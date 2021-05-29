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Добринцофф:

Потому что я работаю в очень конкурентной среде,рынок продуктов питания перенасыщен продуктовыми магазинами и продавать дешевле уже некуда.

Цитата:Из уроков истории все помнят про капиталистический кризис перепроизводства, когда уничтожали продукты питания, так что ничего нового мы от вас не услышали:"Распределить излишки товара бесплатно – значит снизить цены на продукцию и лишиться главного, т.е. прибыли. Кроме того, такой шаг сократил бы спрос на рабочие места и повысил цену рабочей силы. Капитализм нашёл людоедский выход из сложившийся ситуации: производители начали просто уничтожать запасы товаров. Поля с урожаем пшеницы запахивали, фрукты сжигались, на убой направляли миллионы голов скота".