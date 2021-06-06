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Николай ВОРОНИН: Нас лечат или ...
Николай ВОРОНИН: Нас лечат или ...
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41682
Николай ВОРОНИН: Нас лечат или ...
Отправлено: 06.06.21 - 09:37
В силу своего возраста мне пришлось жить и лечиться и в Советском Союзе, и в независимом Казахстане. Могу с уверенностью констатировать, что при Советской власти врачи нас лечили, причем бесплатно, а при новой власти они действуют по протоколу.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7042
Николай ВОРОНИН: Нас лечат или ...
Отправлено: 07.06.21 - 22:03
Цитата:
таноми52:
В одном только комменте (последнем) дал 10 (десять!) реакций на посты 6 (шести!) форумчан. И все реакции не посуществу,а в защиту себя - сверхумного!
В одном только комменте (последнем) дал 10 (десять!) реакций на посты 6 (шести!) форумчан. И все реакции не посуществу,а в защиту себя - сверхумного!
Николай ВОРОНИН: Нас лечат или ...
Отправлено: 07.06.21 - 22:26
Цитата:
Напрасно вы ждете качество, там где оплата идет за количество )))
Маркс:
А то каждый раз напуржит, да еще не по делу, не поймёшь, что и сказать хотел.
А то каждый раз напуржит, да еще не по делу, не поймёшь, что и сказать хотел.
Напрасно вы ждете качество, там где оплата идет за количество )))
Николай ВОРОНИН: Нас лечат или ...
Отправлено: 07.06.21 - 23:26
Цитата:
То есть, это нормально, если врач за твои деньги, найдёт и вылечит у тебя болезнь, которой нет? Это по нормальному, по рыночному. По протоколу. Да!?
Цитата:
Ухтыш! А я думал, что те кто тут всех лечат-психологи-писихиандры, они либо- не болеют, либо автосамоизлечиваются. А оно вон чо! Без целебно-чудодейственного-животворящего Гугла, не вылечиваются!
Цитата:
Судя по контексту, либо Чуковского, либо Маршака.
Вкрайнем варианте- Агнию Барто.
abaika95: Нормальные рыночные отношения
То есть, это нормально, если врач за твои деньги, найдёт и вылечит у тебя болезнь, которой нет? Это по нормальному, по рыночному. По протоколу. Да!?
Цитата:
abaika95: Сколько бывал у врачей как на старую....попадусь так ощущение что надо бы ей Гугл подключить) У молодых также но Гугл есть) Не вижу большой разницы если честно между старой и новой
Ухтыш! А я думал, что те кто тут всех лечат-психологи-писихиандры, они либо- не болеют, либо автосамоизлечиваются. А оно вон чо! Без целебно-чудодейственного-животворящего Гугла, не вылечиваются!
Цитата:
abaika95:
Нет я советские книги читаю Только кабы так сказать, вдумчиво)
Нет я советские книги читаю Только кабы так сказать, вдумчиво)
Судя по контексту, либо Чуковского, либо Маршака.
Вкрайнем варианте- Агнию Барто.
Николай ВОРОНИН: Нас лечат или ...
Отправлено: 07.06.21 - 23:38
Цитата:
Я сразу переосмыслил строчки "утка крякала в углу под кроватью на полу" в контексте медицинской темы
Coopidon:
Судя по контексту, либо Чуковского, либо Маршака. Вкрайнем варианте- Агнию Барто.
Судя по контексту, либо Чуковского, либо Маршака. Вкрайнем варианте- Агнию Барто.
Я сразу переосмыслил строчки "утка крякала в углу под кроватью на полу" в контексте медицинской темы
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2412
Николай ВОРОНИН: Нас лечат или ...
Отправлено: 07.06.21 - 23:43
Цитата:
Ну, кто бы сомневался: все, кто не уважает тебя, они, конечно, "тяфкают"
И вообще, veg!
abaika95:
лезут тяфкать вот как вы сейчас особА)
лезут тяфкать вот как вы сейчас особА)
Ну, кто бы сомневался: все, кто не уважает тебя, они, конечно, "тяфкают"
И вообще, veg!
Николай ВОРОНИН: Нас лечат или ...
Отправлено: 08.06.21 - 09:35
Цитата:
Макс следи внимательно)
maxsaf:
Напрасно вы ждете качество, там где оплата идет за количество )))
Напрасно вы ждете качество, там где оплата идет за количество )))
Макс следи внимательно)
Николай ВОРОНИН: Нас лечат или ...
Отправлено: 08.06.21 - 09:41
Цитата:
Это что алкашские приемы начались?
Типо ты меня уважаешь? А я тебя?)
Угомонитесь
Тяфкаете только вы и ваша собачка
Ну и ещё пару поуеховших и то повторяя одно и тоже) Цитата:
Врач по протоколу не найдет у тебя болезнь которой нет
Но ты бойся
К врачам не ходи больше
А то реально найдут у тебя то что действительно есть
К примеру dementia praecox
Цитата:
Вылечиваются
Угол всему голова
Макс это потвердит
Цитата:
Не погремуха как всегда мимо
Старую советскую большую энциклопедию)
Очень познавательно особенно в разделе по истории
Цитата:
И вообще speck
таноми52:
Ну, кто бы сомневался: все, кто не уважает тебя, они, конечно, "тяфкают"
Ну, кто бы сомневался: все, кто не уважает тебя, они, конечно, "тяфкают"
Это что алкашские приемы начались?
Типо ты меня уважаешь? А я тебя?)
Угомонитесь
Тяфкаете только вы и ваша собачка
Ну и ещё пару поуеховших и то повторяя одно и тоже) Цитата:
Coopidon:
То есть, это нормально, если врач за твои деньги, найдёт и вылечит у тебя болезнь, которой нет? Это по нормальному, по рыночному. По протоколу. Да!?
То есть, это нормально, если врач за твои деньги, найдёт и вылечит у тебя болезнь, которой нет? Это по нормальному, по рыночному. По протоколу. Да!?
Врач по протоколу не найдет у тебя болезнь которой нет
Но ты бойся
К врачам не ходи больше
А то реально найдут у тебя то что действительно есть
К примеру dementia praecox
Цитата:
Coopidon:
Ухтыш! А я думал, что те кто тут всех лечат-психологи-писихиандры, они либо- не болеют, либо автосамоизлечиваются. А оно вон чо! Без целебно-чудодейственного-животворящего Гугла, не вылечиваются!
Ухтыш! А я думал, что те кто тут всех лечат-психологи-писихиандры, они либо- не болеют, либо автосамоизлечиваются. А оно вон чо! Без целебно-чудодейственного-животворящего Гугла, не вылечиваются!
Вылечиваются
Угол всему голова
Макс это потвердит
Цитата:
Coopidon:
Судя по контексту, либо Чуковского, либо Маршака. Вкрайнем варианте- Агнию Барто.
Судя по контексту, либо Чуковского, либо Маршака. Вкрайнем варианте- Агнию Барто.
Не погремуха как всегда мимо
Старую советскую большую энциклопедию)
Очень познавательно особенно в разделе по истории
Цитата:
таноми52:
И вообще, veg!
И вообще, veg!
И вообще speck
Николай ВОРОНИН: Нас лечат или ...
Отправлено: 08.06.21 - 10:03
Цитата:
Не-а, не подтвержу
abaika95:
Угол всему голова Макс это потвердит
Угол всему голова Макс это потвердит
Не-а, не подтвержу
Николай ВОРОНИН: Нас лечат или ...
Отправлено: 08.06.21 - 10:07
Цитата:
Ну не лукавь не лукавь))
maxsaf:
Не-а, не подтвержу
Не-а, не подтвержу
Ну не лукавь не лукавь))
Николай ВОРОНИН: Нас лечат или ...
Отправлено: 08.06.21 - 23:36
Цитата:
Ты щас по протоколу у меня нашел?
Или протокол побоку, и токмо у тебя здесь один умысел коварный присутствует? Мне ответ написать, чтобы глупо невыглядеть?
Но так, да! Лучче бы промолчал.
Цитата:
И какую букву первой строфы, осилил?
Или, уже на вторую строчку перешёл? Тогда прошу прощения, был неправ!
А вообще, лечитесь граждане!
Лечитесь, плодитесь и размножайтесь!
Имхо
Имхо, надо!
Чтобы быть здоровыми и богатыми, нежели бедным и Погремухой!
Рс но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции
abaika95:
Врач по протоколу не найдет у тебя болезнь которой нет Но ты бойся К врачам не ходи больше А то реально найдут у тебя то что действительно есть К примеру dementia praecox
Врач по протоколу не найдет у тебя болезнь которой нет Но ты бойся К врачам не ходи больше А то реально найдут у тебя то что действительно есть К примеру dementia praecox
Ты щас по протоколу у меня нашел?
Или протокол побоку, и токмо у тебя здесь один умысел коварный присутствует? Мне ответ написать, чтобы глупо невыглядеть?
Но так, да! Лучче бы промолчал.
Цитата:
abaika95:
Старую советскую большую энциклопедию)
Старую советскую большую энциклопедию)
И какую букву первой строфы, осилил?
Или, уже на вторую строчку перешёл? Тогда прошу прощения, был неправ!
А вообще, лечитесь граждане!
Лечитесь, плодитесь и размножайтесь!
Имхо
Имхо, надо!
Чтобы быть здоровыми и богатыми, нежели бедным и Погремухой!
Рс но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции
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