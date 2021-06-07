Отправлено: - 23:07

Мы не можем на грант выдать некачественный препарат

Было определено, что эта вакцина безвредна

Цитата:Какая-то двусмысленная фраза. А не-на-грант? Стал быть можно и схалтурить!?И ещё один прокол...Цитата:Рс и тут Штирлиц понял, что это провал...