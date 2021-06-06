В силу своего возраста мне пришлось жить и лечиться и в Советском Союзе, и в независимом Казахстане. Могу с уверенностью констатировать, что при Советской власти врачи нас лечили, причем бесплатно, а при новой власти они действуют по протоколу. Читать новость
abaika95: Порядок наступает понемногу Когда полиция будет действовать строго по протоколу а ещё пожарные и все остальные службы то это будет правильнее
Какому протоколу должны следовать полицейским? Там много протоколов. Осмотра, досмотра, обыска, допроса. Какому именно должны они следовать? А может дипломатическому?
Цитата:
Маркс: Уважаемый ареопаг! Это орден! Прошу дать этому умнику орден наивности! Наивысшей степени! И поставьте его на зелёную дорожку!
Тут Погремуха в силу своей умственномудрости понятие протокол, как как процессуальный документ, с внятнопоеятным ему понятие-методичка! Вы ему скажите методичка- как инструкция которой он обязан следовать комментируя коменты на форуме, и он сразу врубица!
maxsaf: Надо было распечатку первых анализов дать на руки, как говорится, продублировать на бумаге.
Понямаете, вчем ньюанс, результаты анализов обьязаны сохраняться в информационной системе. А об ином и помыслить невозможно! Как это!? Что-то не может сохраниться!? Да это, измена Родине! Вы что не верите заверениям правительства!? Ну вы....
Цитата:
maxsaf: Тогда лечили йодом или зеленкой - какие уж тут протоколы
Ещё касторкой и клизьмами. Вапрочем, палагаю, что кое кому клизьма бы точно бы не помешла...
Мда уж,торгаши,одним словом.Не власть,а торгаши.Они пусть еще армию переведут на коммерческие рельсы,тогда точно-кырдык стране.Сборище болванов и предателей-плевателей на верху,и терпил-внизу,не иначе.
Частные военные компании тобиш наемники существуют как охрана у больших транснациональных компаний В США эти компании по всему свету защищают нефтяные скважины В России эти компании выполняют частные и государственные задачи,защищают газпромовские вложения в Сирии а также всякую другую грязную работу выполняют Наемник идёт вне закона,всегда
Лесовик: Молодые склонны к самоутверждению и у отдельных личностей (явно на гос.службе) это перерастает в манию собственного превосходства над мнением других ,а тем более более старших по возрасту. Красиво это(хотя бы узнав тему у своих родителей или бабушек) или хайп это наше все? Ныне даже такие ценности как как уважение к мнению старших приносится в угоду собственному гипертрофированному ничем не подтвержденному(для интереса можно изучить историю становления медицины в нашей области) самолюбию.
Набор нагромождений какбы для завтраки)Цитата:
Лесовик: Прокукарекать и смотреть реакцию других-это считаю подло
Подло но вы этим и занимаетесь сейчас Цитата:
Лесовик: А посыл статьи, если кратко- раньше людей лечили (может как могли,насколько это было возможностей),а сегодня -оказывают услуги! Ну а уж о клятве Гиппократу кто вспомнит, когда можно"рубить" тенге .
Нормальные рыночные отношения В Германии что-ли лечат(услугу оказывают) как-то по другому? Цитата:
Лесовик: Да и интересно - тот же Абайка95 сам обратиться или своих родных направит к новому поколению врачей (О"кей Гугл)или к дипломированным старым врачам ,которые к сожалению постепенно уходят.
Сколько бывал у врачей как на старую....попадусь так ощущение что надо бы ей Гугл подключить) У молодых также но Гугл есть) Не вижу большой разницы если честно между старой и новой "школой"Цитата:
drakon: Но людей - задерживают, а не - убивают..
Да помним все как у вас на митинге в защиту леса,активисту экологу глаза выбили Так по немецки) Цитата:
elektron: А зачем мне эти протоколы знать, а так да в некоторых заболеваниях и я без протокола могу, да и врачи у нас по симптомам работают, а не по протоколам.Цитата:
Вы запутались) Цитата:
elektron: Ну это же вы предложили, меня пока и так всё устраивает.
Главное на митинг не ходите) Цитата:
гражданин СССР: Ну зато ты у нас великий знаток СССР по соросовским учебникам "истории"
Сорос выпускает учебники? Что-то не видел) Нет я советские книги читаю Только кабы так сказать, вдумчиво) Цитата:
urmas: Повеселил... Где Гумилев и где абайка. Мания величиия,не иначе.
Это был пример) Но вы не поймёте уже Цитата:
Маркс: Уважаемый ареопаг! Это орден! Прошу дать этому умнику орден наивности! Наивысшей степени! И поставьте его на зелёную дорожку!
Ну да надо же как в России сапогом в живот и никаких протоколов и инструкций как полицейский должен себя вести на Митинге)
Бо-о-же! В одном только комменте (последнем) дал 10 (десять!) реакций на посты 6 (шести!) форумчан. И все реакции не посуществу,а в защиту себя - сверхумного! Так и представляется, как эта особь крутится направо-налево, направо-налево, огрызаясь на того, на этого... Редакции пора уже предъявить ей счёт за излишнее использование форумных площадей, в основном, в целях рекламы и самолюбования своей, якобы, исключительностью
таноми52: И все реакции не посуществу,а в защиту себя - сверхумного!
Да ему уже давно пора составить список стандартных отписок, как завещал великий Бендер, и просто подставлять в ответы их номера. Может так хотя бы интереснее будет. А то каждый раз напуржит, да еще не по делу, не поймёшь, что и сказать хотел. Как будто вырвало человека буквами, он наскоро подтер тут и там, но торопился и убежал тошнить в другое место.
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