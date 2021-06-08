Отправлено: - 15:08

maxsaf: Эй, Путин наградил орденом дружбы Мамина, полегче с предположениями

Coopidon:

Кстати Тюркменистан, это колыбель цивилизации всех тюрков. К коим себя относят и казахи.

Coopidon:

Фу! Ну и охота вам, в очередной раз (дай бог- не последний) позориться, сравнивая несравнимое

Coopidon:

Думаю что правоохранители действуют согласно протокола и Закона. А иного и быть не может! Или ты сможешь назвать поименно воров в Правительстве Казахстана!?

гражданин СССР:

Про Путина забыл написать

Victor Yang:

Но знаю что в России всё совсем не так как вы описываете. А уж социальная поддержка населения в разы лучше.

Цитата:Кстати очень странно К чему он это сделал?))Цитата:Сейчас где-то поперхнулся один аркадаг))В следующем году перепишут рухнаму туркменскую и впишут туда великую цитату погремухи!! Плевать что она Туркменистан и Туркестан путает,какая разница!! Главное такое изречение не должно кануть в лету!Цитата:СогласенПозорно как-то сравнивать фашистское государство с обычной, мирной провинциальной странойЦитата:Путин вор!Мое мнение может не совпадать с мнением редакции а особенно с твоим)Цитата:Выше уже написал)Не благодариЦитата:В фашисткой Италии тоже была соц поддержкаИ промышленность развиваласьИ культураОдновременно с этим несогласных убивали по темницамСтрана строила из себя имперскую державуВся риторика была о том что мы потомки древнего Рима (СССР наш древний Рим)Италия влезала в другие страны пытаясь возродить империюНичего не напоминает?