Re: Конфликт в ночном клубе: трое раненых доставлены в...

Отправлено: - 10:25

Помню,уж сколько народу поубивали,да перебили около Вэста.. Теперь эту эстафету взял Тарантино. Люди на карантине озверели. Бедные жильцы вокруг,теперь у них началась весёлая жизнь и за машину переживай и постоянный ор ночью во дворе.