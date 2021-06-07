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≡ Елена против Серены - Казахстанская теннисистка обыграла многократную победительницу турниров «Большого шлема»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41674
Елена против Серены - Казахстанская теннисистка обыграла многократную победительницу турниров «Большого шлема»
Отправлено: 07.06.21 - 19:33
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В четвертом круге (1/8 финала турнира) лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина преподнесла сюрприз, обыграв легендарную американскую теннисистку Серену Уильямс.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11965
Re: Елена против Серены - Казахстанская теннисистка обыграла...
Отправлено: 07.06.21 - 19:33
#1
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Елена Рыбакина
дата и место рождения: 17 июня 1999 г. (возраст 21 год), Москва, Россия.
Однако в июне 2018 года Рыбакина приняла решение сменить спортивное гражданство и начать выступать за Казахстан.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11965
Re: Елена против Серены - Казахстанская теннисистка обыграла...
Отправлено: 07.06.21 - 19:47
#2
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теннисисты Казахстана кстати неплохо
представлены на международной арене: Елена Рыбакина, Александр Бублик, Андрей Голубев, Михаил Кукушкин, Ярослава Шведова, Зарина Дияс и Юлия Путинцева.
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
88
Елена против Серены - Казахстанская теннисистка обыграла многократную победительницу турниров «Большого шлема»
Отправлено: 07.06.21 - 19:53
#3
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Цитата:
alex_60:
теннисисты Казахстана кстати неплохо представлены на международной арене: Елена Рыбакина, Александр Бублик, Андрей Голубев, Михаил Кукушкин, Ярослава Шведова, Зарина Дияс и Юлия Путинцева.

За исключением Дияс,остальные тоже наверное такие казахстанцы как Рыбакина.Хотя молодец, натянуть Серену,этого мужика, дорогого стоит.Хотя и москвичка...
Хоккеисты наши,тоже еще те казахстанцы.Варяги...

[Исправлено: urmas, 07.06.2021 - 19:54]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10531
Елена против Серены - Казахстанская теннисистка обыграла многократную победительницу турниров «Большого шлема»
Отправлено: 07.06.21 - 20:21
#4
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Цитата:
urmas:
Хоккеисты наши,тоже еще те казахстанцы.Варяги...

Куат Ахметов усердно работает над сменой состава :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10531
Re: Елена против Серены - Казахстанская теннисистка обыграла...
Отправлено: 07.06.21 - 20:23
#5
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Цитата:
urmas:
За исключением Дияс,остальные тоже наверное такие казахстанцы как Рыбакина.

Та кому нужен этот теннис - бокс же есть ))
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3396
Re: Елена против Серены - Казахстанская теннисистка обыграла...
Отправлено: 07.06.21 - 20:33
#6
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Цитата:
maxsaf:
Та кому нужен этот теннис

___ Зря ты так --- 01 любить теннис !!
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21978
Елена против Серены - Казахстанская теннисистка обыграла многократную победительницу турниров «Большого шлема»
Отправлено: 07.06.21 - 21:24
#7
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Цитата:
Гога:
01 любить теннис !!

А Путин - хоккей.
Поэтому и отдал - Рыбакину... :lol: ;-)
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