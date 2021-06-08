Отправлено: - 13:52

С помощью платформы можно найти ближайшие лаборатории для сдачи анализа на коронавирус. Результат теста приходит в виде QR-кода, его также вносят в интегрированную информационную систему, что позволяет гражданам въезжать в страны, участвующие в проекте.

Цитата:Облегчили только то что можно быстро найти лаборатории и не нужно распечатывать результат ПЦР теста)А в сути то осталось тоже самое