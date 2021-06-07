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Medsupportkz: Мы не можем рекомендовать казахстанскую вакцину против коронавируса
Medsupportkz: Мы не можем рекомендовать казахстанскую вакцину против коронавируса
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41674
Medsupportkz: Мы не можем рекомендовать казахстанскую вакцину против коронавируса
Отправлено: 07.06.21 - 11:29
Ученые и врачи из сообщества Medsupportkz заявили, что не могут рекомендовать казахстанскую вакцину против коронавируса. Заявление сообщества было опубликовано в Telegram и Instagram.
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Re: Medsupportkz: Мы не можем рекомендовать казахстанскую...
Отправлено: 07.06.21 - 11:29
Спасибо им за порядочность и честность!
Re: Medsupportkz: Мы не можем рекомендовать казахстанскую...
Отправлено: 07.06.21 - 13:20
Закупали бы уже Пфайзеровскую вакцину и не морочили людям голову!
D
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.12
- Сообщений:
- 35
Re: Medsupportkz: Мы не можем рекомендовать казахстанскую...
Отправлено: 07.06.21 - 13:40
Цитата:
У вас каждый пост реклама пфайзера. вы дистрибьютор?
юля елиссева:
ли бы уже Пфайзеровскую вакцину и не мор
ли бы уже Пфайзеровскую вакцину и не мор
У вас каждый пост реклама пфайзера. вы дистрибьютор?
Medsupportkz: Мы не можем рекомендовать казахстанскую вакцину против коронавируса
Отправлено: 07.06.21 - 13:45
Цитата:
нет, я всего лишь гражданка, которая хочет привиться качественной вакциной, доказавшей свою эффективность и рекомендованной ВОЗ.
Didos:
вы дистрибьютор?
вы дистрибьютор?
нет, я всего лишь гражданка, которая хочет привиться качественной вакциной, доказавшей свою эффективность и рекомендованной ВОЗ.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.04.20
- Сообщений:
- 351
Re: Medsupportkz: Мы не можем рекомендовать казахстанскую...
Отправлено: 07.06.21 - 14:09
СтОит задуматься.Полагаю,оснований не доверять сообществу ученых и врачей-нет.Если вы,за 1,5 года пандемии ни разу не заболели,нужно ли торопиться с вакцинацией?
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21978
Medsupportkz: Мы не можем рекомендовать казахстанскую вакцину против коронавируса
Отправлено: 07.06.21 - 14:25
Цитата:
Так они, её вроде уже - продают?...
таноми52:
Спасибо им за порядочность и честность!
Спасибо им за порядочность и честность!
Так они, её вроде уже - продают?...
Re: Medsupportkz: Мы не можем рекомендовать казахстанскую...
Отправлено: 07.06.21 - 14:53
Цитата:
Имелось ввиду сообщество Medsupportkz
drakon:
Так они, её вроде уже - продают?.
Так они, её вроде уже - продают?.
Имелось ввиду сообщество Medsupportkz
Re: Medsupportkz: Мы не можем рекомендовать казахстанскую...
Отправлено: 07.06.21 - 15:32
Тут недавно юрист Подопригора возмущался почему государство не включает машину пропаганды по агитации за вакцинацию?
Вот наглядный пример когда гос СМИ вместо пропаганды и агитации наоборот сеет сомнение)
Интересно это план такой? Типо народ же как баба Яга против всегда,сейчас все побегут вакцинироваться назло государству или не побегут?))
Вот наглядный пример когда гос СМИ вместо пропаганды и агитации наоборот сеет сомнение)
Интересно это план такой? Типо народ же как баба Яга против всегда,сейчас все побегут вакцинироваться назло государству или не побегут?))
Re: Medsupportkz: Мы не можем рекомендовать казахстанскую...
Отправлено: 07.06.21 - 15:32
Цитата:
Казахстан отказался закупать вакцину AstraZeneca
Первый пошел))) Дорого наверно, Пфайзер по чем?)))) За Юлю переживаю)))
Re: Medsupportkz: Мы не можем рекомендовать казахстанскую...
Отправлено: 07.06.21 - 15:35
Цитата:
А вас уже вакцинировали?)))) А то я надеюсь исключительно на коллективный иммунитет))) Так что "прививайтесь", пожалуйста) я в сторонке постою)
или не побегут?))
А вас уже вакцинировали?)))) А то я надеюсь исключительно на коллективный иммунитет))) Так что "прививайтесь", пожалуйста) я в сторонке постою)
Medsupportkz: Мы не можем рекомендовать казахстанскую вакцину против коронавируса
Отправлено: 07.06.21 - 17:00
Цитата:
Пошел и вакцинировался теперь жду вторую очередь
Цитата:
Вы пока дома посидите пока 65% не вакцинируются
А то позаражаете народ ещё)
Змея Подколодная:
А вас уже вакцинировали
А вас уже вакцинировали
Пошел и вакцинировался теперь жду вторую очередь
Цитата:
Змея Подколодная:
А то я надеюсь исключительно на коллективный иммунитет))) Так что "прививайтесь", пожалуйста) я в сторонке постою)
А то я надеюсь исключительно на коллективный иммунитет))) Так что "прививайтесь", пожалуйста) я в сторонке постою)
Вы пока дома посидите пока 65% не вакцинируются
А то позаражаете народ ещё)
Medsupportkz: Мы не можем рекомендовать казахстанскую вакцину против коронавируса
Отправлено: 07.06.21 - 19:41
Цитата:
Вы бы и от бешенства сделали сразу, а то неровен час, прохожих покусаете)
Пошел и вакцинировался теперь жду вторую очередь
Вы бы и от бешенства сделали сразу, а то неровен час, прохожих покусаете)
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