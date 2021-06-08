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Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
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Я робот(Пользователи)
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Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 08.06.21 - 16:37
В департаменте полиции сообщают, что ведут расследование по делу о распространении заведомо ложных данных. Кого подозревают - не уточняют, но опрашивают всех, кто подписан на Рустама Садыкова или подписывал петицию президенту в его защиту.
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Re: Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама...
Отправлено: 08.06.21 - 21:58
Цитата:
Кстати Тюркменистан, это колыбель цивилизации всех тюрков. К коим себя относят и казахи.
Так сказать, подобное притягивает подобное.
А так, да! Бронепоезд ваш, состав в нем- тоже ваш. И кому какие вам, управлять им и направлять его туда, куда вы его считаете нужным направить.
Флаг в руки, как грится, и барабан туда же.
Цитата:
Фу!
Ну и охота вам, в очередной раз (дай бог- не последний) позориться, сравнивая несравнимое. Как если бы тебе любящего угрузиньскае пиво равняться на ВЧКашку, предпочитающую боярышник.
Надобно равняться на лучшего, например на США. Где разрешены гей-парады, и однополые браки. Как далеко здесь отстала Казакели?
Хотя думаю, если бы в Казакели они были бы разрешены, то, возможно и Поремуха бы поуспокоился бы и поугомонился бы...
Но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции...
Mr_negotive:
Так сказать, очередная остановка на пути с пунктом назначения Северная Корея - Туркменистан, по которому мчится с бешеной скоростью наш состав, пройдена.
Так сказать, очередная остановка на пути с пунктом назначения Северная Корея - Туркменистан, по которому мчится с бешеной скоростью наш состав, пройдена.
Кстати Тюркменистан, это колыбель цивилизации всех тюрков. К коим себя относят и казахи.
Так сказать, подобное притягивает подобное.
А так, да! Бронепоезд ваш, состав в нем- тоже ваш. И кому какие вам, управлять им и направлять его туда, куда вы его считаете нужным направить.
Флаг в руки, как грится, и барабан туда же.
Цитата:
abaika95:
Стесняюсь спросить а Россия на какой остановке в этом пути находится?) Не та Россия что международные форумы с помпой проводит а та где сажают за репостик и стаканчик кинутый в полицейского,та где ногой в
Стесняюсь спросить а Россия на какой остановке в этом пути находится?) Не та Россия что международные форумы с помпой проводит а та где сажают за репостик и стаканчик кинутый в полицейского,та где ногой в
Фу!
Ну и охота вам, в очередной раз (дай бог- не последний) позориться, сравнивая несравнимое. Как если бы тебе любящего угрузиньскае пиво равняться на ВЧКашку, предпочитающую боярышник.
Надобно равняться на лучшего, например на США. Где разрешены гей-парады, и однополые браки. Как далеко здесь отстала Казакели?
Хотя думаю, если бы в Казакели они были бы разрешены, то, возможно и Поремуха бы поуспокоился бы и поугомонился бы...
Но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции...
Re: Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама...
Отправлено: 08.06.21 - 22:21
Цитата:
Думаю что правоохранители действуют согласно протокола и Закона. А иного и быть не может!
Или ты сможешь назвать поименно воров в Правительстве Казахстана!?
Цитата:
Какая смелая оригинально-свежая мысль! Этот открытие достойно Нобелевской премии. Или предпочтете Гремми?
Уже из всех утюгов эту новость давным давно обьявили и обглодали разные Погремухи и ВЧКашки. Но тут судя по всему, их полка прибыло!
abaika95:
Подозрительно что именно только к этому дяде (выходившему на площадь с плакатами) пришли
Подозрительно что именно только к этому дяде (выходившему на площадь с плакатами) пришли
Думаю что правоохранители действуют согласно протокола и Закона. А иного и быть не может!
Или ты сможешь назвать поименно воров в Правительстве Казахстана!?
Цитата:
Mr_negotive:
Соответственно, их состав мчится по пути с Северную Корею. Наш, вероятно, имеет пункт назначения - Туркменистан Но они на сегодняшний день промчались больше, чем мы. Может, скорость больше или ещё что))))
Соответственно, их состав мчится по пути с Северную Корею. Наш, вероятно, имеет пункт назначения - Туркменистан Но они на сегодняшний день промчались больше, чем мы. Может, скорость больше или ещё что))))
Какая смелая оригинально-свежая мысль! Этот открытие достойно Нобелевской премии. Или предпочтете Гремми?
Уже из всех утюгов эту новость давным давно обьявили и обглодали разные Погремухи и ВЧКашки. Но тут судя по всему, их полка прибыло!
Re: Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама...
Отправлено: 08.06.21 - 22:27
Цитата:
Как то ту не вяжется!
Цитата:
И далее:
Цитата:
Улавливаете зигзуги хитросплетений нитей своих мыслей!?
Я, лично, понял что сравнивать с Россией можно и нужно, только вам. Остальным запад...нельзя.
Я правильно понял?
Mr_negotive:
Под соседней палатой я подразумевал соседа именно с севера, т.е. федерацию рассейскую. Её пока из постсоветских стран в плане узурпации власти всякой гэбнёй и около ихним криминалом, установлении диктатуры, повсеместном нарушении прав человека никто не обогнал.
Под соседней палатой я подразумевал соседа именно с севера, т.е. федерацию рассейскую. Её пока из постсоветских стран в плане узурпации власти всякой гэбнёй и около ихним криминалом, установлении диктатуры, повсеместном нарушении прав человека никто не обогнал.
Как то ту не вяжется!
Цитата:
Mr_negotive:
Может лучше брать ориентир на что-то лучшее? Например, Норвегию? Не-еее? Нам нужно смотреть, что в России или в Белоруссии? Тогда надо брать самый-самый отрицательный пример и его везде приводить - вот смотрите, там еще хуже, или там... Это прием пропаганды, кстати. Что наводит на определенные мысли относительно того, не увлечены ли вы просмотром российского ТВ?
Может лучше брать ориентир на что-то лучшее? Например, Норвегию? Не-еее? Нам нужно смотреть, что в России или в Белоруссии? Тогда надо брать самый-самый отрицательный пример и его везде приводить - вот смотрите, там еще хуже, или там... Это прием пропаганды, кстати. Что наводит на определенные мысли относительно того, не увлечены ли вы просмотром российского ТВ?
И далее:
Цитата:
Mr_negotive:
Кстати, по поводу Белоруссии. Я подумал, раньше не задумывался, но сейчас скажу так - пока Белоруссия на этом пути, кто там спереди у них, кто сзади, РФ или РБ, не столь важно - могут и меняться
Кстати, по поводу Белоруссии. Я подумал, раньше не задумывался, но сейчас скажу так - пока Белоруссия на этом пути, кто там спереди у них, кто сзади, РФ или РБ, не столь важно - могут и меняться
Улавливаете зигзуги хитросплетений нитей своих мыслей!?
Я, лично, понял что сравнивать с Россией можно и нужно, только вам. Остальным запад...нельзя.
Я правильно понял?
Re: Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама...
Отправлено: 09.06.21 - 08:25
Цитата:
Ну не совсем так и не везде. Там, где режимы не похоже, сразу обнаруживаются целые враждебные страны и народы. Если режим из представителей гэбни, перекрасившихся коммуняк и подобного, то тут однозначно друзья)))))
abaika95:
Режимы не могут быть не похожи Это обычный пост советикус
Режимы не могут быть не похожи Это обычный пост советикус
Ну не совсем так и не везде. Там, где режимы не похоже, сразу обнаруживаются целые враждебные страны и народы. Если режим из представителей гэбни, перекрасившихся коммуняк и подобного, то тут однозначно друзья)))))
Re: Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама...
Отправлено: 09.06.21 - 08:28
Цитата:
Вообще не я начал сравнивать. Высказался изначально по сути темы. Потом мне задали вопрос, я и ответил. А так мне по барабану, кто и с чем сравнивает))))
Coopidon:
сравнивать с Россией можно и нужно, только вам
сравнивать с Россией можно и нужно, только вам
Вообще не я начал сравнивать. Высказался изначально по сути темы. Потом мне задали вопрос, я и ответил. А так мне по барабану, кто и с чем сравнивает))))
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 09.06.21 - 08:37
Цитата:
Может тогда что-то в этой "новости" есть? Может это просто факт, о котором многие говорят и я в том числе, считаю это фактом, а не какой-то новостью. Раз об этом с каждого утюга, может действительно соседи топают семимильными шагами путём в Северную Корею? По большому счету, это их дело, куда направляются, хотят Северную Корею, никто не смеет препятствовать. Глобально, Северная Корея не так плохо будет в их случае - будут тиранить сами себя, и устроят у себя один сплошной концлагерь, как когда-то и было. Их внутреннее дело. А если они пойдут еще дальше и свернут действительно по направлению к фашистскому государству - это уже будет угрожать миру и безопасности всего человечества (не только бедные соседи). Тем более, ПРИЗНАКИ этого уже видны на день сегодняшний, это отрицать бессмысленно. Как-то так...
[Исправлено: Mr_negotive, 09.06.2021 - 08:39]
Coopidon:
Уже из всех утюгов эту новость давным давно обьявили
Уже из всех утюгов эту новость давным давно обьявили
Может тогда что-то в этой "новости" есть? Может это просто факт, о котором многие говорят и я в том числе, считаю это фактом, а не какой-то новостью. Раз об этом с каждого утюга, может действительно соседи топают семимильными шагами путём в Северную Корею? По большому счету, это их дело, куда направляются, хотят Северную Корею, никто не смеет препятствовать. Глобально, Северная Корея не так плохо будет в их случае - будут тиранить сами себя, и устроят у себя один сплошной концлагерь, как когда-то и было. Их внутреннее дело. А если они пойдут еще дальше и свернут действительно по направлению к фашистскому государству - это уже будет угрожать миру и безопасности всего человечества (не только бедные соседи). Тем более, ПРИЗНАКИ этого уже видны на день сегодняшний, это отрицать бессмысленно. Как-то так...
[Исправлено: Mr_negotive, 09.06.2021 - 08:39]
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