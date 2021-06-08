Отправлено: - 15:12

По мнению Салкенова, КамАЗ был неисправный, а водитель грузовика нарушил скоростной режим, так как был обязан притормозить перед пешеходным переходом. Изначальная причина, я думаю, в светофоре все-таки.

Ну вот у вчкушки проблемы, может меньше будет на форуме на желчь исходить, а займется вверенной территорией.Цитата:Короче всё в кучу собрал.