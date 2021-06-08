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≡ Более 80 кг марихуаны изъяли полицейские у жителя Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41676
Более 80 кг марихуаны изъяли полицейские у жителя Костанайской области
Отправлено: 08.06.21 - 11:15
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Автомобиль «ВАЗ-21099» был остановлен сотрудниками полиции в областном центре в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий. За рулем автомобиля находился 61-летний житель района им. Б. Майлина.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
354
Re: Более 80 кг марихуаны изъяли полицейские у жителя...
Отправлено: 08.06.21 - 11:15
#1
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Надеюсь,утилизаторы этого "сена"работают в противогазе)
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