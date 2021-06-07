Прогноз на 5 дней
пасмурно+19°C
  • 757 мм рт.ст.
  • 41% влажность
  • С-СЗ, 2.97 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Конфликт в ночном клубе: трое раненых доставлены в облбольницу Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41675
Конфликт в ночном клубе: трое раненых доставлены в облбольницу Костаная
Отправлено: 07.06.21 - 09:29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возможный конфликт в одном из ночных клубов в Костанае перерос в драку. Трое пострадавших доставлены в областную больницу в Костанае.
Читать новость

С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
351
Re: Конфликт в ночном клубе: трое раненых доставлены в...
Отправлено: 07.06.21 - 09:29
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Старый добрый Бирхаус.
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1411
Конфликт в ночном клубе: трое раненых доставлены в облбольницу Костаная
Отправлено: 07.06.21 - 10:12
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
В полиции же предположения очевидцев о стрельбе опровергли, ссылаясь на обычную драку между мужчинами.

Обычная ночная драка на ножах, никакого огнестрела, все как всегда. Засверкали ножи, полилась кровь рекою. И осталось в живых только трое ковбоев. Скучища!
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
599
Re: Конфликт в ночном клубе: трое раненых доставлены в...
Отправлено: 07.06.21 - 10:25
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню,уж сколько народу поубивали,да перебили около Вэста.. Теперь эту эстафету взял Тарантино. Люди на карантине озверели. Бедные жильцы вокруг,теперь у них началась весёлая жизнь и за машину переживай и постоянный ор ночью во дворе.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10536
Re: Конфликт в ночном клубе: трое раненых доставлены в...
Отправлено: 07.06.21 - 10:41
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все говорили «стреляли, стреляли».

В полиции же предположения очевидцев о стрельбе опровергли
Цитата:
Очень много было полицейских машин.

на обычную драку между мужчинами.


Сколько машин надо на обычную драку? :-)
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21978
Конфликт в ночном клубе: трое раненых доставлены в облбольницу Костаная
Отправлено: 07.06.21 - 11:13
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Сколько машин надо на обычную драку?

Чем - больше, тем - лучше... :-o
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4686
Re: Конфликт в ночном клубе: трое раненых доставлены в...
Отправлено: 07.06.21 - 15:06
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый по месту проживания получает своё, если в центре идет криминальная разборка, то на окраине прямо у моих заборов сношаются нетерпеливые любовники. Думаю, чего собака лает спозоранку, выхожу. А там порно вживую. Куда деваться, терпим
Профайл Посетить вебсайт
Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1400
Конфликт в ночном клубе: трое раненых доставлены в облбольницу Костаная
Отправлено: 07.06.21 - 15:40
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шерше ля фам?)))) :lol:
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1411
Конфликт в ночном клубе: трое раненых доставлены в облбольницу Костаная
Отправлено: 07.06.21 - 22:03
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Думаю, чего собака лает спозоранку, выхожу. А там порно вживую. Куда деваться, терпим

Я дико извиняюсь, но как говорит наш начальник, чтобы искоренить беспредел, надо его возглавить. Хватит терпеть, пора присоединяться.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10536
Конфликт в ночном клубе: трое раненых доставлены в облбольницу Костаная
Отправлено: 07.06.21 - 22:16
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Думаю, чего собака лает спозоранку, выхожу. А там порно вживую

И сколько полицейских машин приехали на это посмотреть? Или они только обычные драки между обычными мужиками смотреть приезжают? :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10536
Re: Конфликт в ночном клубе: трое раненых доставлены в...
Отправлено: 07.06.21 - 22:19
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще бы Антикорр сказал: "тут не на что смотреть, обычная взятка, расходимся товарищи" 8-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 73, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 73
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS