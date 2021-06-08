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≡ КамАЗ снес колодец и врезался в ограждение возле СО «Железобетонщик», дачник получил травмы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41679
КамАЗ снес колодец и врезался в ограждение возле СО «Железобетонщик», дачник получил травмы
Отправлено: 08.06.21 - 15:12
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ДТП произошло сегодня, 8 июня, примерно в 11:25. Пострадал пожилой человек, который в это время набирал воду из колодца. Его засыпало кирпичами, которые обвалились при ударе КамАЗа. На место приехала скорая помощь, мужчину отвезли в больницу.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7469
Re: КамАЗ снес колодец и врезался в ограждение возле СО...
Отправлено: 08.06.21 - 15:12
#1
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Ну вот у вчкушки проблемы, может меньше будет на форуме на желчь исходить, а займется вверенной территорией.

Цитата:
По мнению Салкенова, КамАЗ был неисправный, а водитель грузовика нарушил скоростной режим, так как был обязан притормозить перед пешеходным переходом. Изначальная причина, я думаю, в светофоре все-таки.

Короче всё в кучу собрал.
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21980
КамАЗ снес колодец и врезался в ограждение возле СО «Железобетонщик», дачник получил травмы
Отправлено: 08.06.21 - 15:27
#2
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Цитата:

сообщил "НГ" председатель СО «Железобетонщик» Кумар САЛКЕНОВ. -

Да, это мужик - ВЧКушки, Кумар.
Так у них ещё ПКСК - есть... 8-) :-o

[Исправлено: drakon, 08.06.2021 - 15:29]
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
355
Re: КамАЗ снес колодец и врезался в ограждение возле СО...
Отправлено: 08.06.21 - 15:40
#3
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Цитата:
председатель СО «Железобетонщик» Кумар САЛКЕНОВ

Источник:

Не тот ли это председатель,который колодец,в кирпичные стены закатал,да еще и воду можно набрать только при помощи чипключа?
Цитата:
Я думаю, будем обращаться в торгово-промышленную палату, чтобы провести экспертизу для оценки ущерба.
Источник:

Заодно пусть экспертизу из земельного пригласят,для проверки законности ограждения дачного общества со стороны проезжей части.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
131
Re: КамАЗ снес колодец и врезался в ограждение возле СО...
Отправлено: 08.06.21 - 16:29
#4
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Цитата:
Водитель КамАЗа ехал со стороны Костаная. Источник:

Судя по тому, где он вьехал в колодец, он в сторону Костаная ехал, к КЖБИнскому мосту.
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
90
Re: КамАЗ снес колодец и врезался в ограждение возле СО...
Отправлено: 08.06.21 - 16:52
#5
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Цитата:
yudjin:
Ну вот у вчкушки проблемы, может меньше будет на форуме на желчь исходить, а займется вверенной территорией.

Вот и все.
Сначала выслать в Златоуст,оттуда в Магадан... ;-)
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