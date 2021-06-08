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Украл ли борец с наркопреступностью полмиллиона?

Цитата:И где новость?Рази же это новость?Миллиардами воруют, а здесь и миллиона нет.Тоже мне новость..Так!Заметка в газете, про вашего мальчика.Рс но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции...