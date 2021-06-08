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≡ Приложение "Путешествую без Covid-19" для поездок по странам ЕАЭС теперь доступно для казахстанцев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41679
Приложение "Путешествую без Covid-19" для поездок по странам ЕАЭС теперь доступно для казахстанцев
Отправлено: 08.06.21 - 13:21
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С 7 июня для казахстанцев стало доступно приложение "Путешествую без Covid-19". Приложение облегчит въезд казахстанцам в страны, которые участвуют в проекте. Это Россия, Беларусь, Армения и Кыргызстан.
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Erden81
§ Erden81
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
34
Re: Приложение "Путешествую без Covid-19" для поездок...
Отправлено: 08.06.21 - 13:21
#1
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Ложная информация. Вместо этого приложения по прежнему доступен только казахстанский Saqbol
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8167
Re: Приложение "Путешествую без Covid-19" для поездок...
Отправлено: 08.06.21 - 13:52
#2
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Цитата:
С помощью платформы можно найти ближайшие лаборатории для сдачи анализа на коронавирус. Результат теста приходит в виде QR-кода, его также вносят в интегрированную информационную систему, что позволяет гражданам въезжать в страны, участвующие в проекте.

Облегчили только то что можно быстро найти лаборатории и не нужно распечатывать результат ПЦР теста)
А в сути то осталось тоже самое
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