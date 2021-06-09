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Опять формализм?
Опять формализм?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41689
Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 11:44
Традиционно в Костанае День Победы - особенный праздник. В этом году празднования прошли скромнее и на это были объективные причины. Праздник прошёл, но некоторые действия наших власть предержащих опять вызывают недоумение и вопросы, сомнения в их компетенции. Причем их формализм, как мне кажется, лежит уже в плоскости морали и нравственности.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3400
Re: Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 15:49
Цитата:
____ Смотри на Ютубе --**проспект Кобланды батыр - Проект НК «Улицы моего города»**,*улица Баймагамбетова - Проект НК «Улицы моего города»**.**улица Павлова - Проект НК «Улицы моего города»**,**улица БОРОДИНА - Проект НК «Улицы моего *города»**,**улица БАЙТУРСЫНОВА - Проект НК «Улицы моего города»**,**улица ХАКИМЖАНОВОЙ - Проект НК «Улицы моего города»**,**улица Каирбекова - Проект НК «Улицы моего города»**,**улица Амангельды Иманова - Проект НК «Улицы моего города»**.
abaika95:
Предложение для НГ проведите стрит опрос среди молодого поколения Назовите им фамилии этих героев Смогут дети ответить кто это?
Предложение для НГ проведите стрит опрос среди молодого поколения Назовите им фамилии этих героев Смогут дети ответить кто это?
____ Смотри на Ютубе --**проспект Кобланды батыр - Проект НК «Улицы моего города»**,*улица Баймагамбетова - Проект НК «Улицы моего города»**.**улица Павлова - Проект НК «Улицы моего города»**,**улица БОРОДИНА - Проект НК «Улицы моего *города»**,**улица БАЙТУРСЫНОВА - Проект НК «Улицы моего города»**,**улица ХАКИМЖАНОВОЙ - Проект НК «Улицы моего города»**,**улица Каирбекова - Проект НК «Улицы моего города»**,**улица Амангельды Иманова - Проект НК «Улицы моего города»**.
Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 15:54
Цитата:
Объективное рассуждение не есть перевод стрелок) как бы тебе не хотелось))
Цитата:
Я хочу сказать что косяки случаются
Особенно в сфере истории,где профессора то иногда ошибаются и архивисты
Тут считаю что разберутся и исправят за счёт изготовителей (если кончено в эскизе не напортачил заказчик,тогда вычтут из зарплаты)
Честно не вижу тут трагедии
Цитата:
Также считаю и сразу далее Цитата:
Но подпись была про Германа
Предлагаю форумчанину Пешеходу написать статью на эту тему
Как гражданский журналист НГ допустил ошибку и ещё начал препираться на критику
Всё-таки такое отношение к памяти героям недопустимо же?)
Гога:
Не надо замыливать тему и переводить стрелки
Не надо замыливать тему и переводить стрелки
Объективное рассуждение не есть перевод стрелок) как бы тебе не хотелось))
Цитата:
peshexod:
Вы что хотите сказать?
Вы что хотите сказать?
Я хочу сказать что косяки случаются
Особенно в сфере истории,где профессора то иногда ошибаются и архивисты
Тут считаю что разберутся и исправят за счёт изготовителей (если кончено в эскизе не напортачил заказчик,тогда вычтут из зарплаты)
Честно не вижу тут трагедии
Цитата:
peshexod:
такое отношение к памяти героям считаю недопустимым, а Вы как считаете?
такое отношение к памяти героям считаю недопустимым, а Вы как считаете?
Также считаю и сразу далее Цитата:
drakon:
Да, это был космонавт Титов.№54. Не Герман Степанович, а Влалимир... Сам то - знаешь?..
Да, это был космонавт Титов.№54. Не Герман Степанович, а Влалимир... Сам то - знаешь?..
Но подпись была про Германа
Предлагаю форумчанину Пешеходу написать статью на эту тему
Как гражданский журналист НГ допустил ошибку и ещё начал препираться на критику
Всё-таки такое отношение к памяти героям недопустимо же?)
Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 15:57
Цитата:
О как
Ну вот надо ещё про героев опросить
Ответов я уверен от молодых вообще не дождемся
Так в чем трагедия? В орденах или не в знании?
Гога:
Смотри на Ютубе -
Смотри на Ютубе -
О как
Ну вот надо ещё про героев опросить
Ответов я уверен от молодых вообще не дождемся
Так в чем трагедия? В орденах или не в знании?
M
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.21
- Сообщений:
- 74
Re: Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 16:04
Цитата:
А писать латиницей уже считается нормой и требованием или пока ещё нет? В чём смысл писать ей сейчас?
abaika95:
А писать латиницей уже считается нормой и требованием или пока ещё нет? В чём смысл писать ей сейчас?
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21992
Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 16:14
Как можно писАть, алфавитом,
который ещё не - существует?...
который ещё не - существует?...
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7475
Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 16:15
Цитата:
ну, дык бежать впереди паровоза, даже если это выглядит смешно и убого, но в угоду заветам Елбасы, это просто местная забава такая.
Цитата:
Вроде как ПЯТЫЙ уже есть... правил грамматики еще не придумали, но заменять буковки с одних на другие пытаются... не за свои же деньги.
[Исправлено: yudjin, 09.06.2021 - 16:19]
Mr_negotive:
В чём смысл писать ей сейчас?
В чём смысл писать ей сейчас?
ну, дык бежать впереди паровоза, даже если это выглядит смешно и убого, но в угоду заветам Елбасы, это просто местная забава такая.
Цитата:
drakon: Как можно писАть, алфавитом, который ещё не - существует?.
Вроде как ПЯТЫЙ уже есть... правил грамматики еще не придумали, но заменять буковки с одних на другие пытаются... не за свои же деньги.
[Исправлено: yudjin, 09.06.2021 - 16:19]
Опять формализм?
Отправлено: 09.06.21 - 16:24
Цитата:
А что есть запрет какой-то?
Вроде нет
Уже почти все вывески заменили на латиницу т.к.пропагандируют и несут в массы
Опять же пример из истории
Сколько советское правительство потратило сил и народных средств на латинский алфавит для тюрских народов чтобы потом в одночасье одним росчерком пера заменить его на кириллицу?
сразу нельзя было? Видимо нельзя))Цитата:
Это заветы Ильича
Все новое хорошо забытое старое
Но ты лицемерно это не заметишь
Цитата:
Сколько твоих миллионов потратили? Лично твоих?)
Mr_negotive:
А писать латиницей уже считается нормой и требованием или пока ещё нет? В чём смысл писать ей сейчас?
А писать латиницей уже считается нормой и требованием или пока ещё нет? В чём смысл писать ей сейчас?
А что есть запрет какой-то?
Вроде нет
Уже почти все вывески заменили на латиницу т.к.пропагандируют и несут в массы
Опять же пример из истории
Сколько советское правительство потратило сил и народных средств на латинский алфавит для тюрских народов чтобы потом в одночасье одним росчерком пера заменить его на кириллицу?
сразу нельзя было? Видимо нельзя))Цитата:
yudjin:
ну, дык бежать впереди паровоза, даже если это выглядит смешно и убого, но в угоду заветам Елбасы, это просто местная забава такая.
ну, дык бежать впереди паровоза, даже если это выглядит смешно и убого, но в угоду заветам Елбасы, это просто местная забава такая.
Это заветы Ильича
Все новое хорошо забытое старое
Но ты лицемерно это не заметишь
Цитата:
yudjin:
не за свои же деньги.
не за свои же деньги.
Сколько твоих миллионов потратили? Лично твоих?)
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