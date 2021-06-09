Отправлено: - 15:54

Гога:

Не надо замыливать тему и переводить стрелки

peshexod:

Вы что хотите сказать?

peshexod:

такое отношение к памяти героям считаю недопустимым, а Вы как считаете?

drakon:

Да, это был космонавт Титов.№54. Не Герман Степанович, а Влалимир... Сам то - знаешь?..

Цитата:Объективное рассуждение не есть перевод стрелок) как бы тебе не хотелось))Цитата:Я хочу сказать что косяки случаютсяОсобенно в сфере истории,где профессора то иногда ошибаются и архивистыТут считаю что разберутся и исправят за счёт изготовителей (если кончено в эскизе не напортачил заказчик,тогда вычтут из зарплаты)Честно не вижу тут трагедииЦитата:Также считаю и сразу далее Цитата:Но подпись была про ГерманаПредлагаю форумчанину Пешеходу написать статью на эту темуКак гражданский журналист НГ допустил ошибку и ещё начал препираться на критикуВсё-таки такое отношение к памяти героям недопустимо же?)