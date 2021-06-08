Отправлено: - 12:12

Mr_negotive:

оказалось не только вне страны, но и внутри

Mr_negotive:

В позе на коленях это сложно сделать.

Mr_negotive:

А как должно быть? Решили заняться переделом мира, но внимание санитаров всё-таки привлекли

Цитата:Абсолютно согласен.Цитата:Ну,обсуждать тонкости ведения боя стоя на коленях не будем,хотя и это возможно,и весьма успешноЦитата:Сдается мне,что санитары -из соседней палаты,аналогично пытаются переделать мир