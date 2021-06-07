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≡ Елена против Серены - Казахстанская теннисистка обыграла многократную победительницу турниров «Большого шлема»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41680
Елена против Серены - Казахстанская теннисистка обыграла многократную победительницу турниров «Большого шлема»
Отправлено: 07.06.21 - 19:33
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В четвертом круге (1/8 финала турнира) лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина преподнесла сюрприз, обыграв легендарную американскую теннисистку Серену Уильямс.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
40
Елена против Серены - Казахстанская теннисистка обыграла многократную победительницу турниров «Большого шлема»
Отправлено: 08.06.21 - 09:40
#15
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Цитата:
abaika95:
вот и приходится забирать у соседей тех кто не хочет под белым флагом выступать))

Быть одной из многих в РФ или лучшей в КЗ? Именно так многие спортсмены совершают переход. Как правило чемпионы не стремятся уйти, послушайте Никиту Нагорного))

[Исправлено: lavprof, 08.06.2021 - 09:41]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8172
Елена против Серены - Казахстанская теннисистка обыграла многократную победительницу турниров «Большого шлема»
Отправлено: 08.06.21 - 09:43
#16
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Цитата:
lavprof:
Быть одной из многих в РФ или лучшей в КЗ? Именно так многие спортсмены совершают переход. Как правило чемпионы не стремятся уйти, послушайте Никиту Нагорного))

Нет спасибо я лучше Моргенштерна послушаю по совету Макса)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8172
Елена против Серены - Казахстанская теннисистка обыграла многократную победительницу турниров «Большого шлема»
Отправлено: 08.06.21 - 09:45
#17
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Цитата:
yudjin:
. ей же невдомёк, что конкуренция сильных спортсменов в России большая, что не попавшие сборные

В России остались сборные??)) А кто же тогда под белым флагом бежит везде выступать с гимном в виде музыки Чайковского?
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
355
Елена против Серены - Казахстанская теннисистка обыграла многократную победительницу турниров «Большого шлема»
Отправлено: 08.06.21 - 10:40
#18
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Цитата:
abaika95:
В России остались сборные??)) А кто же тогда под белым флагом бежит везде выступать с гимном в виде музыки Чайковского?

Согласен-позорники.Но как говориться-бизнес,ничего личного.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11970
Re: Елена против Серены - Казахстанская теннисистка обыграла...
Отправлено: 08.06.21 - 10:52
#19
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ох уж этот Казахстан
///Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев вышли в 1/2 финала парного разряда "Ролан Гаррос".
В четвертьфинале соревнований казахстанский дуэт оказался сильнее пары Хьюго Нис (Монако)/Тим Пюц (Германия). Итоговый счет - 6:4, 6:4.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10548
Елена против Серены - Казахстанская теннисистка обыграла многократную победительницу турниров «Большого шлема»
Отправлено: 08.06.21 - 11:03
#20
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Цитата:
alex_60:
Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев вышли в 1/2 финала парного разряда "Ролан Гаррос".

Батыры :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8172
Елена против Серены - Казахстанская теннисистка обыграла многократную победительницу турниров «Большого шлема»
Отправлено: 08.06.21 - 11:14
#21
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Цитата:
Сергей kst:
Но как говориться-бизнес,ничего личного.

Ну так пропаганда российская яро выдает это как достижение и превозмогание!!!
Мол смотрите наши хоть и под белым флагом но побеждают!! Пытаются выдать позор за достижение.Цитата:
maxsaf:
Батыры

А кто ещё? Не самураи же,не ковбои
Хоть под флагом выступают а не под белым полотнищем
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
355
Елена против Серены - Казахстанская теннисистка обыграла многократную победительницу турниров «Большого шлема»
Отправлено: 08.06.21 - 11:26
#22
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Цитата:
abaika95:
Ну так пропаганда российская яро выдает это как достижение и превозмогание!!! Мол смотрите наши хоть и под белым флагом но побеждают!! Пытаются выдать позор за достижение

Естественно.Спортсмены не зря же тренеровались,выкладывались по полной.Для того ,чтобы побеждать.Они не виноваты(может от части- я бы ни за какие кавришки не вышел под белой капитулирующей тряпочкой),что их начальство тупо осваивает бабло.Вот все эти рожи отъевшиеся-обязаны первыми показать пример,бойкотировав решение продажного и политизированного МОКа.Сказав-наши спортсмены -лучшие,а кто хочет доказать обратное-милости просим в Россию,и огласить призовой фонд для победителей.

[Исправлено: Сергей kst, 08.06.2021 - 11:27]
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urmas
* urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
90
Елена против Серены - Казахстанская теннисистка обыграла многократную победительницу турниров «Большого шлема»
Отправлено: 08.06.21 - 11:31
#23
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Цитата:
abaika95:
А кто ещё? Не самураи же,не ковбои Хоть под флагом выступают а не под белым полотнищем

Цитата:
maxsaf:
Батыры

Агаа,батыры,понаехавшие
Варяги,наемники,так правильно.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11970
Елена против Серены - Казахстанская теннисистка обыграла многократную победительницу турниров «Большого шлема»
Отправлено: 08.06.21 - 11:36
#24
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Цитата:
abaika95:
тогда под белым флагом бежит

Цитата:
abaika95:
а не под белым полотнищем

Цитата:
abaika95:
хочет под белым флагом выступать


конкретно заклинило .
больше мыслей нет о теннисе?

[Исправлено: alex_60, 08.06.2021 - 11:37]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8172
Re: Елена против Серены - Казахстанская теннисистка обыграла...
Отправлено: 08.06.21 - 12:20
#25
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Цитата:
Сергей kst:
Естественно.Спортсмены не зря же тренеровались,выкладывались по полной.Для того ,чтобы побеждать.Они не виноваты(может от части- я бы ни за какие кавришки не вышел под белой капитулирующей тряпочкой),что их начальство тупо осваивает бабло.Вот все эти рожи отъевшиеся-обязаны первыми показать пример,бойкотировав решение продажного и политизированного МОКа.Сказав-наши спортсмены -лучшие,а кто хочет доказать обратное-милости просим в Россию,и огласить призовой фонд для победителей.

Так весь вопрос в том что, тогда к чему спортсмены если они (якобы) сами готовились,тренировались (наверно все на частных площадках) едут выступать за себя, когда как в России отчётливо ведётся пропаганда того что достижения в спорте это достижения государства и государственной политики
Выступил под белым флагом? Получил места и награды, все не позорься ещё от государства получать какие-то подарочки ты не за его выступал
Также и спортивные чиновники,с какого ляда кичатся что вырастили каких-то там спортсменов если в итоге эти спортсмены бегут выступать под нейтральным флагом?
Позор и в первую очередь пропаганде
Цитата:
urmas:
Агаа,батыры,понаехавшие Варяги,наемники,так правильно.

Варяги это в Скандинавии
А так батыры хоть и наёмные)
Цитата:
alex_60:
конкретно заклинило . больше мыслей нет о теннисе?

Ты первый вывел ветку на это направление
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11970
Елена против Серены - Казахстанская теннисистка обыграла многократную победительницу турниров «Большого шлема»
Отправлено: 08.06.21 - 12:54
#26
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казахстанцы теннис уважают.
три года назад в Боровом проходил благотворительный аукцион.
Ракетка испанского теннисиста Рафаэля Надаля, которую он подписал на победном "Ролан Гаррос"-2018, ушла за 17 миллионов тенге.
За 11 миллионов тенге ушла ракетка с автографом другого известного теннисиста Новака Джоковича.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10548
Елена против Серены - Казахстанская теннисистка обыграла многократную победительницу турниров «Большого шлема»
Отправлено: 08.06.21 - 19:05
#27
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Цитата:
abaika95:
А так батыры хоть и наёмные)

Ну все, если кто из них победит - памятник надо ставить. Эти батыры хотя бы не выдуманные :lol:
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
220
Елена против Серены - Казахстанская теннисистка обыграла многократную победительницу турниров «Большого шлема»
Отправлено: 08.06.21 - 19:46
#28
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Цитата:
alex_60:
казахстанцы теннис уважают


Ну и сколько стоит аренда крытого корта в городе, чтобы просто пойти поиграть?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7042
Елена против Серены - Казахстанская теннисистка обыграла многократную победительницу турниров «Большого шлема»
Отправлено: 08.06.21 - 19:51
#29
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Цитата:
dvb:
Ну и сколько стоит аренда крытого корта в городе, чтобы просто пойти поиграть?

А зачем им корты, они же ракетки собирают? ;-)
Это как филателист, уважает Казпочту. :lol:
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