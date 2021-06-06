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≡ Николай ВОРОНИН: Нас лечат или ...
 
 
Страница 3 из 3«123
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41682
Николай ВОРОНИН: Нас лечат или ...
Отправлено: 06.06.21 - 09:37
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В силу своего возраста мне пришлось жить и лечиться и в Советском Союзе, и в независимом Казахстане. Могу с уверенностью констатировать, что при Советской власти врачи нас лечили, причем бесплатно, а при новой власти они действуют по протоколу.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7042
Николай ВОРОНИН: Нас лечат или ...
Отправлено: 07.06.21 - 22:03
#30
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Цитата:
таноми52:
В одном только комменте (последнем) дал 10 (десять!) реакций на посты 6 (шести!) форумчан. И все реакции не посуществу,а в защиту себя - сверхумного!

8-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10549
Николай ВОРОНИН: Нас лечат или ...
Отправлено: 07.06.21 - 22:26
#31
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Цитата:
Маркс:
А то каждый раз напуржит, да еще не по делу, не поймёшь, что и сказать хотел.

Напрасно вы ждете качество, там где оплата идет за количество )))
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1244
Николай ВОРОНИН: Нас лечат или ...
Отправлено: 07.06.21 - 23:26
#32
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Цитата:
abaika95: Нормальные рыночные отношения

То есть, это нормально, если врач за твои деньги, найдёт и вылечит у тебя болезнь, которой нет? Это по нормальному, по рыночному. По протоколу. Да!?
:lol:
Цитата:
abaika95: Сколько бывал у врачей как на старую....попадусь так ощущение что надо бы ей Гугл подключить) У молодых также но Гугл есть) Не вижу большой разницы если честно между старой и новой

Ухтыш! А я думал, что те кто тут всех лечат-психологи-писихиандры, они либо- не болеют, либо автосамоизлечиваются. А оно вон чо! Без целебно-чудодейственного-животворящего Гугла, не вылечиваются!
:-o
Цитата:
abaika95:
Нет я советские книги читаю Только кабы так сказать, вдумчиво)

Судя по контексту, либо Чуковского, либо Маршака.
Вкрайнем варианте- Агнию Барто.
;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10549
Николай ВОРОНИН: Нас лечат или ...
Отправлено: 07.06.21 - 23:38
#33
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Цитата:
Coopidon:
Судя по контексту, либо Чуковского, либо Маршака. Вкрайнем варианте- Агнию Барто.

Я сразу переосмыслил строчки "утка крякала в углу под кроватью на полу" в контексте медицинской темы :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2412
Николай ВОРОНИН: Нас лечат или ...
Отправлено: 07.06.21 - 23:43
#34
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Цитата:
abaika95:
лезут тяфкать вот как вы сейчас особА)


Ну, кто бы сомневался: все, кто не уважает тебя, они, конечно, "тяфкают"
И вообще, veg!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8172
Николай ВОРОНИН: Нас лечат или ...
Отправлено: 08.06.21 - 09:35
#35
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Цитата:
maxsaf:
Напрасно вы ждете качество, там где оплата идет за количество )))

Макс следи внимательно)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8172
Николай ВОРОНИН: Нас лечат или ...
Отправлено: 08.06.21 - 09:41
#36
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Цитата:
таноми52:
Ну, кто бы сомневался: все, кто не уважает тебя, они, конечно, "тяфкают"

Это что алкашские приемы начались?
Типо ты меня уважаешь? А я тебя?)
Угомонитесь
Тяфкаете только вы и ваша собачка
Ну и ещё пару поуеховших и то повторяя одно и тоже) Цитата:
Coopidon:
То есть, это нормально, если врач за твои деньги, найдёт и вылечит у тебя болезнь, которой нет? Это по нормальному, по рыночному. По протоколу. Да!?

Врач по протоколу не найдет у тебя болезнь которой нет
Но ты бойся
К врачам не ходи больше
А то реально найдут у тебя то что действительно есть
К примеру dementia praecox
Цитата:
Coopidon:
Ухтыш! А я думал, что те кто тут всех лечат-психологи-писихиандры, они либо- не болеют, либо автосамоизлечиваются. А оно вон чо! Без целебно-чудодейственного-животворящего Гугла, не вылечиваются!

Вылечиваются
Угол всему голова
Макс это потвердит
Цитата:
Coopidon:
Судя по контексту, либо Чуковского, либо Маршака. Вкрайнем варианте- Агнию Барто.

Не погремуха как всегда мимо
Старую советскую большую энциклопедию)
Очень познавательно особенно в разделе по истории
Цитата:
таноми52:
И вообще, veg!

И вообще speck
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10549
Николай ВОРОНИН: Нас лечат или ...
Отправлено: 08.06.21 - 10:03
#37
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Цитата:
abaika95:
Угол всему голова Макс это потвердит

Не-а, не подтвержу :-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8172
Николай ВОРОНИН: Нас лечат или ...
Отправлено: 08.06.21 - 10:07
#38
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Цитата:
maxsaf:
Не-а, не подтвержу

Ну не лукавь не лукавь))
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1244
Николай ВОРОНИН: Нас лечат или ...
Отправлено: 08.06.21 - 23:36
#39
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Цитата:
abaika95:
Врач по протоколу не найдет у тебя болезнь которой нет Но ты бойся К врачам не ходи больше А то реально найдут у тебя то что действительно есть К примеру dementia praecox

Ты щас по протоколу у меня нашел?
Или протокол побоку, и токмо у тебя здесь один умысел коварный присутствует? Мне ответ написать, чтобы глупо невыглядеть?
Но так, да! Лучче бы промолчал.
:-o
Цитата:
abaika95:
Старую советскую большую энциклопедию)

И какую букву первой строфы, осилил?
Или, уже на вторую строчку перешёл? Тогда прошу прощения, был неправ!
:lol:
А вообще, лечитесь граждане!
Лечитесь, плодитесь и размножайтесь!
Имхо
Имхо, надо!
Чтобы быть здоровыми и богатыми, нежели бедным и Погремухой!
Рс но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции
:lol:
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