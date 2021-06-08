Отправлено: - 17:28

abaika95:

а Россия на какой остановке в этом пути находится?)

abaika95:

та где сажают за репостик и стаканчик кинутый в полицейского,та где ногой в живот

abaika95:

где несогласные СМИ объявляются иностранными агентами и приспешниками запада

Mr_negotive:

Это естественный ход вещей что в соседней палате, что в нашей

Цитата:Она имеет какое-то отношения к ситуации с правоприменительной практикой по статье 274 УК в Казахстане? Просто не улавливаю связь между этим -Цитата:Цитата:и вот этим - "пришли полицейские и опросили, почему он подписался на аккаунт Рустама Садыкова и знает ли он о обращении осужденного чиновника к президенту"Но да ладно... Вроде на поставленный Вами вопрос я сразу ответил в своём комментарии - Цитата:Под соседней палатой я подразумевал соседа именно с севера, т.е. федерацию рассейскую. Её пока из постсоветских стран в плане узурпации власти всякой гэбнёй и около ихним криминалом, установлении диктатуры, повсеместном нарушении прав человека никто не обогнал.Соответственно, их состав мчится по пути с Северную Корею. Наш, вероятно, имеет пункт назначения - ТуркменистанНо они на сегодняшний день промчались больше, чем мы. Может, скорость больше или ещё что))))