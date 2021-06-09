Отправлено: - 18:06

Кушмурунец23:

Вот если бы peshexod не написал статью , то и не было бы этой дискуссии.

Кушмурунец23:

Зачем вообще у нас делать такие бюсты, если как утверждает abaika95: этих героев мало кто знает. Я думаю, что о них знают меньше процента жителей города. Уверен даже в этом! Может это и хорошо?

Кушмурунец23:

Зачем нам эти герои страны, которой у нас давно нет? Да и герои не совсем той национальности. У нас сегодня совсем другие ценности и совершенно другие Hero. Куда тем Советским героям до нынешних херо!

Кушмурунец23:

Какая трагедия! Вот если стоишь у пивного ларька и не хватает 20-30 тенге на литрушку пивасика... вот это ТрагедиЯ

Кушмурунец23:

А тут русскоязычных Героев Великой Отечественной на латинице написали,подумаешь трагедия!

Цитата:Если бы пешеход сначала обратился в акимат с притензией насчёт бюстов,а там его вдруг отфутболили бы,то тогда да,статьи во все инстанции и бить в набат это делоА так выводить тему сразу на критику всего и всех и ещё с таким пафосом начнет общих тенденций) это хайпожорством попахивает Цитата:Вы тут в переиначивание смыслов и троллинг не играйтеНе надоВ моем коменте не было утверждения что если их мало кто знает то надо забить вообще на историюЯ делаю вывод что если их мало знают может тогда и вопрос о том где у них ордена на какой стороне висят это дело 10?И вы как журналист могли бы вместе с пешеходом организовать серию публикаций о этих людях?Цитата:Вы сейчас пытаетесь на нац вопрос вывести? Не надоОпять все в кучу валитеОчень не профессионально с вашей стороныЕщё давайте поплачте тут заломив руки вспомнив Украину и Прибалтику "ах куда мы катимся никому не нужные!!"Бюсты героям есть? ЕстьВ школах изучают ВОВ? Изучают ещё и с пиететомПарады,9 мая все празднуютКак бы там кто не ныл что из за ковида не праздновали два годаТак каких героев забыли? Какой национальности? Цитата:Очень вам сочувствуюЕсли в следущий раз понадобится сообщите я вам вышлю 30 тенге на догонЦитата:Они бы обиделись? Как сами считаете? А может они выше были всего этого национального комплекса который у вас явно проскальзывает? Они были герои войныВойны которую вел интернациональный союз против национального государства у которого была идеология превосходства одной нации над другими народами