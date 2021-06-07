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Елена против Серены - Казахстанская теннисистка обыграла многократную победительницу турниров «Большого шлема»
Елена против Серены - Казахстанская теннисистка обыграла многократную победительницу турниров «Большого шлема»
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Я робот(Пользователи)
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Елена против Серены - Казахстанская теннисистка обыграла многократную победительницу турниров «Большого шлема»
Отправлено: 07.06.21 - 19:33
В четвертом круге (1/8 финала турнира) лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина преподнесла сюрприз, обыграв легендарную американскую теннисистку Серену Уильямс.
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- 40
Елена против Серены - Казахстанская теннисистка обыграла многократную победительницу турниров «Большого шлема»
Отправлено: 08.06.21 - 09:40
Цитата:
Быть одной из многих в РФ или лучшей в КЗ? Именно так многие спортсмены совершают переход. Как правило чемпионы не стремятся уйти, послушайте Никиту Нагорного))
[Исправлено: lavprof, 08.06.2021 - 09:41]
abaika95:
вот и приходится забирать у соседей тех кто не хочет под белым флагом выступать))
вот и приходится забирать у соседей тех кто не хочет под белым флагом выступать))
Быть одной из многих в РФ или лучшей в КЗ? Именно так многие спортсмены совершают переход. Как правило чемпионы не стремятся уйти, послушайте Никиту Нагорного))
[Исправлено: lavprof, 08.06.2021 - 09:41]
Елена против Серены - Казахстанская теннисистка обыграла многократную победительницу турниров «Большого шлема»
Отправлено: 08.06.21 - 09:43
Цитата:
Нет спасибо я лучше Моргенштерна послушаю по совету Макса)
lavprof:
Быть одной из многих в РФ или лучшей в КЗ? Именно так многие спортсмены совершают переход. Как правило чемпионы не стремятся уйти, послушайте Никиту Нагорного))
Быть одной из многих в РФ или лучшей в КЗ? Именно так многие спортсмены совершают переход. Как правило чемпионы не стремятся уйти, послушайте Никиту Нагорного))
Нет спасибо я лучше Моргенштерна послушаю по совету Макса)
Елена против Серены - Казахстанская теннисистка обыграла многократную победительницу турниров «Большого шлема»
Отправлено: 08.06.21 - 09:45
Цитата:
В России остались сборные??)) А кто же тогда под белым флагом бежит везде выступать с гимном в виде музыки Чайковского?
yudjin:
. ей же невдомёк, что конкуренция сильных спортсменов в России большая, что не попавшие сборные
. ей же невдомёк, что конкуренция сильных спортсменов в России большая, что не попавшие сборные
В России остались сборные??)) А кто же тогда под белым флагом бежит везде выступать с гимном в виде музыки Чайковского?
С
(Полноправные пользователи)
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- 01.04.20
- Сообщений:
- 354
Елена против Серены - Казахстанская теннисистка обыграла многократную победительницу турниров «Большого шлема»
Отправлено: 08.06.21 - 10:40
Цитата:
Согласен-позорники.Но как говориться-бизнес,ничего личного.
abaika95:
В России остались сборные??)) А кто же тогда под белым флагом бежит везде выступать с гимном в виде музыки Чайковского?
В России остались сборные??)) А кто же тогда под белым флагом бежит везде выступать с гимном в виде музыки Чайковского?
Согласен-позорники.Но как говориться-бизнес,ничего личного.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
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- 11968
Re: Елена против Серены - Казахстанская теннисистка обыграла...
Отправлено: 08.06.21 - 10:52
ох уж этот Казахстан
///Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев вышли в 1/2 финала парного разряда "Ролан Гаррос".
В четвертьфинале соревнований казахстанский дуэт оказался сильнее пары Хьюго Нис (Монако)/Тим Пюц (Германия). Итоговый счет - 6:4, 6:4.
///Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев вышли в 1/2 финала парного разряда "Ролан Гаррос".
В четвертьфинале соревнований казахстанский дуэт оказался сильнее пары Хьюго Нис (Монако)/Тим Пюц (Германия). Итоговый счет - 6:4, 6:4.
(Полноправные пользователи)
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- 27.05.18
- Сообщений:
- 10543
Елена против Серены - Казахстанская теннисистка обыграла многократную победительницу турниров «Большого шлема»
Отправлено: 08.06.21 - 11:03
Цитата:
Батыры
alex_60:
Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев вышли в 1/2 финала парного разряда "Ролан Гаррос".
Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев вышли в 1/2 финала парного разряда "Ролан Гаррос".
Батыры
Елена против Серены - Казахстанская теннисистка обыграла многократную победительницу турниров «Большого шлема»
Отправлено: 08.06.21 - 11:14
Цитата:
Ну так пропаганда российская яро выдает это как достижение и превозмогание!!!
Мол смотрите наши хоть и под белым флагом но побеждают!! Пытаются выдать позор за достижение.Цитата:
А кто ещё? Не самураи же,не ковбои
Хоть под флагом выступают а не под белым полотнищем
Сергей kst:
Но как говориться-бизнес,ничего личного.
Но как говориться-бизнес,ничего личного.
Ну так пропаганда российская яро выдает это как достижение и превозмогание!!!
Мол смотрите наши хоть и под белым флагом но побеждают!! Пытаются выдать позор за достижение.Цитата:
maxsaf:
Батыры
Батыры
А кто ещё? Не самураи же,не ковбои
Хоть под флагом выступают а не под белым полотнищем
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.04.20
- Сообщений:
- 354
Елена против Серены - Казахстанская теннисистка обыграла многократную победительницу турниров «Большого шлема»
Отправлено: 08.06.21 - 11:26
Цитата:
Естественно.Спортсмены не зря же тренеровались,выкладывались по полной.Для того ,чтобы побеждать.Они не виноваты(может от части- я бы ни за какие кавришки не вышел под белой капитулирующей тряпочкой),что их начальство тупо осваивает бабло.Вот все эти рожи отъевшиеся-обязаны первыми показать пример,бойкотировав решение продажного и политизированного МОКа.Сказав-наши спортсмены -лучшие,а кто хочет доказать обратное-милости просим в Россию,и огласить призовой фонд для победителей.
[Исправлено: Сергей kst, 08.06.2021 - 11:27]
abaika95:
Ну так пропаганда российская яро выдает это как достижение и превозмогание!!! Мол смотрите наши хоть и под белым флагом но побеждают!! Пытаются выдать позор за достижение
Ну так пропаганда российская яро выдает это как достижение и превозмогание!!! Мол смотрите наши хоть и под белым флагом но побеждают!! Пытаются выдать позор за достижение
Естественно.Спортсмены не зря же тренеровались,выкладывались по полной.Для того ,чтобы побеждать.Они не виноваты(может от части- я бы ни за какие кавришки не вышел под белой капитулирующей тряпочкой),что их начальство тупо осваивает бабло.Вот все эти рожи отъевшиеся-обязаны первыми показать пример,бойкотировав решение продажного и политизированного МОКа.Сказав-наши спортсмены -лучшие,а кто хочет доказать обратное-милости просим в Россию,и огласить призовой фонд для победителей.
[Исправлено: Сергей kst, 08.06.2021 - 11:27]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 05.02.21
- Сообщений:
- 89
Елена против Серены - Казахстанская теннисистка обыграла многократную победительницу турниров «Большого шлема»
Отправлено: 08.06.21 - 11:31
Цитата:
Цитата:
Агаа,батыры,понаехавшие
Варяги,наемники,так правильно.
abaika95:
А кто ещё? Не самураи же,не ковбои Хоть под флагом выступают а не под белым полотнищем
А кто ещё? Не самураи же,не ковбои Хоть под флагом выступают а не под белым полотнищем
Цитата:
maxsaf:
Батыры
Батыры
Агаа,батыры,понаехавшие
Варяги,наемники,так правильно.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11968
Елена против Серены - Казахстанская теннисистка обыграла многократную победительницу турниров «Большого шлема»
Отправлено: 08.06.21 - 11:36
Цитата:
Цитата:
Цитата:
конкретно заклинило .
больше мыслей нет о теннисе?
[Исправлено: alex_60, 08.06.2021 - 11:37]
abaika95:
тогда под белым флагом бежит
тогда под белым флагом бежит
Цитата:
abaika95:
а не под белым полотнищем
а не под белым полотнищем
Цитата:
abaika95:
хочет под белым флагом выступать
хочет под белым флагом выступать
конкретно заклинило .
больше мыслей нет о теннисе?
[Исправлено: alex_60, 08.06.2021 - 11:37]
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