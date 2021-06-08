Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41689
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 08.06.21 - 16:37
В департаменте полиции сообщают, что ведут расследование по делу о распространении заведомо ложных данных. Кого подозревают - не уточняют, но опрашивают всех, кто подписан на Рустама Садыкова или подписывал петицию президенту в его защиту.
Читать новость
Читать новость
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14024
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 09.06.21 - 11:52
Цитата:
Я живу здесь и вижу разницу. Фашистов не видел.
Цитата:
Дали всем подряд камеру и выход в интернет - и каждый норовит своё мнение высказать. Если блогер будет обращать внимание на положительные стороны - это будет неинтересно и его просто не будут смотреть. Это типичная систематическая ошибка выжившего - можете в Википедии посмотреть что это такое.
Цитата:
Кстати, очень удивительно - куча санкций, претензии и так далее, а рубль относительно тенге очень хорошо укрепился (а я ещё пенсионные свои не забирал)
Mr_negotive:
Всё для людей там. Свежо придание.
Всё для людей там. Свежо придание.
Я живу здесь и вижу разницу. Фашистов не видел.
Цитата:
Mr_negotive:
например, блогеров популярных, на которых подписан
например, блогеров популярных, на которых подписан
Дали всем подряд камеру и выход в интернет - и каждый норовит своё мнение высказать. Если блогер будет обращать внимание на положительные стороны - это будет неинтересно и его просто не будут смотреть. Это типичная систематическая ошибка выжившего - можете в Википедии посмотреть что это такое.
Цитата:
Сергей kst:
Туча санкций против России.
Туча санкций против России.
Кстати, очень удивительно - куча санкций, претензии и так далее, а рубль относительно тенге очень хорошо укрепился (а я ещё пенсионные свои не забирал)
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 09.06.21 - 11:56
Цитата:
Как же без идеи и Бога?Полет в никуда,это как корабль или самолет без курса.Отнимите у без идейных и без Божных Датчан и Норвежцев социалку и они забудут о стране.Родина-это как мама,ее любят и берегут не за что-то,а просто.Как и вера в Бога-это курс,это стержень,это цель.Не все в жизни меряется на деньги и достаток.
А набить утробу до полна и карман,можно и в другой стране,которая тебе больше нравится.Как говорил таксист из к\ф Брат 2-родина там,где задница в тепле.
Кому душа в тепле,а кому жопа.
Mr_negotive:
Страны, где имеется какая-то государственная идеология, религиозные предпочтения, любое взаимодействие религии и государства, и прочее подобное, сразу исключаются
Страны, где имеется какая-то государственная идеология, религиозные предпочтения, любое взаимодействие религии и государства, и прочее подобное, сразу исключаются
Как же без идеи и Бога?Полет в никуда,это как корабль или самолет без курса.Отнимите у без идейных и без Божных Датчан и Норвежцев социалку и они забудут о стране.Родина-это как мама,ее любят и берегут не за что-то,а просто.Как и вера в Бога-это курс,это стержень,это цель.Не все в жизни меряется на деньги и достаток.
А набить утробу до полна и карман,можно и в другой стране,которая тебе больше нравится.Как говорил таксист из к\ф Брат 2-родина там,где задница в тепле.
Кому душа в тепле,а кому жопа.
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 09.06.21 - 11:57
Комментарий удален модератором.
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 09.06.21 - 12:12
Цитата:
Абсолютно согласен.Цитата:
Ну,обсуждать тонкости ведения боя стоя на коленях не будем,хотя и это возможно,и весьма успешно
Цитата:
Сдается мне,что санитары -из соседней палаты,аналогично пытаются переделать мир
Mr_negotive:
оказалось не только вне страны, но и внутри
оказалось не только вне страны, но и внутри
Абсолютно согласен.Цитата:
Mr_negotive:
В позе на коленях это сложно сделать.
В позе на коленях это сложно сделать.
Ну,обсуждать тонкости ведения боя стоя на коленях не будем,хотя и это возможно,и весьма успешно
Цитата:
Mr_negotive:
А как должно быть? Решили заняться переделом мира, но внимание санитаров всё-таки привлекли
А как должно быть? Решили заняться переделом мира, но внимание санитаров всё-таки привлекли
Сдается мне,что санитары -из соседней палаты,аналогично пытаются переделать мир
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.01.19
- Сообщений:
- 61
Re: Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама...
Отправлено: 09.06.21 - 14:45
Комментарий удален модератором.
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 09.06.21 - 14:59
Цитата:
Тьфу.
Цитата Viktor Yang-Я живу здесь и вижу разницу. Фашистов не видел.
Мое высказывание к этой цитате.
Цитата:
Да плевать мне на них,пусть хоть что делают,только у себя.Там и "священники"уже их венчают,такие-же..."замечательные"люди.
А здесь ,слава Богу,законом запрещено сие мракобесие.
Добрый земледелец:
Тьфу.
Цитата Viktor Yang-Я живу здесь и вижу разницу. Фашистов не видел.
Мое высказывание к этой цитате.
Цитата:
Добрый земледелец:
Ну проводят парады и что дальше?
Ну проводят парады и что дальше?
Да плевать мне на них,пусть хоть что делают,только у себя.Там и "священники"уже их венчают,такие-же..."замечательные"люди.
А здесь ,слава Богу,законом запрещено сие мракобесие.
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 09.06.21 - 15:08
Цитата:
Сейчас где-то поперхнулся один аркадаг))
В следующем году перепишут рухнаму туркменскую и впишут туда великую цитату погремухи!! Плевать что она Туркменистан и Туркестан путает,какая разница!! Главное такое изречение не должно кануть в лету!Цитата:
Согласен
Позорно как-то сравнивать фашистское государство с обычной, мирной провинциальной страной
Цитата:
Путин вор!
Мое мнение может не совпадать с мнением редакции а особенно с твоим)Цитата:
Выше уже написал)
Не благодари
Цитата:
В фашисткой Италии тоже была соц поддержка
И промышленность развивалась
И культура
Одновременно с этим несогласных убивали по темницам
Страна строила из себя имперскую державу
Вся риторика была о том что мы потомки древнего Рима (СССР наш древний Рим)
Италия влезала в другие страны пытаясь возродить империю
Ничего не напоминает?
maxsaf: Эй, Путин наградил орденом дружбы Мамина, полегче с предположениямиКстати очень странно К чему он это сделал?))Цитата:
Coopidon:
Кстати Тюркменистан, это колыбель цивилизации всех тюрков. К коим себя относят и казахи.
Кстати Тюркменистан, это колыбель цивилизации всех тюрков. К коим себя относят и казахи.
Сейчас где-то поперхнулся один аркадаг))
В следующем году перепишут рухнаму туркменскую и впишут туда великую цитату погремухи!! Плевать что она Туркменистан и Туркестан путает,какая разница!! Главное такое изречение не должно кануть в лету!Цитата:
Coopidon:
Фу! Ну и охота вам, в очередной раз (дай бог- не последний) позориться, сравнивая несравнимое
Фу! Ну и охота вам, в очередной раз (дай бог- не последний) позориться, сравнивая несравнимое
Согласен
Позорно как-то сравнивать фашистское государство с обычной, мирной провинциальной страной
Цитата:
Coopidon:
Думаю что правоохранители действуют согласно протокола и Закона. А иного и быть не может! Или ты сможешь назвать поименно воров в Правительстве Казахстана!?
Думаю что правоохранители действуют согласно протокола и Закона. А иного и быть не может! Или ты сможешь назвать поименно воров в Правительстве Казахстана!?
Путин вор!
Мое мнение может не совпадать с мнением редакции а особенно с твоим)Цитата:
гражданин СССР:
Про Путина забыл написать
Про Путина забыл написать
Выше уже написал)
Не благодари
Цитата:
Victor Yang:
Но знаю что в России всё совсем не так как вы описываете. А уж социальная поддержка населения в разы лучше.
Но знаю что в России всё совсем не так как вы описываете. А уж социальная поддержка населения в разы лучше.
В фашисткой Италии тоже была соц поддержка
И промышленность развивалась
И культура
Одновременно с этим несогласных убивали по темницам
Страна строила из себя имперскую державу
Вся риторика была о том что мы потомки древнего Рима (СССР наш древний Рим)
Италия влезала в другие страны пытаясь возродить империю
Ничего не напоминает?
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 09.06.21 - 15:13
Цитата:
А фашисты с факельными шествиями не ходят
Нацистских преступников не восхваляют (если не считать Маннергейма конечно)
Фашисты бывают разные
Вот к примеру генерал Франко
Построил фашистское государство и спокойно жил себе до 70ых
А Пиночет? Тот же фашист,захватил власть и силой удерживался на троне
Социалка подскочила при Пиночете кстати выше чем при социалистах
Victor Yang:
Я живу здесь и вижу разницу. Фашистов не видел.
Я живу здесь и вижу разницу. Фашистов не видел.
А фашисты с факельными шествиями не ходят
Нацистских преступников не восхваляют (если не считать Маннергейма конечно)
Фашисты бывают разные
Вот к примеру генерал Франко
Построил фашистское государство и спокойно жил себе до 70ых
А Пиночет? Тот же фашист,захватил власть и силой удерживался на троне
Социалка подскочила при Пиночете кстати выше чем при социалистах
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 237
Re: Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама...
Отправлено: 09.06.21 - 15:23
Цитата:
Абайка определил Путина в правительство Казахстана? Видимо начитался Большой Советской Энциклопедии
abaika95:
А иного и быть не может! Или ты сможешь назвать поименно воров в Правительстве Казахстана!? Путин вор! Мое мнение может не совпадать с мнением редакции а особенно с твоим)
А иного и быть не может! Или ты сможешь назвать поименно воров в Правительстве Казахстана!? Путин вор! Мое мнение может не совпадать с мнением редакции а особенно с твоим)
Абайка определил Путина в правительство Казахстана? Видимо начитался Большой Советской Энциклопедии
M
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.21
- Сообщений:
- 74
Re: Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама...
Отправлено: 09.06.21 - 15:47
Цитата:
Очень просто. Государство отдельно, всё остальное - отдельно. Иначе религия становится инструментом государства, или как история неоднократно доказывала - происходит наоборот. Представляется, что религия - это не всегда Бог, а Бог - далеко не всегда религия))) Светская форма государства доказала свою надёжность, она прописана в конституциях большинства стран мира.
Цитата:
Не всё, конечно. Но государство должно быть исключительно правовым на основе равенства всех перед законом. Это ключевой постулат либерализма. Иначе получается то, что получается на выхлопе в большинстве случаев - воровской или террористический режим, всё остальное шелуха. По-другому НЕ БЫВАЕТ.
Сергей kst:
Как же без идеи и Бога
Как же без идеи и Бога
Очень просто. Государство отдельно, всё остальное - отдельно. Иначе религия становится инструментом государства, или как история неоднократно доказывала - происходит наоборот. Представляется, что религия - это не всегда Бог, а Бог - далеко не всегда религия))) Светская форма государства доказала свою надёжность, она прописана в конституциях большинства стран мира.
Цитата:
Сергей kst:
Не все в жизни меряется на деньги и достаток.
Не все в жизни меряется на деньги и достаток.
Не всё, конечно. Но государство должно быть исключительно правовым на основе равенства всех перед законом. Это ключевой постулат либерализма. Иначе получается то, что получается на выхлопе в большинстве случаев - воровской или террористический режим, всё остальное шелуха. По-другому НЕ БЫВАЕТ.
M
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.21
- Сообщений:
- 74
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 09.06.21 - 15:56
Цитата:
А как преобразилась то фашистская Германия... Как сыр в масле вообще плавала, когда нацизм вошёл в свою кульминацию. Согласен, так себе аргумент, что фашистов в России не видно. Как будто бы они должны ходить с соответствующим опознавательным знаком.
[Исправлено: Mr_negotive, 09.06.2021 - 16:06]
abaika95:
В фашисткой Италии тоже
В фашисткой Италии тоже
А как преобразилась то фашистская Германия... Как сыр в масле вообще плавала, когда нацизм вошёл в свою кульминацию. Согласен, так себе аргумент, что фашистов в России не видно. Как будто бы они должны ходить с соответствующим опознавательным знаком.
[Исправлено: Mr_negotive, 09.06.2021 - 16:06]
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 09.06.21 - 16:08
Цитата:
Таак.Прошу вас,расскажите мне,какое светское государство просуществовало много лет?
Период в 100 лет-не берем.
Монархический,тоталитарный строй-крепче не может быть.Религия инструмент-естественно,и это в том числе.
Европа дожилась в светском обществе-расслабила булки.Толерантность,терпимость
Терпит вон теперь-что называется понаехали "беженцы".Толи еще будет.Цитата:
Конституция,в большинстве стран,как проституция,кто больше заплатил-тот и имеет.
Mr_negotive:
Таак.Прошу вас,расскажите мне,какое светское государство просуществовало много лет?
Период в 100 лет-не берем.
Монархический,тоталитарный строй-крепче не может быть.Религия инструмент-естественно,и это в том числе.
Европа дожилась в светском обществе-расслабила булки.Толерантность,терпимость
Терпит вон теперь-что называется понаехали "беженцы".Толи еще будет.Цитата:
Mr_negotive:
она прописана в конституциях большинства стран мира.
она прописана в конституциях большинства стран мира.
Конституция,в большинстве стран,как проституция,кто больше заплатил-тот и имеет.
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 09.06.21 - 16:10
Цитата:
Ого)) Ну это для кого как.
Mr_negotive:
Представляется, что религия - это не всегда Бог, а Бог - далеко не всегда религия)))
Представляется, что религия - это не всегда Бог, а Бог - далеко не всегда религия)))
Ого)) Ну это для кого как.
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 09.06.21 - 16:25
Цитата:
Кстати,погуглите),французские военные написали письмо президенту,бьют тревогу.-беженцы.Некоторые районы стали не подконтрольны.
Сергей kst:
Кстати,погуглите),французские военные написали письмо президенту,бьют тревогу.-беженцы.Некоторые районы стали не подконтрольны.
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 09.06.21 - 16:29
Цитата:
Нет я просто его в воры определил
Очень большие и наглые)
Где по сравнению с ним любое постсовесткое правительство будет выглядеть коммунистами бессеребренниками)
Но мое мнение может не совпадать с мнением редакции и одной погремушки Цитата:
Французские военные всегда отличались правыми взглядами, особенно их духовный лидер Жан Мари Ле Пен
гражданин СССР:
Абайка определил Путина в правительство Казахстана? Видимо начитался Большой Советской Энциклопедии
Абайка определил Путина в правительство Казахстана? Видимо начитался Большой Советской Энциклопедии
Нет я просто его в воры определил
Очень большие и наглые)
Где по сравнению с ним любое постсовесткое правительство будет выглядеть коммунистами бессеребренниками)
Но мое мнение может не совпадать с мнением редакции и одной погремушки Цитата:
Сергей kst:
Кстати,погуглите),французские военные написали письмо президенту,бьют тревогу.-беженцы.Некоторые районы стали не подконтрольны.
Кстати,погуглите),французские военные написали письмо президенту,бьют тревогу.-беженцы.Некоторые районы стали не подконтрольны.
Французские военные всегда отличались правыми взглядами, особенно их духовный лидер Жан Мари Ле Пен
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 52, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 50
|Зарегистрированные пользователи: drakon, Сергей kst
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать