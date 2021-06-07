Отправлено: - 23:07

ПолиграфЪ Боярышников: Скоро с таким президентом с ДуРашки последние спортсмены сбегут как животные с тонущего корабля...реально страна изгой.

abaika95:А кто же тогда под белым флагом бежит везде выступать с гимном в виде музыки Чайковского?

abaika95:

Пытаются выдать позор за достижение.Ц

abaika95:

Варяги это в Скандинавии А так батыры хоть и наёмные)

Цитата:А тебе что за печаль? Что ты жилы свои каждодневно здесь рвешь напрасно потуживаясь внадежде облегчится?Цитата:Это гуманоиды. Жители планеты земля. Погугли.Цитата:Здесь кажется наоборот. Ты здесь свои позорные мысли пытаешься выдать за свои же достижения.Получается скверно, неубедительно. Но ты как те ёжики, неутомимо и тупо-настойчиво, все пытаешься выдать свои полупереваренные мысли всем за полноценную еду.Всем смешно, и только тебе непонятно отчего всем смешно и почему никто невоспринимает тебя-всерьез.Цитата:Это я понял, у тебя плевок в сторону казакелинских батыров!? Сравнивать Батыров с гастербайтерами?Твой хозяин же называет таких, гастербайтерами. А ты -батырами. Несрастуха у вас!Определяйтесь уже.