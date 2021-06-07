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≡ Разработчик вакцины QazVac ответил на заявление Medsupportkz
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41675
Разработчик вакцины QazVac ответил на заявление Medsupportkz
Отправлено: 07.06.21 - 23:07
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Разработчик вакцины QazVac ответил на публикацию врачей и ученых сообщества Medsupportkz, заявивших, что они не могут рекомендовать казахстанскую вакцину против коронавирус.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1237
Re: Разработчик вакцины QazVac ответил на заявление Medsupportkz...
Отправлено: 07.06.21 - 23:07
#1
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Цитата:
Мы не можем на грант выдать некачественный препарат

Какая-то двусмысленная фраза. А не-на-грант? Стал быть можно и схалтурить!?
:-o
И ещё один прокол...
Цитата:
Было определено, что эта вакцина безвредна

Рс и тут Штирлиц понял, что это провал...
:-(
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