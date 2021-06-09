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≡ Опять формализм?
 
 
Страница 3 из 3«123
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41689
Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 11:44
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Традиционно в Костанае День Победы - особенный праздник. В этом году празднования прошли скромнее и на это были объективные причины. Праздник прошёл, но некоторые действия наших власть предержащих опять вызывают недоумение и вопросы, сомнения в их компетенции. Причем их формализм, как мне кажется, лежит уже в плоскости морали и нравственности.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3400
Re: Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 15:49
#30
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Цитата:
abaika95:
Предложение для НГ проведите стрит опрос среди молодого поколения Назовите им фамилии этих героев Смогут дети ответить кто это?

____ Смотри на Ютубе --**проспект Кобланды батыр - Проект НК «Улицы моего города»**,*улица Баймагамбетова - Проект НК «Улицы моего города»**.**улица Павлова - Проект НК «Улицы моего города»**,**улица БОРОДИНА - Проект НК «Улицы моего *города»**,**улица БАЙТУРСЫНОВА - Проект НК «Улицы моего города»**,**улица ХАКИМЖАНОВОЙ - Проект НК «Улицы моего города»**,**улица Каирбекова - Проект НК «Улицы моего города»**,**улица Амангельды Иманова - Проект НК «Улицы моего города»**.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8186
Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 15:54
#31
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Цитата:
Гога:
Не надо замыливать тему и переводить стрелки

Объективное рассуждение не есть перевод стрелок) как бы тебе не хотелось))
Цитата:
peshexod:
Вы что хотите сказать?

Я хочу сказать что косяки случаются
Особенно в сфере истории,где профессора то иногда ошибаются и архивисты
Тут считаю что разберутся и исправят за счёт изготовителей (если кончено в эскизе не напортачил заказчик,тогда вычтут из зарплаты)
Честно не вижу тут трагедии
Цитата:
peshexod:
такое отношение к памяти героям считаю недопустимым, а Вы как считаете?

Также считаю и сразу далее Цитата:
drakon:
Да, это был космонавт Титов.№54. Не Герман Степанович, а Влалимир... Сам то - знаешь?..

Но подпись была про Германа
Предлагаю форумчанину Пешеходу написать статью на эту тему
Как гражданский журналист НГ допустил ошибку и ещё начал препираться на критику
Всё-таки такое отношение к памяти героям недопустимо же?)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8186
Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 15:57
#32
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Цитата:
Гога:
Смотри на Ютубе -

О как
Ну вот надо ещё про героев опросить
Ответов я уверен от молодых вообще не дождемся
Так в чем трагедия? В орденах или не в знании?
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M
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
74
Re: Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 16:04
#33
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Цитата:
abaika95:

А писать латиницей уже считается нормой и требованием или пока ещё нет? В чём смысл писать ей сейчас?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21992
Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 16:14
#34
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Как можно писАть, алфавитом,
который ещё не - существует?... :-P
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7475
Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 16:15
#35
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Цитата:
Mr_negotive:
В чём смысл писать ей сейчас?

ну, дык бежать впереди паровоза, даже если это выглядит смешно и убого, но в угоду заветам Елбасы, это просто местная забава такая.

Цитата:
drakon: Как можно писАть, алфавитом, который ещё не - существует?.

Вроде как ПЯТЫЙ уже есть... правил грамматики еще не придумали, но заменять буковки с одних на другие пытаются... не за свои же деньги.

[Исправлено: yudjin, 09.06.2021 - 16:19]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8186
Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 16:24
#36
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Цитата:
Mr_negotive:
А писать латиницей уже считается нормой и требованием или пока ещё нет? В чём смысл писать ей сейчас?

А что есть запрет какой-то?
Вроде нет
Уже почти все вывески заменили на латиницу т.к.пропагандируют и несут в массы
Опять же пример из истории
Сколько советское правительство потратило сил и народных средств на латинский алфавит для тюрских народов чтобы потом в одночасье одним росчерком пера заменить его на кириллицу?
сразу нельзя было? Видимо нельзя))Цитата:
yudjin:
ну, дык бежать впереди паровоза, даже если это выглядит смешно и убого, но в угоду заветам Елбасы, это просто местная забава такая.

Это заветы Ильича
Все новое хорошо забытое старое
Но ты лицемерно это не заметишь
Цитата:
yudjin:
не за свои же деньги.

Сколько твоих миллионов потратили? Лично твоих?)
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