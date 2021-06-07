Отправлено: - 22:55

Елена против Серены - Казахстанская теннисистка обыграла многократную победительницу турниров «Большого шлема»

alex_60:

Елена Рыбакина дата и место рождения: 17 июня 1999 г. (возраст 21 год), Москва, Россия. Однако в июне 2018 года Рыбакина приняла решение сменить спортивное гражданство и начать выступать за Казахстан.

Цитата:Цитата:Если это так, то нада сразу проверить ее на двойное гражданство. И, знание Госязыка, как её долга перед Казакели.Ибо, дура лекс эд лекс.