Отправлено: - 09:41

таноми52:

Ну, кто бы сомневался: все, кто не уважает тебя, они, конечно, "тяфкают"

Coopidon:

То есть, это нормально, если врач за твои деньги, найдёт и вылечит у тебя болезнь, которой нет? Это по нормальному, по рыночному. По протоколу. Да!?

Coopidon:

Ухтыш! А я думал, что те кто тут всех лечат-психологи-писихиандры, они либо- не болеют, либо автосамоизлечиваются. А оно вон чо! Без целебно-чудодейственного-животворящего Гугла, не вылечиваются!

Coopidon:

Судя по контексту, либо Чуковского, либо Маршака. Вкрайнем варианте- Агнию Барто.

таноми52:

И вообще, veg!

Цитата:Это что алкашские приемы начались?Типо ты меня уважаешь? А я тебя?)УгомонитесьТяфкаете только вы и ваша собачкаНу и ещё пару поуеховших и то повторяя одно и тоже) Цитата:Врач по протоколу не найдет у тебя болезнь которой нетНо ты бойсяК врачам не ходи большеА то реально найдут у тебя то что действительно естьК примеру dementia praecoxЦитата:ВылечиваютсяУгол всему головаМакс это потвердитЦитата:Не погремуха как всегда мимоСтарую советскую большую энциклопедию)Очень познавательно особенно в разделе по историиЦитата:И вообще speck