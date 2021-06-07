Отправлено: - 09:40

abaika95:

вот и приходится забирать у соседей тех кто не хочет под белым флагом выступать))

[Исправлено: lavprof, 08.06.2021 - 09:41]

Цитата:Быть одной из многих в РФ или лучшей в КЗ? Именно так многие спортсмены совершают переход. Как правило чемпионы не стремятся уйти, послушайте Никиту Нагорного))