимат с притензией насчёт бюстов,а там его вдруг отфутболили бы,то тогда да,статьи во все инстанции и бить в набат это дело
А так выводить тему сразу на критику всего и всех и ещё с таким пафосом начнет общих тенденций) это хайпожорством попахивает Цитата:
Кушмурунец23:
Зачем вообще у нас делать такие бюсты, если как утверждает abaika95: этих героев мало кто знает. Я думаю, что о них знают меньше процента жителей города. Уверен даже в этом! Может это и хорошо?
Зачем вообще у нас делать такие бюсты, если как утверждает abaika95: этих героев мало кто знает. Я думаю, что о них знают меньше процента жителей города. Уверен даже в этом! Может это и хорошо?
Вы тут в переиначивание смыслов и троллинг не играйте
Не надо
В моем коменте не было утверждения что если их мало кто знает то надо забить вообще на историю
Я делаю вывод что если их мало знают может тогда и вопрос о том где у них ордена на какой стороне висят это дело 10?
И вы как журналист могли бы вместе с пешеходом организовать серию публикаций о этих людях?
Цитата:
Кушмурунец23:
Зачем нам эти герои страны, которой у нас давно нет? Да и герои не совсем той национальности. У нас сегодня совсем другие ценности и совершенно другие Hero. Куда тем Советским героям до нынешних херо!
Зачем нам эти герои страны, которой у нас давно нет? Да и герои не совсем той национальности. У нас сегодня совсем другие ценности и совершенно другие Hero. Куда тем Советским героям до нынешних херо!
Вы сейчас пытаетесь на нац вопрос вывести? Не надо
Опять все в кучу валите
Очень не профессионально с вашей стороны
Ещё давайте поплачте тут заломив руки вспомнив Украину и Прибалтику "ах куда мы катимся никому не нужные!!"
Бюсты героям есть? Есть
В школах изучают ВОВ? Изучают ещё и с пиететом
Парады,9 мая все празднуют
Как бы там кто не ныл что из за ковида не праздновали два года
Так каких героев забыли? Какой национальности? Цитата:
Кушмурунец23:
Какая трагедия! Вот если стоишь у пивного ларька и не хватает 20-30 тенге на литрушку пивасика... вот это ТрагедиЯ
Какая трагедия! Вот если стоишь у пивного ларька и не хватает 20-30 тенге на литрушку пивасика... вот это ТрагедиЯ
Очень вам сочувствую
Если в следущий раз понадобится сообщите я вам вышлю 30 тенге на догон
Цитата:
Кушмурунец23:
А тут русскоязычных Героев Великой Отечественной на латинице написали,подумаешь трагедия!
А тут русскоязычных Героев Великой Отечественной на латинице написали,подумаешь трагедия!
Они бы обиделись? Как сами считаете? А может они выше были всего этого национального комплекса который у вас явно проскальзывает? Они были герои войны
Войны которую вел интернациональный союз против национального государства у которого была идеология превосходства одной нации над другими народами
Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 18:10
Цитата:
Цитата:
Все верно.
Те герои исчезнувшей страны чужие нынешним жителям .
Батыры это таки да, это свое исконно-посконное.
Так что еще не вечер.будет скоро и другая аллея героев.Справа батыры ,слева их лошади.
Ляпотаа,главное с зубами у коней не промахнуться
Кушмурунец23:
этих героев мало кто знает. Я думаю, что о них знают меньше процента жителей города.
этих героев мало кто знает. Я думаю, что о них знают меньше процента жителей города.
Цитата:
drakon:
Главное, что всех Батыров, их лошадей все - помнят...
Главное, что всех Батыров, их лошадей все - помнят...
Все верно.
Те герои исчезнувшей страны чужие нынешним жителям .
Батыры это таки да, это свое исконно-посконное.
Так что еще не вечер.будет скоро и другая аллея героев.Справа батыры ,слева их лошади.
Ляпотаа,главное с зубами у коней не промахнуться
Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 18:18
Цитата:
Цитата:
У вас смотрю тут коллективный комплекс насчёт батыров? И в особенности их лошадей?))
Страдали от батыров? Били вас по ночам? Проходу не давали?))
Так не комплексуйте,надо же это лечить иначе так и останетесь с чувством стыда
drakon:
Главное, что всех Батыров, их лошадей все - помнят.
Главное, что всех Батыров, их лошадей все - помнят.
Цитата:
urmas:
Батыры это таки да, это свое исконно-посконное. Так что еще не вечер.будет скоро и другая аллея героев.Справа батыры ,слева их лошади. Ляпотаа,главное с зубами у коней не промахнуться
Батыры это таки да, это свое исконно-посконное. Так что еще не вечер.будет скоро и другая аллея героев.Справа батыры ,слева их лошади. Ляпотаа,главное с зубами у коней не промахнуться
У вас смотрю тут коллективный комплекс насчёт батыров? И в особенности их лошадей?))
Страдали от батыров? Били вас по ночам? Проходу не давали?))
Так не комплексуйте,надо же это лечить иначе так и останетесь с чувством стыда
Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 18:25
Цитата:
Таки,болезный,какие комплексы...
А вот с чувством стыда сложнее.
Вроде бы и не твоя"работа" ,а сплошной испанский стыд.
abaika95:
Так не комплексуйте,надо же это лечить иначе так и останетесь с чувством стыда
Так не комплексуйте,надо же это лечить иначе так и останетесь с чувством стыда
Таки,болезный,какие комплексы...
А вот с чувством стыда сложнее.
Вроде бы и не твоя"работа" ,а сплошной испанский стыд.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7044
Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 18:54
Цитата:
А Путин сколько у вас украл?
abaika95:
Сколько твоих миллионов потратили? Лично твоих?)
Сколько твоих миллионов потратили? Лично твоих?)
А Путин сколько у вас украл?
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