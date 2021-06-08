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≡ Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41689
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 08.06.21 - 16:37
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В департаменте полиции сообщают, что ведут расследование по делу о распространении заведомо ложных данных. Кого подозревают - не уточняют, но опрашивают всех, кто подписан на Рустама Садыкова или подписывал петицию президенту в его защиту.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14024
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 09.06.21 - 11:52
#30
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Цитата:
Mr_negotive:
Всё для людей там. Свежо придание.

Я живу здесь и вижу разницу. Фашистов не видел.

Цитата:
Mr_negotive:
например, блогеров популярных, на которых подписан

Дали всем подряд камеру и выход в интернет - и каждый норовит своё мнение высказать. Если блогер будет обращать внимание на положительные стороны - это будет неинтересно и его просто не будут смотреть. Это типичная систематическая ошибка выжившего - можете в Википедии посмотреть что это такое.
Цитата:
Сергей kst:
Туча санкций против России.

Кстати, очень удивительно - куча санкций, претензии и так далее, а рубль относительно тенге очень хорошо укрепился (а я ещё пенсионные свои не забирал)
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
368
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 09.06.21 - 11:56
#31
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Цитата:
Mr_negotive:
Страны, где имеется какая-то государственная идеология, религиозные предпочтения, любое взаимодействие религии и государства, и прочее подобное, сразу исключаются

Как же без идеи и Бога?Полет в никуда,это как корабль или самолет без курса.Отнимите у без идейных и без Божных Датчан и Норвежцев социалку и они забудут о стране.Родина-это как мама,ее любят и берегут не за что-то,а просто.Как и вера в Бога-это курс,это стержень,это цель.Не все в жизни меряется на деньги и достаток.
А набить утробу до полна и карман,можно и в другой стране,которая тебе больше нравится.Как говорил таксист из к\ф Брат 2-родина там,где задница в тепле.
Кому душа в тепле,а кому жопа.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
368
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 09.06.21 - 11:57
#32
Комментарий удален модератором.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
368
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 09.06.21 - 12:12
#33
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Цитата:
Mr_negotive:
оказалось не только вне страны, но и внутри

Абсолютно согласен.Цитата:
Mr_negotive:
В позе на коленях это сложно сделать.

Ну,обсуждать тонкости ведения боя стоя на коленях не будем,хотя и это возможно,и весьма успешно :lol:

Цитата:
Mr_negotive:
А как должно быть? Решили заняться переделом мира, но внимание санитаров всё-таки привлекли

Сдается мне,что санитары -из соседней палаты,аналогично пытаются переделать мир :lol:
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Добрый земледелец
§ Добрый земледелец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.01.19
Сообщений:
61
Re: Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама...
Отправлено: 09.06.21 - 14:45
#34
Комментарий удален модератором.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
368
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 09.06.21 - 14:59
#35
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Цитата:
Добрый земледелец:

Тьфу.
Цитата Viktor Yang-Я живу здесь и вижу разницу. Фашистов не видел.
Мое высказывание к этой цитате.
Цитата:
Добрый земледелец:
Ну проводят парады и что дальше?

Да плевать мне на них,пусть хоть что делают,только у себя.Там и "священники"уже их венчают,такие-же..."замечательные"люди.
А здесь ,слава Богу,законом запрещено сие мракобесие.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8186
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 09.06.21 - 15:08
#36
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Цитата:
maxsaf: Эй, Путин наградил орденом дружбы Мамина, полегче с предположениями
Кстати очень странно К чему он это сделал?))Цитата:
Coopidon:
Кстати Тюркменистан, это колыбель цивилизации всех тюрков. К коим себя относят и казахи.

Сейчас где-то поперхнулся один аркадаг))
В следующем году перепишут рухнаму туркменскую и впишут туда великую цитату погремухи!! Плевать что она Туркменистан и Туркестан путает,какая разница!! Главное такое изречение не должно кануть в лету!Цитата:
Coopidon:
Фу! Ну и охота вам, в очередной раз (дай бог- не последний) позориться, сравнивая несравнимое

Согласен
Позорно как-то сравнивать фашистское государство с обычной, мирной провинциальной страной
Цитата:
Coopidon:
Думаю что правоохранители действуют согласно протокола и Закона. А иного и быть не может! Или ты сможешь назвать поименно воров в Правительстве Казахстана!?

Путин вор!
Мое мнение может не совпадать с мнением редакции а особенно с твоим)Цитата:
гражданин СССР:
Про Путина забыл написать

Выше уже написал)
Не благодари
Цитата:
Victor Yang:
Но знаю что в России всё совсем не так как вы описываете. А уж социальная поддержка населения в разы лучше.

В фашисткой Италии тоже была соц поддержка
И промышленность развивалась
И культура
Одновременно с этим несогласных убивали по темницам
Страна строила из себя имперскую державу
Вся риторика была о том что мы потомки древнего Рима (СССР наш древний Рим)
Италия влезала в другие страны пытаясь возродить империю
Ничего не напоминает?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8186
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 09.06.21 - 15:13
#37
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Цитата:
Victor Yang:
Я живу здесь и вижу разницу. Фашистов не видел.

А фашисты с факельными шествиями не ходят
Нацистских преступников не восхваляют (если не считать Маннергейма конечно)
Фашисты бывают разные
Вот к примеру генерал Франко
Построил фашистское государство и спокойно жил себе до 70ых
А Пиночет? Тот же фашист,захватил власть и силой удерживался на троне
Социалка подскочила при Пиночете кстати выше чем при социалистах
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
237
Re: Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама...
Отправлено: 09.06.21 - 15:23
#38
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Цитата:
abaika95:
А иного и быть не может! Или ты сможешь назвать поименно воров в Правительстве Казахстана!? Путин вор! Мое мнение может не совпадать с мнением редакции а особенно с твоим)

Абайка определил Путина в правительство Казахстана? Видимо начитался Большой Советской Энциклопедии :lol:
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M
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
74
Re: Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама...
Отправлено: 09.06.21 - 15:47
#39
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Цитата:
Сергей kst:
Как же без идеи и Бога

Очень просто. Государство отдельно, всё остальное - отдельно. Иначе религия становится инструментом государства, или как история неоднократно доказывала - происходит наоборот. Представляется, что религия - это не всегда Бог, а Бог - далеко не всегда религия))) Светская форма государства доказала свою надёжность, она прописана в конституциях большинства стран мира.

Цитата:
Сергей kst:
Не все в жизни меряется на деньги и достаток.

Не всё, конечно. Но государство должно быть исключительно правовым на основе равенства всех перед законом. Это ключевой постулат либерализма. Иначе получается то, что получается на выхлопе в большинстве случаев - воровской или террористический режим, всё остальное шелуха. По-другому НЕ БЫВАЕТ.
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M
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
74
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 09.06.21 - 15:56
#40
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Цитата:
abaika95:
В фашисткой Италии тоже

А как преобразилась то фашистская Германия... Как сыр в масле вообще плавала, когда нацизм вошёл в свою кульминацию. Согласен, так себе аргумент, что фашистов в России не видно. Как будто бы они должны ходить с соответствующим опознавательным знаком.

[Исправлено: Mr_negotive, 09.06.2021 - 16:06]
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
368
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 09.06.21 - 16:08
#41
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Цитата:
Mr_negotive:

Таак.Прошу вас,расскажите мне,какое светское государство просуществовало много лет?
Период в 100 лет-не берем.
Монархический,тоталитарный строй-крепче не может быть.Религия инструмент-естественно,и это в том числе.
Европа дожилась в светском обществе-расслабила булки.Толерантность,терпимость :lol:
Терпит вон теперь-что называется понаехали "беженцы".Толи еще будет.Цитата:
Mr_negotive:
она прописана в конституциях большинства стран мира.

Конституция,в большинстве стран,как проституция,кто больше заплатил-тот и имеет.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
368
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 09.06.21 - 16:10
#42
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Цитата:
Mr_negotive:
Представляется, что религия - это не всегда Бог, а Бог - далеко не всегда религия)))

Ого)) Ну это для кого как.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
368
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 09.06.21 - 16:25
#43
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Цитата:
Сергей kst:

Кстати,погуглите),французские военные написали письмо президенту,бьют тревогу.-беженцы.Некоторые районы стали не подконтрольны.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8186
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 09.06.21 - 16:29
#44
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Цитата:
гражданин СССР:
Абайка определил Путина в правительство Казахстана? Видимо начитался Большой Советской Энциклопедии

Нет я просто его в воры определил
Очень большие и наглые)
Где по сравнению с ним любое постсовесткое правительство будет выглядеть коммунистами бессеребренниками)
Но мое мнение может не совпадать с мнением редакции и одной погремушки Цитата:
Сергей kst:
Кстати,погуглите),французские военные написали письмо президенту,бьют тревогу.-беженцы.Некоторые районы стали не подконтрольны.

Французские военные всегда отличались правыми взглядами, особенно их духовный лидер Жан Мари Ле Пен
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