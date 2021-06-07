Отправлено: - 12:20

Сергей kst:

Естественно.Спортсмены не зря же тренеровались,выкладывались по полной.Для того ,чтобы побеждать.Они не виноваты(может от части- я бы ни за какие кавришки не вышел под белой капитулирующей тряпочкой),что их начальство тупо осваивает бабло.Вот все эти рожи отъевшиеся-обязаны первыми показать пример,бойкотировав решение продажного и политизированного МОКа.Сказав-наши спортсмены -лучшие,а кто хочет доказать обратное-милости просим в Россию,и огласить призовой фонд для победителей.

urmas:

Агаа,батыры,понаехавшие Варяги,наемники,так правильно.

alex_60:

конкретно заклинило . больше мыслей нет о теннисе?

Цитата:Так весь вопрос в том что, тогда к чему спортсмены если они (якобы) сами готовились,тренировались (наверно все на частных площадках) едут выступать за себя, когда как в России отчётливо ведётся пропаганда того что достижения в спорте это достижения государства и государственной политикиВыступил под белым флагом? Получил места и награды, все не позорься ещё от государства получать какие-то подарочки ты не за его выступалТакже и спортивные чиновники,с какого ляда кичатся что вырастили каких-то там спортсменов если в итоге эти спортсмены бегут выступать под нейтральным флагом?Позор и в первую очередь пропагандеЦитата:Варяги это в СкандинавииА так батыры хоть и наёмные)Цитата:Ты первый вывел ветку на это направление