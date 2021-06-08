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≡ Казахстанский велогонщик стал вторым по итогам престижной многодневки «Критериум Дофине»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41680
Казахстанский велогонщик стал вторым по итогам престижной многодневки «Критериум Дофине»
Отправлено: 08.06.21 - 19:16
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Уже много лет гонка «Критериум Дофине» считается генеральной репетицией «Тур де Франс». Не стал исключением и нынешний сезон - состав участников получился по-настоящему звездным. На старт вышла и казахстанская команда Astana-Premier Tech.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10548
Re: Казахстанский велогонщик стал вторым по итогам престижной...
Отправлено: 08.06.21 - 19:16
#1
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Цитата:
Алексей ЛУЦЕНКО из Северо-Казахстанской области


Цитата:
испанский гонщик «Астаны» Алекс Аранбуру


Цитата:
еще один гонщик «Астаны» - испанец Йон Исагирре


Батыры )
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7042
Казахстанский велогонщик стал вторым по итогам престижной многодневки «Критериум Дофине»
Отправлено: 08.06.21 - 19:20
#2
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Цитата:
maxsaf:
Батыры )

Тоже памятники ставить нужно? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10548
Казахстанский велогонщик стал вторым по итогам престижной многодневки «Критериум Дофине»
Отправлено: 08.06.21 - 20:11
#3
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Цитата:
elektron:
Тоже памятники ставить нужно?

Само собой, и улицы переименовывать. И пусть только попробуют потомки сказать, что эти батыры были вымышленные ))
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