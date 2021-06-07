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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 201 из 201«1...199200201
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10543
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.06.21 - 00:37
#3001
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6 июня, в день рождения великого русского поэта А.С. Пушкина, в рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия, в ООН отмечается День русского языка - одного из шести официальных языков ООН.

Вот это я понимаю - самый крутой в СНГ :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10543
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.06.21 - 00:45
#3002
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Цитата:
Victor Yang:
Могли ссылаться по инерции.

Даже у министра смотрите какая инерция:

Министр образования и науки РК Ж. Туймебаев в своем интервью 2010 г. на вопрос о переводе делопроизводства на казахский язык с 2010 года ответил: «Вся официальная документация у нас ведётся на государственном казахском и межнациональном русском языках.

15 лет тормозит министр, раз это инерция? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10543
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.06.21 - 22:41
#3003
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Ну и заголовки у Куата. Ему уже пора кое-куда, как мне кажется




Кстати, там сказано, что обязательное свободное владение Президенту, и Предселателям Парламента. Остальным сойдет "перевожу со словарем"? ))) Или вообще не обязательно? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 07.06.2021 - 22:45]
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1237
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.06.21 - 23:11
#3004
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Цитата:
maxsaf:
Ему уже пора кое-куда, как мне кажется

Давным давно-пора!
:-o
Рс но моё мнение может не совпадать с мнением Прокуратуры.
:oops:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8164
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.06.21 - 09:31
#3005
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Цитата:
maxsaf:
Ему по тендеру оплата сверхурочных не предусмотрена

Да и вообще за колличество платят
Вот и стараюсь меньше писать...или больше..вообщем вы сами запутались за что мне платят) да?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8164
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.06.21 - 09:34
#3006
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Цитата:
maxsaf:
Вот это я понимаю - самый крутой в СНГ

Ну да Россия может гордится
Русский язык включили
Уихиии!!!
Не то что этот эстонский! Или белорусский!
Мы то мы то! Круче этих Армян!
И это уровень какой-то то там сверхдержавы?)
Представляю если бы в США гордились тем что американский (английский) включили в список а канадский (английский) нет))) гооордость берет!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10543
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.06.21 - 10:06
#3007
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Цитата:
abaika95:
Вот и стараюсь меньше писать...или больше..вообщем вы сами запутались за что мне платят) да?

Не запутался )) в рабочие дни - за количество. На выходных - кукиш с маслом :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10543
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.06.21 - 10:08
#3008
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Цитата:
abaika95:
американский (английский) включили в список а канадский (английский) нет))) гооордость берет!

Ха, там различия можно по пальцам пересчитать :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10543
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.06.21 - 10:09
#3009
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Цитата:
abaika95:
Ну да Россия может гордится Русский язык включили

России это не нужно, а я - могу :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8164
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.06.21 - 10:11
#3010
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Цитата:
maxsaf:
Не запутался )) в рабочие дни - за количество. На выходных - кукиш с маслом

Точно!
Поэтому в выходные писать буду меньше но больше!
А в будни длиннее но дороже)
Цитата:
maxsaf:
Ха, там различия можно по пальцам пересчитать

Тут мне надавно доказывали что между русским и украинским тоже различий очень мало
Так что кто там самый крутой в СНГ? Змагары? Укропы? Ватники?)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8164
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.06.21 - 10:12
#3011
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Цитата:
maxsaf:
России это не нужно, а я - могу

России все нужно)
Иначе бы вы не кичились этими "достижением") явно же где-то Симонян опять насмотрелись
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10543
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.06.21 - 10:52
#3012
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Цитата:
abaika95:
Так что кто там самый крутой в СНГ? Змагары? Укропы? Ватники?)

Иманбеки :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8164
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.06.21 - 11:10
#3013
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Цитата:
maxsaf:
Иманбеки

Согласен
Но он один пока) хотя нет
Димаш ещё
И всё
А нет ещё Сабуров,Мусагалиев и Бекмамбетов и всё
А нет ещё Чебатков и Ирина Кайратовна
И все на этом..
Ну ладно ещё и Скриптонит и Сеитов и можееет Сатаев и вот тут точно всё.
Наверно))
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