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≡ Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41686
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 08.06.21 - 16:37
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В департаменте полиции сообщают, что ведут расследование по делу о распространении заведомо ложных данных. Кого подозревают - не уточняют, но опрашивают всех, кто подписан на Рустама Садыкова или подписывал петицию президенту в его защиту.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14024
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 09.06.21 - 11:52
#30
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Цитата:
Mr_negotive:
Всё для людей там. Свежо придание.

Я живу здесь и вижу разницу. Фашистов не видел.

Цитата:
Mr_negotive:
например, блогеров популярных, на которых подписан

Дали всем подряд камеру и выход в интернет - и каждый норовит своё мнение высказать. Если блогер будет обращать внимание на положительные стороны - это будет неинтересно и его просто не будут смотреть. Это типичная систематическая ошибка выжившего - можете в Википедии посмотреть что это такое.
Цитата:
Сергей kst:
Туча санкций против России.

Кстати, очень удивительно - куча санкций, претензии и так далее, а рубль относительно тенге очень хорошо укрепился (а я ещё пенсионные свои не забирал)
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
361
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 09.06.21 - 11:56
#31
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Цитата:
Mr_negotive:
Страны, где имеется какая-то государственная идеология, религиозные предпочтения, любое взаимодействие религии и государства, и прочее подобное, сразу исключаются

Как же без идеи и Бога?Полет в никуда,это как корабль или самолет без курса.Отнимите у без идейных и без Божных Датчан и Норвежцев социалку и они забудут о стране.Родина-это как мама,ее любят и берегут не за что-то,а просто.Как и вера в Бога-это курс,это стержень,это цель.Не все в жизни меряется на деньги и достаток.
А набить утробу до полна и карман,можно и в другой стране,которая тебе больше нравится.Как говорил таксист из к\ф Брат 2-родина там,где задница в тепле.
Кому душа в тепле,а кому жопа.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
361
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 09.06.21 - 11:57
#32
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Цитата:
Victor Yang:
Я живу здесь и вижу разницу. Фашистов не видел.

А вот как раз таки в благополучной Европе-парады проводят,мерзкая человеческая накипь.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
361
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 09.06.21 - 12:12
#33
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Цитата:
Mr_negotive:
оказалось не только вне страны, но и внутри

Абсолютно согласен.Цитата:
Mr_negotive:
В позе на коленях это сложно сделать.

Ну,обсуждать тонкости ведения боя стоя на коленях не будем,хотя и это возможно,и весьма успешно :lol:

Цитата:
Mr_negotive:
А как должно быть? Решили заняться переделом мира, но внимание санитаров всё-таки привлекли

Сдается мне,что санитары -из соседней палаты,аналогично пытаются переделать мир :lol:
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