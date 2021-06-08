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Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
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Я робот(Пользователи)
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Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 08.06.21 - 16:37
В департаменте полиции сообщают, что ведут расследование по делу о распространении заведомо ложных данных. Кого подозревают - не уточняют, но опрашивают всех, кто подписан на Рустама Садыкова или подписывал петицию президенту в его защиту.
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Re: Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама...
Отправлено: 08.06.21 - 16:37
Цитата:
Подозрительно что именно только к этому дяде (выходившему на площадь с плакатами) пришли
Надо всех подписчиков опросить
Ко всем ли приходили?)) И именно по этому ли делу а ли может по другому?)
К жителю Костаная Сергею ЗИНЧЕНКО
Подозрительно что именно только к этому дяде (выходившему на площадь с плакатами) пришли
Надо всех подписчиков опросить
Ко всем ли приходили?)) И именно по этому ли делу а ли может по другому?)
(Уважаемые пользователи)
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Re: Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама...
Отправлено: 08.06.21 - 17:03
Цитата:
Такое, разве - возможно? Переквалифицировать на более тяжкую?
Насколько мне известно, тяжкую можно переквалицировать на Менее,
тяжкую.В суде...
abaika95:
но в конце судебного следствия статью переквалифицировали на более тяжкую.
но в конце судебного следствия статью переквалифицировали на более тяжкую.
Такое, разве - возможно? Переквалифицировать на более тяжкую?
Насколько мне известно, тяжкую можно переквалицировать на Менее,
тяжкую.В суде...
Re: Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама...
Отправлено: 08.06.21 - 17:10
Так сказать, очередная остановка на пути с пунктом назначения Северная Корея - Туркменистан, по которому мчится с бешеной скоростью наш состав, пройдена.
Кстати, по статье 274 УК ответственность наступает только за распространение ЗАВЕДОМО ложной, а не всякой ложной информации, и только в том случае, если распространение такой информации создало опасность нарушения общественного порядка или повлекло существенные тяжкие последствия.
Что-то не заметил, каким образом создалась угроза общественному порядку. Осужденный чиновник выкладывал информацию, ролики - а они могли спровоцировать людей на его защиту и, тем самым, был бы нарушен общественным порядок?)))) И это0 разумеется, по версии следствия, должно было быть непременно вылиться в массовые погромы, с захватом административных зданий и чиновников в них?
А если серьезно, их желание всё и вся зацементировать, контролировать всех сразу и каждого в отдельности (как минимум, не согласных полностью или в части с существующим положением вещей в стране или отдельных сферах жизни общества или государства, даже просто не согласных) ясно и понятно. По-другому в странах с подобными режимами не бывает. А если ты вышел со своей повесткой в публичную плоскость - так это вообще уже угроза безопасности самого государства. Это естественный ход вещей что в соседней палате, что в нашей))))
Видите ли, обращаться к обществу со своей версией событий, в целях защиты себя - преступно, ведь в негативном свете предстали в этом случае чиновники, причем областные. Смотришь на эти мусорские потуги и подташнивает - спецзадание у них
Кстати, по статье 274 УК ответственность наступает только за распространение ЗАВЕДОМО ложной, а не всякой ложной информации, и только в том случае, если распространение такой информации создало опасность нарушения общественного порядка или повлекло существенные тяжкие последствия.
Что-то не заметил, каким образом создалась угроза общественному порядку. Осужденный чиновник выкладывал информацию, ролики - а они могли спровоцировать людей на его защиту и, тем самым, был бы нарушен общественным порядок?)))) И это0 разумеется, по версии следствия, должно было быть непременно вылиться в массовые погромы, с захватом административных зданий и чиновников в них?
А если серьезно, их желание всё и вся зацементировать, контролировать всех сразу и каждого в отдельности (как минимум, не согласных полностью или в части с существующим положением вещей в стране или отдельных сферах жизни общества или государства, даже просто не согласных) ясно и понятно. По-другому в странах с подобными режимами не бывает. А если ты вышел со своей повесткой в публичную плоскость - так это вообще уже угроза безопасности самого государства. Это естественный ход вещей что в соседней палате, что в нашей))))
Видите ли, обращаться к обществу со своей версией событий, в целях защиты себя - преступно, ведь в негативном свете предстали в этом случае чиновники, причем областные. Смотришь на эти мусорские потуги и подташнивает - спецзадание у них
Re: Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама...
Отправлено: 08.06.21 - 17:17
Цитата:
Стесняюсь спросить а Россия на какой остановке в этом пути находится?)
Не та Россия что международные форумы с помпой проводит а та где сажают за репостик и стаканчик кинутый в полицейского,та где ногой в живот на митинге и особенно та где несогласные СМИ объявляются иностранными агентами и приспешниками запада?
Мы на пути к ней или мы уже проехали ту остановку как считаете?
Mr_negotive:
Так сказать, очередная остановка на пути с пунктом назначения Северная Корея - Туркменистан, по которому мчится с бешеной скоростью наш состав, пройдена.
Так сказать, очередная остановка на пути с пунктом назначения Северная Корея - Туркменистан, по которому мчится с бешеной скоростью наш состав, пройдена.
Стесняюсь спросить а Россия на какой остановке в этом пути находится?)
Не та Россия что международные форумы с помпой проводит а та где сажают за репостик и стаканчик кинутый в полицейского,та где ногой в живот на митинге и особенно та где несогласные СМИ объявляются иностранными агентами и приспешниками запада?
Мы на пути к ней или мы уже проехали ту остановку как считаете?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
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- Сообщений:
- 3398
Re: Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама...
Отправлено: 08.06.21 - 17:23
Цитата:
____ Ну а ты , как всегда стрелки переводишь Речь про РК , и причем тут РФ ??
abaika95:
Россия на какой остановке в этом пути находится?
Россия на какой остановке в этом пути находится?
____ Ну а ты , как всегда стрелки переводишь Речь про РК , и причем тут РФ ??
Re: Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама...
Отправлено: 08.06.21 - 17:28
Цитата:
Она имеет какое-то отношения к ситуации с правоприменительной практикой по статье 274 УК в Казахстане? Просто не улавливаю связь между этим -
Цитата:
Цитата:
и вот этим - "пришли полицейские и опросили, почему он подписался на аккаунт Рустама Садыкова и знает ли он о обращении осужденного чиновника к президенту"
Но да ладно... Вроде на поставленный Вами вопрос я сразу ответил в своём комментарии - Цитата:
Под соседней палатой я подразумевал соседа именно с севера, т.е. федерацию рассейскую. Её пока из постсоветских стран в плане узурпации власти всякой гэбнёй и около ихним криминалом, установлении диктатуры, повсеместном нарушении прав человека никто не обогнал.
Соответственно, их состав мчится по пути с Северную Корею. Наш, вероятно, имеет пункт назначения - Туркменистан Но они на сегодняшний день промчались больше, чем мы. Может, скорость больше или ещё что))))
abaika95:
а Россия на какой остановке в этом пути находится?)
а Россия на какой остановке в этом пути находится?)
Она имеет какое-то отношения к ситуации с правоприменительной практикой по статье 274 УК в Казахстане? Просто не улавливаю связь между этим -
Цитата:
abaika95:
та где сажают за репостик и стаканчик кинутый в полицейского,та где ногой в живот
та где сажают за репостик и стаканчик кинутый в полицейского,та где ногой в живот
Цитата:
abaika95:
где несогласные СМИ объявляются иностранными агентами и приспешниками запада
где несогласные СМИ объявляются иностранными агентами и приспешниками запада
и вот этим - "пришли полицейские и опросили, почему он подписался на аккаунт Рустама Садыкова и знает ли он о обращении осужденного чиновника к президенту"
Но да ладно... Вроде на поставленный Вами вопрос я сразу ответил в своём комментарии - Цитата:
Mr_negotive:
Это естественный ход вещей что в соседней палате, что в нашей
Это естественный ход вещей что в соседней палате, что в нашей
Под соседней палатой я подразумевал соседа именно с севера, т.е. федерацию рассейскую. Её пока из постсоветских стран в плане узурпации власти всякой гэбнёй и около ихним криминалом, установлении диктатуры, повсеместном нарушении прав человека никто не обогнал.
Соответственно, их состав мчится по пути с Северную Корею. Наш, вероятно, имеет пункт назначения - Туркменистан Но они на сегодняшний день промчались больше, чем мы. Может, скорость больше или ещё что))))
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 08.06.21 - 17:30
Цитата:
Ты как Россиянин можешь не обсуждать свою страну
Я же не заставляю)
Вопрос задан форумчанину который себя позиционирует как склонного к объективному рассмотрению различных тем и вопросов) меня это радует) вот и уточняюсь
Мы скатываясь к Туркменистану ещё не доехали до России? Или уже проехали?) И да важное уточнение если вдруг тут есть любители бульбы
Белоруссия на этом пути где? И нет не та Белоруссия где деревни и дороги а та где сажают и избивают за выход на митинги а активистов вылавливают в небе над страной) а потом последние резко меняют свою позицию)
Тему не увожу все также о Казахстане речь
Гога:
Ну а ты , как всегда стрелки переводишь Речь про РК , и причем тут РФ ??
Ну а ты , как всегда стрелки переводишь Речь про РК , и причем тут РФ ??
Ты как Россиянин можешь не обсуждать свою страну
Я же не заставляю)
Вопрос задан форумчанину который себя позиционирует как склонного к объективному рассмотрению различных тем и вопросов) меня это радует) вот и уточняюсь
Мы скатываясь к Туркменистану ещё не доехали до России? Или уже проехали?) И да важное уточнение если вдруг тут есть любители бульбы
Белоруссия на этом пути где? И нет не та Белоруссия где деревни и дороги а та где сажают и избивают за выход на митинги а активистов вылавливают в небе над страной) а потом последние резко меняют свою позицию)
Тему не увожу все также о Казахстане речь
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 08.06.21 - 17:36
Цитата:
А северная Корея и Туркменистан имеет отношение ?)
Цитата:
Вопросов больше не имею)
Цитата:
А может сумасшествия?)
Mr_negotive:
Просто не улавливаю связь между этим
Просто не улавливаю связь между этим
А северная Корея и Туркменистан имеет отношение ?)
Цитата:
Mr_negotive:
Её пока из постсоветских стран в плане узурпации власти всякой гэбнёй и около ихним криминалом, установлении диктатуры, повсеместном нарушении прав человека никто не обогнал.
Её пока из постсоветских стран в плане узурпации власти всякой гэбнёй и около ихним криминалом, установлении диктатуры, повсеместном нарушении прав человека никто не обогнал.
Вопросов больше не имею)
Цитата:
Mr_negotive:
Соответственно, их состав мчится по пути с Северную Корею. Наш, вероятно, имеет пункт назначения - Туркменистан Но они на сегодняшний день промчались больше, чем мы. Может, скорость больше или ещё что))))
Соответственно, их состав мчится по пути с Северную Корею. Наш, вероятно, имеет пункт назначения - Туркменистан Но они на сегодняшний день промчались больше, чем мы. Может, скорость больше или ещё что))))
А может сумасшествия?)
Re: Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама...
Отправлено: 08.06.21 - 17:38
Цитата:
Белоруссия по многим параметрам на этом пути чуть отставала от России до событий конца лета прошлого года и Окрестина. Сейчас догнала и, может, перегнала... Тут затруднительно сказать, кто из них на какой остановке. Да и и вообще это неважно именно с ними двумя. Меня лично беспокоит скорость нашего состава и пункт назначения, последнее ещё важнее.
Цитата:
Может лучше брать ориентир на что-то лучшее? Например, Норвегию? Не-еее? Нам нужно смотреть, что в России или в Белоруссии? Тогда надо брать самый-самый отрицательный пример и его везде приводить - вот смотрите, там еще хуже, или там... Это прием пропаганды, кстати. Что наводит на определенные мысли относительно того, не увлечены ли вы просмотром российского ТВ?
abaika95:
Тему не увожу все также о Казахстане речь
Тему не увожу все также о Казахстане речь
Белоруссия по многим параметрам на этом пути чуть отставала от России до событий конца лета прошлого года и Окрестина. Сейчас догнала и, может, перегнала... Тут затруднительно сказать, кто из них на какой остановке. Да и и вообще это неважно именно с ними двумя. Меня лично беспокоит скорость нашего состава и пункт назначения, последнее ещё важнее.
Цитата:
abaika95:
а Россия на какой остановке
а Россия на какой остановке
Может лучше брать ориентир на что-то лучшее? Например, Норвегию? Не-еее? Нам нужно смотреть, что в России или в Белоруссии? Тогда надо брать самый-самый отрицательный пример и его везде приводить - вот смотрите, там еще хуже, или там... Это прием пропаганды, кстати. Что наводит на определенные мысли относительно того, не увлечены ли вы просмотром российского ТВ?
Re: Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама...
Отправлено: 08.06.21 - 17:41
Цитата:
Нееее. По факту тоже не имеют. Но это же образно я писал о пункте назначения... Эти страны олицетворяют несвободу. Есть страны, которые олицетворяют что-то другое. Применительно к этой новости решил упомянуть их.
abaika95:
северная Корея и Туркменистан
северная Корея и Туркменистан
Нееее. По факту тоже не имеют. Но это же образно я писал о пункте назначения... Эти страны олицетворяют несвободу. Есть страны, которые олицетворяют что-то другое. Применительно к этой новости решил упомянуть их.
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 08.06.21 - 17:46
Цитата:
Нет чтобы изучать предмет(болезнь/проблему/вопрос) надо рассматривать его со всех сторон
И конечно же рассматривать похожие на него предметы и главное СРАВНИВАТЬ чтобы можно было в дальнейшем не постичь тех ошибок как у других
Просто как бы вам так сказать
Есть общественное мнение
И даже тут на форуме оно есть)
И оно какбы очень любит приукрашивать хорошее то что "там" и замалчивать то что "там" много плохого)
Вот и всё
Но мы же за объективность!
Цитата:
Очень увлечен
Смотрю постоянно когда есть время
И паралельно смотрю либеральные тоесть во многом оппозиционные власти каналы
Сравнительный анализ провожу)
У нас пока (ПОКА ЧТО) так не врут,нагло и открыто
Mr_negotive:
Может лучше брать ориентир на что-то лучшее? Например, Норвегию? Не-еее? Нам нужно смотреть, что в России или в Белоруссии?
Может лучше брать ориентир на что-то лучшее? Например, Норвегию? Не-еее? Нам нужно смотреть, что в России или в Белоруссии?
Нет чтобы изучать предмет(болезнь/проблему/вопрос) надо рассматривать его со всех сторон
И конечно же рассматривать похожие на него предметы и главное СРАВНИВАТЬ чтобы можно было в дальнейшем не постичь тех ошибок как у других
Просто как бы вам так сказать
Есть общественное мнение
И даже тут на форуме оно есть)
И оно какбы очень любит приукрашивать хорошее то что "там" и замалчивать то что "там" много плохого)
Вот и всё
Но мы же за объективность!
Цитата:
Mr_negotive:
Что наводит на определенные мысли относительно того, не увлечены ли вы просмотром российского ТВ?
Что наводит на определенные мысли относительно того, не увлечены ли вы просмотром российского ТВ?
Очень увлечен
Смотрю постоянно когда есть время
И паралельно смотрю либеральные тоесть во многом оппозиционные власти каналы
Сравнительный анализ провожу)
У нас пока (ПОКА ЧТО) так не врут,нагло и открыто
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 08.06.21 - 17:56
Цитата:
Уровень лжи там и здесь он разный. Но не думаю, что от того, что режимы или ситуации у нас с ними разные. Просто соседи заняты решением геополитических задач, поглощены с головой в передел мира, или, как минимум, имеют такой синдром навязчивого состояния со сдвигом сознания, и это в то время, как сортиры в школах много где на улице и что даже компания Domestos проводит конкурсы на бесплатный ремонт школьных не туалетов, а сортиров)))) У нас тоже самое, но сдвига по фазе с признаком помешательства и мании величия, ну это в том плане - как управлять миром, не привлекая внимания санитаров, у нас такой проблемы как бы нет.
Но а сами режимы, конечно, похожи.
Кстати, по поводу Белоруссии. Я подумал, раньше не задумывался, но сейчас скажу так - пока Белоруссия на этом пути, кто там спереди у них, кто сзади, РФ или РБ, не столь важно - могут и меняться периодически Тут важно другое, РБ свернет с этого пути, во всяком случае очевидно, что к этому имеет волю белорусский народ. И получится, наверняка, этот процесс уже не остановить. Окрестина сделало свое дело. А это уже не путь Северной Кореи или Туркменистана. Это будет разворот состава.
[Исправлено: Mr_negotive, 08.06.2021 - 17:57]
abaika95:
У нас пока (ПОКА ЧТО) так не врут,нагло и открыто
У нас пока (ПОКА ЧТО) так не врут,нагло и открыто
Уровень лжи там и здесь он разный. Но не думаю, что от того, что режимы или ситуации у нас с ними разные. Просто соседи заняты решением геополитических задач, поглощены с головой в передел мира, или, как минимум, имеют такой синдром навязчивого состояния со сдвигом сознания, и это в то время, как сортиры в школах много где на улице и что даже компания Domestos проводит конкурсы на бесплатный ремонт школьных не туалетов, а сортиров)))) У нас тоже самое, но сдвига по фазе с признаком помешательства и мании величия, ну это в том плане - как управлять миром, не привлекая внимания санитаров, у нас такой проблемы как бы нет.
Но а сами режимы, конечно, похожи.
Кстати, по поводу Белоруссии. Я подумал, раньше не задумывался, но сейчас скажу так - пока Белоруссия на этом пути, кто там спереди у них, кто сзади, РФ или РБ, не столь важно - могут и меняться периодически Тут важно другое, РБ свернет с этого пути, во всяком случае очевидно, что к этому имеет волю белорусский народ. И получится, наверняка, этот процесс уже не остановить. Окрестина сделало свое дело. А это уже не путь Северной Кореи или Туркменистана. Это будет разворот состава.
[Исправлено: Mr_negotive, 08.06.2021 - 17:57]
Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама Садыкова опрашивает полиция по делу о распространении ложной информации
Отправлено: 08.06.21 - 18:39
Цитата:
Режимы не могут быть не похожи
Это обычный пост советикус
Там у власти бывшие кгбшники которых хлебом не корми дай холодную войну устроить а на свое население чхать
У нас бывшие партийцы и комсомольцы которых хлебом не корми дай порассуждать обо всем кроме экономики)
Цитата:
Иногда резкие развороты плачевно кончаются для составов
Вниз летят и машинисты и пассажиры
Тем кто останется в живых придется строить новый поезд
Иронично что в живых останутся большинством машинисты)))
Mr_negotive:
Но а сами режимы, конечно, похожи.
Но а сами режимы, конечно, похожи.
Режимы не могут быть не похожи
Это обычный пост советикус
Там у власти бывшие кгбшники которых хлебом не корми дай холодную войну устроить а на свое население чхать
У нас бывшие партийцы и комсомольцы которых хлебом не корми дай порассуждать обо всем кроме экономики)
Цитата:
Mr_negotive:
Это будет разворот состава.
Это будет разворот состава.
Иногда резкие развороты плачевно кончаются для составов
Вниз летят и машинисты и пассажиры
Тем кто останется в живых придется строить новый поезд
Иронично что в живых останутся большинством машинисты)))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 10548
Re: Подписчиков бывшего замакима Костанайского района Рустама...
Отправлено: 08.06.21 - 20:21
Цитата:
Эй, Путин наградил орденом дружбы Мамина, полегче с предположениями
abaika95:
А может сумасшествия?)
А может сумасшествия?)
Эй, Путин наградил орденом дружбы Мамина, полегче с предположениями
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