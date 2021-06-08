Отправлено: - 21:58

Mr_negotive:

Так сказать, очередная остановка на пути с пунктом назначения Северная Корея - Туркменистан, по которому мчится с бешеной скоростью наш состав, пройдена.

abaika95:

Стесняюсь спросить а Россия на какой остановке в этом пути находится?) Не та Россия что международные форумы с помпой проводит а та где сажают за репостик и стаканчик кинутый в полицейского,та где ногой в

Цитата:Кстати Тюркменистан, это колыбель цивилизации всех тюрков. К коим себя относят и казахи.Так сказать, подобное притягивает подобное.А так, да! Бронепоезд ваш, состав в нем- тоже ваш. И кому какие вам, управлять им и направлять его туда, куда вы его считаете нужным направить.Флаг в руки, как грится, и барабан туда же.Цитата:Фу!Ну и охота вам, в очередной раз (дай бог- не последний) позориться, сравнивая несравнимое. Как если бы тебе любящего угрузиньскае пиво равняться на ВЧКашку, предпочитающую боярышник.Надобно равняться на лучшего, например на США. Где разрешены гей-парады, и однополые браки. Как далеко здесь отстала Казакели?Хотя думаю, если бы в Казакели они были бы разрешены, то, возможно и Поремуха бы поуспокоился бы и поугомонился бы...Но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции...