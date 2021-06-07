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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.06.21 - 00:37
6 июня, в день рождения великого русского поэта А.С. Пушкина, в рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия, в ООН отмечается День русского языка - одного из шести официальных языков ООН.
Вот это я понимаю - самый крутой в СНГ
Вот это я понимаю - самый крутой в СНГ
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.06.21 - 00:45
Цитата:
Даже у министра смотрите какая инерция:
Министр образования и науки РК Ж. Туймебаев в своем интервью 2010 г. на вопрос о переводе делопроизводства на казахский язык с 2010 года ответил: «Вся официальная документация у нас ведётся на государственном казахском и межнациональном русском языках.
15 лет тормозит министр, раз это инерция?
Victor Yang:
Могли ссылаться по инерции.
Могли ссылаться по инерции.
Даже у министра смотрите какая инерция:
Министр образования и науки РК Ж. Туймебаев в своем интервью 2010 г. на вопрос о переводе делопроизводства на казахский язык с 2010 года ответил: «Вся официальная документация у нас ведётся на государственном казахском и межнациональном русском языках.
15 лет тормозит министр, раз это инерция?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.06.21 - 22:41
Ну и заголовки у Куата. Ему уже пора кое-куда, как мне кажется
Кстати, там сказано, что обязательное свободное владение Президенту, и Предселателям Парламента. Остальным сойдет "перевожу со словарем"? ))) Или вообще не обязательно?
[Исправлено: maxsaf, 07.06.2021 - 22:45]
Кстати, там сказано, что обязательное свободное владение Президенту, и Предселателям Парламента. Остальным сойдет "перевожу со словарем"? ))) Или вообще не обязательно?
[Исправлено: maxsaf, 07.06.2021 - 22:45]
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Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.06.21 - 23:11
Цитата:
Давным давно-пора!
Рс но моё мнение может не совпадать с мнением Прокуратуры.
maxsaf:
Ему уже пора кое-куда, как мне кажется
Ему уже пора кое-куда, как мне кажется
Давным давно-пора!
Рс но моё мнение может не совпадать с мнением Прокуратуры.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.06.21 - 09:31
Цитата:
Да и вообще за колличество платят
Вот и стараюсь меньше писать...или больше..вообщем вы сами запутались за что мне платят) да?
maxsaf:
Ему по тендеру оплата сверхурочных не предусмотрена
Ему по тендеру оплата сверхурочных не предусмотрена
Да и вообще за колличество платят
Вот и стараюсь меньше писать...или больше..вообщем вы сами запутались за что мне платят) да?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.06.21 - 09:34
Цитата:
Ну да Россия может гордится
Русский язык включили
Уихиии!!!
Не то что этот эстонский! Или белорусский!
Мы то мы то! Круче этих Армян!
И это уровень какой-то то там сверхдержавы?)
Представляю если бы в США гордились тем что американский (английский) включили в список а канадский (английский) нет))) гооордость берет!
maxsaf:
Вот это я понимаю - самый крутой в СНГ
Вот это я понимаю - самый крутой в СНГ
Ну да Россия может гордится
Русский язык включили
Уихиии!!!
Не то что этот эстонский! Или белорусский!
Мы то мы то! Круче этих Армян!
И это уровень какой-то то там сверхдержавы?)
Представляю если бы в США гордились тем что американский (английский) включили в список а канадский (английский) нет))) гооордость берет!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.06.21 - 10:06
Цитата:
Не запутался )) в рабочие дни - за количество. На выходных - кукиш с маслом
abaika95:
Вот и стараюсь меньше писать...или больше..вообщем вы сами запутались за что мне платят) да?
Вот и стараюсь меньше писать...или больше..вообщем вы сами запутались за что мне платят) да?
Не запутался )) в рабочие дни - за количество. На выходных - кукиш с маслом
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.06.21 - 10:08
Цитата:
Ха, там различия можно по пальцам пересчитать
abaika95:
американский (английский) включили в список а канадский (английский) нет))) гооордость берет!
американский (английский) включили в список а канадский (английский) нет))) гооордость берет!
Ха, там различия можно по пальцам пересчитать
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.06.21 - 10:09
Цитата:
России это не нужно, а я - могу
abaika95:
Ну да Россия может гордится Русский язык включили
Ну да Россия может гордится Русский язык включили
России это не нужно, а я - могу
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.06.21 - 10:11
Цитата:
Точно!
Поэтому в выходные писать буду меньше но больше!
А в будни длиннее но дороже)
Цитата:
Тут мне надавно доказывали что между русским и украинским тоже различий очень мало
Так что кто там самый крутой в СНГ? Змагары? Укропы? Ватники?)
maxsaf:
Не запутался )) в рабочие дни - за количество. На выходных - кукиш с маслом
Не запутался )) в рабочие дни - за количество. На выходных - кукиш с маслом
Точно!
Поэтому в выходные писать буду меньше но больше!
А в будни длиннее но дороже)
Цитата:
maxsaf:
Ха, там различия можно по пальцам пересчитать
Ха, там различия можно по пальцам пересчитать
Тут мне надавно доказывали что между русским и украинским тоже различий очень мало
Так что кто там самый крутой в СНГ? Змагары? Укропы? Ватники?)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.06.21 - 10:12
Цитата:
России все нужно)
Иначе бы вы не кичились этими "достижением") явно же где-то Симонян опять насмотрелись
maxsaf:
России это не нужно, а я - могу
России это не нужно, а я - могу
России все нужно)
Иначе бы вы не кичились этими "достижением") явно же где-то Симонян опять насмотрелись
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.06.21 - 10:52
Цитата:
Иманбеки
abaika95:
Так что кто там самый крутой в СНГ? Змагары? Укропы? Ватники?)
Так что кто там самый крутой в СНГ? Змагары? Укропы? Ватники?)
Иманбеки
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.06.21 - 11:10
Цитата:
Согласен
Но он один пока) хотя нет
Димаш ещё
И всё
А нет ещё Сабуров,Мусагалиев и Бекмамбетов и всё
А нет ещё Чебатков и Ирина Кайратовна
И все на этом..
Ну ладно ещё и Скриптонит и Сеитов и можееет Сатаев и вот тут точно всё.
Наверно))
maxsaf:
Иманбеки
Иманбеки
Согласен
Но он один пока) хотя нет
Димаш ещё
И всё
А нет ещё Сабуров,Мусагалиев и Бекмамбетов и всё
А нет ещё Чебатков и Ирина Кайратовна
И все на этом..
Ну ладно ещё и Скриптонит и Сеитов и можееет Сатаев и вот тут точно всё.
Наверно))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.06.21 - 20:30
Цитата:
Куаныш отжигает
abaika95:
Ирина Кайратовна
Ирина Кайратовна
Куаныш отжигает
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