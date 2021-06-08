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≡ Украл ли борец с наркопреступностью полмиллиона? - По уголовному делу допросили эксперта в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41682
Украл ли борец с наркопреступностью полмиллиона? - По уголовному делу допросили эксперта в суде Костаная
Отправлено: 08.06.21 - 22:34
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Согласно материалам дела, Дауренбеков получил от Лысенко лакированный кошелек, чтобы передать его Юлии Федоренко, с которой он активно сотрудничал в раскрытии наркопреступлений. В кошельке лежали $1000, 1 200 российских рублей и 30 000 тенге.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1244
Re: Украл ли борец с наркопреступностью полмиллиона? - По...
Отправлено: 08.06.21 - 22:34
#1
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Цитата:
Новости
Украл ли борец с наркопреступностью полмиллиона?

И где новость?
Рази же это новость?
Миллиардами воруют, а здесь и миллиона нет.
Тоже мне новость..
Так!
Заметка в газете, про вашего мальчика.
Рс но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции...
:-o
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