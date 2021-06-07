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≡ Елена против Серены - Казахстанская теннисистка обыграла многократную победительницу турниров «Большого шлема»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41682
Елена против Серены - Казахстанская теннисистка обыграла многократную победительницу турниров «Большого шлема»
Отправлено: 07.06.21 - 19:33
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В четвертом круге (1/8 финала турнира) лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина преподнесла сюрприз, обыграв легендарную американскую теннисистку Серену Уильямс.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1244
Re: Елена против Серены - Казахстанская теннисистка обыграла...
Отправлено: 08.06.21 - 23:07
#30
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: Скоро с таким президентом с ДуРашки последние спортсмены сбегут как животные с тонущего корабля...реально страна изгой.

А тебе что за печаль? Что ты жилы свои каждодневно здесь рвешь напрасно потуживаясь внадежде облегчится?
:lol:
Цитата:
abaika95:А кто же тогда под белым флагом бежит везде выступать с гимном в виде музыки Чайковского?

Это гуманоиды. Жители планеты земля. Погугли.
:lol:
Цитата:
abaika95:
Пытаются выдать позор за достижение.Ц

Здесь кажется наоборот. Ты здесь свои позорные мысли пытаешься выдать за свои же достижения.
Получается скверно, неубедительно. Но ты как те ёжики, неутомимо и тупо-настойчиво, все пытаешься выдать свои полупереваренные мысли всем за полноценную еду.
Всем смешно, и только тебе непонятно отчего всем смешно и почему никто невоспринимает тебя-всерьез.
:lol:
Цитата:
abaika95:
Варяги это в Скандинавии А так батыры хоть и наёмные)

Это я понял, у тебя плевок в сторону казакелинских батыров!? Сравнивать Батыров с гастербайтерами?
Твой хозяин же называет таких, гастербайтерами. А ты -батырами. Несрастуха у вас!
Определяйтесь уже.

;-)
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