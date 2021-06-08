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Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
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Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 08.06.21 - 16:37
В департаменте полиции сообщают, что ведут расследование по делу о распространении заведомо ложных данных. Кого подозревают - не уточняют, но опрашивают всех, кто подписан на Рустама Садыкова или подписывал петицию президенту в его защиту.
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Re: Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама...
Отправлено: 08.06.21 - 21:58
Цитата:
Кстати Тюркменистан, это колыбель цивилизации всех тюрков. К коим себя относят и казахи.
Так сказать, подобное притягивает подобное.
А так, да! Бронепоезд ваш, состав в нем- тоже ваш. И кому какие вам, управлять им и направлять его туда, куда вы его считаете нужным направить.
Флаг в руки, как грится, и барабан туда же.
Цитата:
Фу!
Ну и охота вам, в очередной раз (дай бог- не последний) позориться, сравнивая несравнимое. Как если бы тебе любящего угрузиньскае пиво равняться на ВЧКашку, предпочитающую боярышник.
Надобно равняться на лучшего, например на США. Где разрешены гей-парады, и однополые браки. Как далеко здесь отстала Казакели?
Хотя думаю, если бы в Казакели они были бы разрешены, то, возможно и Поремуха бы поуспокоился бы и поугомонился бы...
Но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции...
Mr_negotive:
Так сказать, очередная остановка на пути с пунктом назначения Северная Корея - Туркменистан, по которому мчится с бешеной скоростью наш состав, пройдена.
Так сказать, очередная остановка на пути с пунктом назначения Северная Корея - Туркменистан, по которому мчится с бешеной скоростью наш состав, пройдена.
Кстати Тюркменистан, это колыбель цивилизации всех тюрков. К коим себя относят и казахи.
Так сказать, подобное притягивает подобное.
А так, да! Бронепоезд ваш, состав в нем- тоже ваш. И кому какие вам, управлять им и направлять его туда, куда вы его считаете нужным направить.
Флаг в руки, как грится, и барабан туда же.
Цитата:
abaika95:
Стесняюсь спросить а Россия на какой остановке в этом пути находится?) Не та Россия что международные форумы с помпой проводит а та где сажают за репостик и стаканчик кинутый в полицейского,та где ногой в
Стесняюсь спросить а Россия на какой остановке в этом пути находится?) Не та Россия что международные форумы с помпой проводит а та где сажают за репостик и стаканчик кинутый в полицейского,та где ногой в
Фу!
Ну и охота вам, в очередной раз (дай бог- не последний) позориться, сравнивая несравнимое. Как если бы тебе любящего угрузиньскае пиво равняться на ВЧКашку, предпочитающую боярышник.
Надобно равняться на лучшего, например на США. Где разрешены гей-парады, и однополые браки. Как далеко здесь отстала Казакели?
Хотя думаю, если бы в Казакели они были бы разрешены, то, возможно и Поремуха бы поуспокоился бы и поугомонился бы...
Но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции...
Re: Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама...
Отправлено: 08.06.21 - 22:21
Цитата:
Думаю что правоохранители действуют согласно протокола и Закона. А иного и быть не может!
Или ты сможешь назвать поименно воров в Правительстве Казахстана!?
Цитата:
Какая смелая оригинально-свежая мысль! Этот открытие достойно Нобелевской премии. Или предпочтете Гремми?
Уже из всех утюгов эту новость давным давно обьявили и обглодали разные Погремухи и ВЧКашки. Но тут судя по всему, их полка прибыло!
abaika95:
Подозрительно что именно только к этому дяде (выходившему на площадь с плакатами) пришли
Подозрительно что именно только к этому дяде (выходившему на площадь с плакатами) пришли
Думаю что правоохранители действуют согласно протокола и Закона. А иного и быть не может!
Или ты сможешь назвать поименно воров в Правительстве Казахстана!?
Цитата:
Mr_negotive:
Соответственно, их состав мчится по пути с Северную Корею. Наш, вероятно, имеет пункт назначения - Туркменистан Но они на сегодняшний день промчались больше, чем мы. Может, скорость больше или ещё что))))
Соответственно, их состав мчится по пути с Северную Корею. Наш, вероятно, имеет пункт назначения - Туркменистан Но они на сегодняшний день промчались больше, чем мы. Может, скорость больше или ещё что))))
Какая смелая оригинально-свежая мысль! Этот открытие достойно Нобелевской премии. Или предпочтете Гремми?
Уже из всех утюгов эту новость давным давно обьявили и обглодали разные Погремухи и ВЧКашки. Но тут судя по всему, их полка прибыло!
Re: Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама...
Отправлено: 08.06.21 - 22:27
Цитата:
Как то ту не вяжется!
Цитата:
И далее:
Цитата:
Улавливаете зигзуги хитросплетений нитей своих мыслей!?
Я, лично, понял что сравнивать с Россией можно и нужно, только вам. Остальным запад...нельзя.
Я правильно понял?
Mr_negotive:
Под соседней палатой я подразумевал соседа именно с севера, т.е. федерацию рассейскую. Её пока из постсоветских стран в плане узурпации власти всякой гэбнёй и около ихним криминалом, установлении диктатуры, повсеместном нарушении прав человека никто не обогнал.
Под соседней палатой я подразумевал соседа именно с севера, т.е. федерацию рассейскую. Её пока из постсоветских стран в плане узурпации власти всякой гэбнёй и около ихним криминалом, установлении диктатуры, повсеместном нарушении прав человека никто не обогнал.
Как то ту не вяжется!
Цитата:
Mr_negotive:
Может лучше брать ориентир на что-то лучшее? Например, Норвегию? Не-еее? Нам нужно смотреть, что в России или в Белоруссии? Тогда надо брать самый-самый отрицательный пример и его везде приводить - вот смотрите, там еще хуже, или там... Это прием пропаганды, кстати. Что наводит на определенные мысли относительно того, не увлечены ли вы просмотром российского ТВ?
Может лучше брать ориентир на что-то лучшее? Например, Норвегию? Не-еее? Нам нужно смотреть, что в России или в Белоруссии? Тогда надо брать самый-самый отрицательный пример и его везде приводить - вот смотрите, там еще хуже, или там... Это прием пропаганды, кстати. Что наводит на определенные мысли относительно того, не увлечены ли вы просмотром российского ТВ?
И далее:
Цитата:
Mr_negotive:
Кстати, по поводу Белоруссии. Я подумал, раньше не задумывался, но сейчас скажу так - пока Белоруссия на этом пути, кто там спереди у них, кто сзади, РФ или РБ, не столь важно - могут и меняться
Кстати, по поводу Белоруссии. Я подумал, раньше не задумывался, но сейчас скажу так - пока Белоруссия на этом пути, кто там спереди у них, кто сзади, РФ или РБ, не столь важно - могут и меняться
Улавливаете зигзуги хитросплетений нитей своих мыслей!?
Я, лично, понял что сравнивать с Россией можно и нужно, только вам. Остальным запад...нельзя.
Я правильно понял?
Re: Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама...
Отправлено: 09.06.21 - 08:25
Цитата:
Ну не совсем так и не везде. Там, где режимы не похоже, сразу обнаруживаются целые враждебные страны и народы. Если режим из представителей гэбни, перекрасившихся коммуняк и подобного, то тут однозначно друзья)))))
abaika95:
Режимы не могут быть не похожи Это обычный пост советикус
Режимы не могут быть не похожи Это обычный пост советикус
Ну не совсем так и не везде. Там, где режимы не похоже, сразу обнаруживаются целые враждебные страны и народы. Если режим из представителей гэбни, перекрасившихся коммуняк и подобного, то тут однозначно друзья)))))
Re: Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама...
Отправлено: 09.06.21 - 08:28
Цитата:
Вообще не я начал сравнивать. Высказался изначально по сути темы. Потом мне задали вопрос, я и ответил. А так мне по барабану, кто и с чем сравнивает))))
Coopidon:
сравнивать с Россией можно и нужно, только вам
сравнивать с Россией можно и нужно, только вам
Вообще не я начал сравнивать. Высказался изначально по сути темы. Потом мне задали вопрос, я и ответил. А так мне по барабану, кто и с чем сравнивает))))
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 09.06.21 - 08:37
Цитата:
Может тогда что-то в этой "новости" есть? Может это просто факт, о котором многие говорят и я в том числе, считаю это фактом, а не какой-то новостью. Раз об этом с каждого утюга, может действительно соседи топают семимильными шагами путём в Северную Корею? По большому счету, это их дело, куда направляются, хотят Северную Корею, никто не смеет препятствовать. Глобально, Северная Корея не так плохо будет в их случае - будут тиранить сами себя, и устроят у себя один сплошной концлагерь, как когда-то и было. Их внутреннее дело. А если они пойдут еще дальше и свернут действительно по направлению к фашистскому государству - это уже будет угрожать миру и безопасности всего человечества (не только бедные соседи). Тем более, ПРИЗНАКИ этого уже видны на день сегодняшний, это отрицать бессмысленно. Как-то так...
[Исправлено: Mr_negotive, 09.06.2021 - 08:39]
Coopidon:
Уже из всех утюгов эту новость давным давно обьявили
Уже из всех утюгов эту новость давным давно обьявили
Может тогда что-то в этой "новости" есть? Может это просто факт, о котором многие говорят и я в том числе, считаю это фактом, а не какой-то новостью. Раз об этом с каждого утюга, может действительно соседи топают семимильными шагами путём в Северную Корею? По большому счету, это их дело, куда направляются, хотят Северную Корею, никто не смеет препятствовать. Глобально, Северная Корея не так плохо будет в их случае - будут тиранить сами себя, и устроят у себя один сплошной концлагерь, как когда-то и было. Их внутреннее дело. А если они пойдут еще дальше и свернут действительно по направлению к фашистскому государству - это уже будет угрожать миру и безопасности всего человечества (не только бедные соседи). Тем более, ПРИЗНАКИ этого уже видны на день сегодняшний, это отрицать бессмысленно. Как-то так...
[Исправлено: Mr_negotive, 09.06.2021 - 08:39]
(Пользователи)
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Re: Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама...
Отправлено: 09.06.21 - 08:51
Цитата:
Про Путина забыл написать
abaika95:
Стесняюсь спросить а Россия на какой остановке в этом пути находится?)
Стесняюсь спросить а Россия на какой остановке в этом пути находится?)
Про Путина забыл написать
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 09.06.21 - 10:07
Цитата:
Если об этом говорят - значит кто-то хочет чтобы все так думали и совсем не означает что так оно и есть. Относительно вас их цель достигнута.
Mr_negotive:
Раз об этом с каждого утюга, может действительно соседи топают семимильными шагами путём в Северную Корею?
Раз об этом с каждого утюга, может действительно соседи топают семимильными шагами путём в Северную Корею?
Если об этом говорят - значит кто-то хочет чтобы все так думали и совсем не означает что так оно и есть. Относительно вас их цель достигнута.
С
(Полноправные пользователи)
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Re: Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама...
Отправлено: 09.06.21 - 10:52
Цитата:
День добрый.Какие страны,по вашему мнению,олицетворяют свободу,ну или хотя бы держат вектор в правильном направлении?
Mr_negotive:
Эти страны олицетворяют несвободу. Есть страны, которые олицетворяют что-то другое.
Эти страны олицетворяют несвободу. Есть страны, которые олицетворяют что-то другое.
День добрый.Какие страны,по вашему мнению,олицетворяют свободу,ну или хотя бы держат вектор в правильном направлении?
Re: Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама...
Отправлено: 09.06.21 - 10:56
Цитата:
Их - это чья? Госдепа?
Вообще тут достаточно послушать российское ТВ, чтобы заключить вывод, что у них там помешательство. Особенно интересен в клиническом отношении их вождь с высказываниями про мучеников, попадающих в рай, а некто просто сдохнет. Можно привести бесчисленное количество примеров, что военщина там разбушевалась не на шутку, везде враги - чуть ли не во всем мири, по периметру, да и внутри страны. И друзья подозрительные))) Опять же, культивирование ненависти к либерализму (который ничего плохого сам из себя не представляет), оболванивание население через средства пропаганды, уничтожение журналистики как таковой, приступают вот к борьбе с интернетом. Обсуждение на полном серьезе отдельными представителями "СМИ" и власти необходимости создания Министерства пропаганды (вспоминается только одно государство, в котором такое министерство было). Ну и так далее, тому подобное, почти уже до бескончености. В общем и целом, это тревожные звоночки. Не бывает "собственного пути", все пути давно и хорошо известны, и ни раз их проходили другие страны и народы, или эта же страна и этот же народ. Но нет же, на те же самые грабли с завидным постоянством. Нет, чтобы брать модель, доказавшую свою эффективность, делают свою, как будто нигде и никогда таких "своих" моделей не было И у нас тут тоже собственный путь))))
Victor Yang:
Относительно вас их цель достигнута
Относительно вас их цель достигнута
Их - это чья? Госдепа?
Вообще тут достаточно послушать российское ТВ, чтобы заключить вывод, что у них там помешательство. Особенно интересен в клиническом отношении их вождь с высказываниями про мучеников, попадающих в рай, а некто просто сдохнет. Можно привести бесчисленное количество примеров, что военщина там разбушевалась не на шутку, везде враги - чуть ли не во всем мири, по периметру, да и внутри страны. И друзья подозрительные))) Опять же, культивирование ненависти к либерализму (который ничего плохого сам из себя не представляет), оболванивание население через средства пропаганды, уничтожение журналистики как таковой, приступают вот к борьбе с интернетом. Обсуждение на полном серьезе отдельными представителями "СМИ" и власти необходимости создания Министерства пропаганды (вспоминается только одно государство, в котором такое министерство было). Ну и так далее, тому подобное, почти уже до бескончености. В общем и целом, это тревожные звоночки. Не бывает "собственного пути", все пути давно и хорошо известны, и ни раз их проходили другие страны и народы, или эта же страна и этот же народ. Но нет же, на те же самые грабли с завидным постоянством. Нет, чтобы брать модель, доказавшую свою эффективность, делают свою, как будто нигде и никогда таких "своих" моделей не было И у нас тут тоже собственный путь))))
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 09.06.21 - 10:58
Цитата:
Не знаю. Но знаю что в России всё совсем не так как вы описываете. А уж социальная поддержка населения в разы лучше.
Цитата:
Я ТВ в принципе не смотрю, а вы зачем это делаете, находясь в другом государстве?
[Исправлено: Victor Yang, 09.06.2021 - 11:05]
Mr_negotive:
Их - это чья? Госдепа?
Их - это чья? Госдепа?
Не знаю. Но знаю что в России всё совсем не так как вы описываете. А уж социальная поддержка населения в разы лучше.
Цитата:
Mr_negotive:
Вообще тут достаточно послушать российское ТВ
Вообще тут достаточно послушать российское ТВ
Я ТВ в принципе не смотрю, а вы зачем это делаете, находясь в другом государстве?
[Исправлено: Victor Yang, 09.06.2021 - 11:05]
Re: Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама...
Отправлено: 09.06.21 - 11:18
Цитата:
Добрый день. По моему мнению, это скандинавские страны, то есть Дания, Норвегия, Швеция. И подобные. То есть страны социальной направленности, где государство для людей, а не люди для государства. Страны, где имеется какая-то государственная идеология, религиозные предпочтения, любое взаимодействие религии и государства, и прочее подобное, сразу исключаются (их немало). Страны, стремящиеся к какому-либо господству, сразу исключаются (они хорошо известны) - у них внешняя политика, как правило, довлеет над внутренней, и внутренняя зачастую обслуживает интересы внешней.
Сергей kst: олицетворяют свободу,ну или хотя бы держат вектор
Добрый день. По моему мнению, это скандинавские страны, то есть Дания, Норвегия, Швеция. И подобные. То есть страны социальной направленности, где государство для людей, а не люди для государства. Страны, где имеется какая-то государственная идеология, религиозные предпочтения, любое взаимодействие религии и государства, и прочее подобное, сразу исключаются (их немало). Страны, стремящиеся к какому-либо господству, сразу исключаются (они хорошо известны) - у них внешняя политика, как правило, довлеет над внутренней, и внутренняя зачастую обслуживает интересы внешней.
Re: Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама...
Отправлено: 09.06.21 - 11:23
Цитата:
Ну да, ну да... Признаков фашизма в ней совсем нет... Всё для людей там. Свежо придание.
Цитата:
ТВ тоже не смотрю. Но, знаете ли, российская пропаганда уже вышла в интернет, и тут постоянно натыкаешься на продукты её труда. Ну или просматриваешь какие-либо новости, например, блогеров популярных, на которых подписан, и в любом случае натыкаешься на вырезку того, что происходит на их ТВ.
Victor Yang:
в России всё совсем не так как вы описываете
в России всё совсем не так как вы описываете
Ну да, ну да... Признаков фашизма в ней совсем нет... Всё для людей там. Свежо придание.
Цитата:
Victor Yang:
а вы зачем это делаете, находясь в другом государстве?
а вы зачем это делаете, находясь в другом государстве?
ТВ тоже не смотрю. Но, знаете ли, российская пропаганда уже вышла в интернет, и тут постоянно натыкаешься на продукты её труда. Ну или просматриваешь какие-либо новости, например, блогеров популярных, на которых подписан, и в любом случае натыкаешься на вырезку того, что происходит на их ТВ.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.04.20
- Сообщений:
- 361
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 09.06.21 - 11:32
Цитата:
В штатах тоже самое.Кругом враги,одни штаны-свет в конце тоннеля.Джо хромая нога Байден заявил,что Россия-угроза,а Путин-убийца. Туча санкций против России.Двойные стандарты.Покажите мне страну,куда пришел дядя Сэм и там наступила демократия.
Знаете,в такой ситуации,надеяться на нормальный диалог не приходится.Лучьше дать хорошенько по печени,или по физиономии(образно),чем быть терпилой.
По поводу либералов.За последние годы,мы прекрасно увидили,как большинство(не все)либералов работают за иностранные гранты,полученные через разного рода НКО.Что они говорят и публикуют.
Mr_negotive:
Можно привести бесчисленное количество примеров, что военщина там разбушевалась не на шутку, везде враги - чуть ли не во всем мири, по периметру, да и внутри страны.
Можно привести бесчисленное количество примеров, что военщина там разбушевалась не на шутку, везде враги - чуть ли не во всем мири, по периметру, да и внутри страны.
В штатах тоже самое.Кругом враги,одни штаны-свет в конце тоннеля.Джо хромая нога Байден заявил,что Россия-угроза,а Путин-убийца. Туча санкций против России.Двойные стандарты.Покажите мне страну,куда пришел дядя Сэм и там наступила демократия.
Знаете,в такой ситуации,надеяться на нормальный диалог не приходится.Лучьше дать хорошенько по печени,или по физиономии(образно),чем быть терпилой.
По поводу либералов.За последние годы,мы прекрасно увидили,как большинство(не все)либералов работают за иностранные гранты,полученные через разного рода НКО.Что они говорят и публикуют.
Re: Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама...
Отправлено: 09.06.21 - 11:51
Цитата:
Там это не так. Не кругом, и не все враги. И я штаты как светоч демократии и олицетворение свободы в пример не приводил)))
Цитата:
В позе на коленях это сложно сделать. Особенно по физиономии заехать, это так почти вообще невозможно Вроде как всё до сих пор говорят, что Россия встаёт с колен и всё никак полностью не встанет. Но не об этом речь, а о том, что у соседей врагов много оказалось не только вне страны, но и внутри. Может что-то не так почти не совсем миром, а именно с ними? Ну не может быть столько врагов, а в друзьях то кто, вообще отдельная тема.
Цитата:
А как должно быть? Решили заняться переделом мира, но внимание санитаров всё-таки привлекли, скрытно всё поделить и переделить не получилось Всё происходит же под соусом защиты национальных интересов, и у других то эти же интересы точно так же имеются. Я бы сказал ещё очень слабо санкций наваляли, могли куда больше.
То что Россия у США ныне враг, понятно. Что США у России - аналогично ясно. Но терзают смутные подозрения, что России нужны внешние и внутренние враги, да ещё в таком бешеном количестве, а если бы их не было, был бы смысл их создать, дабы укрепить власть и сделать её бессменной, и продолжить грабить. У США Россия во врагах оказалась явно не из этих же причин, то есть не чисто для внутреннего потребления в самих штатах.
Сергей kst:
Кругом враги
Кругом враги
Там это не так. Не кругом, и не все враги. И я штаты как светоч демократии и олицетворение свободы в пример не приводил)))
Цитата:
Сергей kst:
дать хорошенько по печени,или по физиономии
дать хорошенько по печени,или по физиономии
В позе на коленях это сложно сделать. Особенно по физиономии заехать, это так почти вообще невозможно Вроде как всё до сих пор говорят, что Россия встаёт с колен и всё никак полностью не встанет. Но не об этом речь, а о том, что у соседей врагов много оказалось не только вне страны, но и внутри. Может что-то не так почти не совсем миром, а именно с ними? Ну не может быть столько врагов, а в друзьях то кто, вообще отдельная тема.
Цитата:
Сергей kst:
Туча санкций против России
Туча санкций против России
А как должно быть? Решили заняться переделом мира, но внимание санитаров всё-таки привлекли, скрытно всё поделить и переделить не получилось Всё происходит же под соусом защиты национальных интересов, и у других то эти же интересы точно так же имеются. Я бы сказал ещё очень слабо санкций наваляли, могли куда больше.
То что Россия у США ныне враг, понятно. Что США у России - аналогично ясно. Но терзают смутные подозрения, что России нужны внешние и внутренние враги, да ещё в таком бешеном количестве, а если бы их не было, был бы смысл их создать, дабы укрепить власть и сделать её бессменной, и продолжить грабить. У США Россия во врагах оказалась явно не из этих же причин, то есть не чисто для внутреннего потребления в самих штатах.
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