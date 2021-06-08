Прогноз на 5 дней
ясно+15°C
  • 760 мм рт.ст.
  • 47% влажность
  • В-СВ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41682
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 08.06.21 - 16:37
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В департаменте полиции сообщают, что ведут расследование по делу о распространении заведомо ложных данных. Кого подозревают - не уточняют, но опрашивают всех, кто подписан на Рустама Садыкова или подписывал петицию президенту в его защиту.
Читать новость

Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1244
Re: Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама...
Отправлено: 08.06.21 - 21:58
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Mr_negotive:
Так сказать, очередная остановка на пути с пунктом назначения Северная Корея - Туркменистан, по которому мчится с бешеной скоростью наш состав, пройдена.

Кстати Тюркменистан, это колыбель цивилизации всех тюрков. К коим себя относят и казахи.
Так сказать, подобное притягивает подобное.
А так, да! Бронепоезд ваш, состав в нем- тоже ваш. И кому какие вам, управлять им и направлять его туда, куда вы его считаете нужным направить.
Флаг в руки, как грится, и барабан туда же.
:lol:
Цитата:
abaika95:
Стесняюсь спросить а Россия на какой остановке в этом пути находится?) Не та Россия что международные форумы с помпой проводит а та где сажают за репостик и стаканчик кинутый в полицейского,та где ногой в

Фу!
Ну и охота вам, в очередной раз (дай бог- не последний) позориться, сравнивая несравнимое. Как если бы тебе любящего угрузиньскае пиво равняться на ВЧКашку, предпочитающую боярышник.
Надобно равняться на лучшего, например на США. Где разрешены гей-парады, и однополые браки. Как далеко здесь отстала Казакели?
Хотя думаю, если бы в Казакели они были бы разрешены, то, возможно и Поремуха бы поуспокоился бы и поугомонился бы...
:lol:
Но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции...
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1244
Re: Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама...
Отправлено: 08.06.21 - 22:21
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Подозрительно что именно только к этому дяде (выходившему на площадь с плакатами) пришли

Думаю что правоохранители действуют согласно протокола и Закона. А иного и быть не может!
Или ты сможешь назвать поименно воров в Правительстве Казахстана!?
:-o
Цитата:
Mr_negotive:
Соответственно, их состав мчится по пути с Северную Корею. Наш, вероятно, имеет пункт назначения - Туркменистан Но они на сегодняшний день промчались больше, чем мы. Может, скорость больше или ещё что))))

Какая смелая оригинально-свежая мысль! Этот открытие достойно Нобелевской премии. Или предпочтете Гремми?
Уже из всех утюгов эту новость давным давно обьявили и обглодали разные Погремухи и ВЧКашки. Но тут судя по всему, их полка прибыло!
;-)
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1244
Re: Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама...
Отправлено: 08.06.21 - 22:27
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Mr_negotive:
Под соседней палатой я подразумевал соседа именно с севера, т.е. федерацию рассейскую. Её пока из постсоветских стран в плане узурпации власти всякой гэбнёй и около ихним криминалом, установлении диктатуры, повсеместном нарушении прав человека никто не обогнал.

Как то ту не вяжется!
Цитата:
Mr_negotive:
Может лучше брать ориентир на что-то лучшее? Например, Норвегию? Не-еее? Нам нужно смотреть, что в России или в Белоруссии? Тогда надо брать самый-самый отрицательный пример и его везде приводить - вот смотрите, там еще хуже, или там... Это прием пропаганды, кстати. Что наводит на определенные мысли относительно того, не увлечены ли вы просмотром российского ТВ?

И далее:
Цитата:
Mr_negotive:
Кстати, по поводу Белоруссии. Я подумал, раньше не задумывался, но сейчас скажу так - пока Белоруссия на этом пути, кто там спереди у них, кто сзади, РФ или РБ, не столь важно - могут и меняться

Улавливаете зигзуги хитросплетений нитей своих мыслей!?
Я, лично, понял что сравнивать с Россией можно и нужно, только вам. Остальным:-) запад...нельзя.
Я правильно понял?
:-o
Профайл
M
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
66
Re: Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама...
Отправлено: 09.06.21 - 08:25
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Режимы не могут быть не похожи Это обычный пост советикус

Ну не совсем так и не везде. Там, где режимы не похоже, сразу обнаруживаются целые враждебные страны и народы. Если режим из представителей гэбни, перекрасившихся коммуняк и подобного, то тут однозначно друзья)))))
Профайл
M
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
66
Re: Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама...
Отправлено: 09.06.21 - 08:28
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
сравнивать с Россией можно и нужно, только вам

Вообще не я начал сравнивать. Высказался изначально по сути темы. Потом мне задали вопрос, я и ответил. А так мне по барабану, кто и с чем сравнивает))))
Профайл
M
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
66
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 09.06.21 - 08:37
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Уже из всех утюгов эту новость давным давно обьявили

Может тогда что-то в этой "новости" есть? Может это просто факт, о котором многие говорят и я в том числе, считаю это фактом, а не какой-то новостью. Раз об этом с каждого утюга, может действительно соседи топают семимильными шагами путём в Северную Корею? По большому счету, это их дело, куда направляются, хотят Северную Корею, никто не смеет препятствовать. Глобально, Северная Корея не так плохо будет в их случае - будут тиранить сами себя, и устроят у себя один сплошной концлагерь, как когда-то и было. Их внутреннее дело. А если они пойдут еще дальше и свернут действительно по направлению к фашистскому государству - это уже будет угрожать миру и безопасности всего человечества (не только бедные соседи). Тем более, ПРИЗНАКИ этого уже видны на день сегодняшний, это отрицать бессмысленно. Как-то так...

[Исправлено: Mr_negotive, 09.06.2021 - 08:39]
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 49, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 49
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS