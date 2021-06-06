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≡ Николай ВОРОНИН: Нас лечат или ...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41674
Николай ВОРОНИН: Нас лечат или ...
Отправлено: 06.06.21 - 09:37
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В силу своего возраста мне пришлось жить и лечиться и в Советском Союзе, и в независимом Казахстане. Могу с уверенностью констатировать, что при Советской власти врачи нас лечили, причем бесплатно, а при новой власти они действуют по протоколу.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1233
Николай ВОРОНИН: Нас лечат или ...
Отправлено: 06.06.21 - 22:11
#15
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Цитата:
abaika95:
Порядок наступает понемногу Когда полиция будет действовать строго по протоколу а ещё пожарные и все остальные службы то это будет правильнее

Какому протоколу должны следовать полицейским?
Там много протоколов. Осмотра, досмотра, обыска, допроса.
Какому именно должны они следовать? А может :-) дипломатическому?
:lol:
Цитата:
Маркс:
Уважаемый ареопаг! Это орден! Прошу дать этому умнику орден наивности! Наивысшей степени! И поставьте его на зелёную дорожку!

Тут Погремуха в силу своей умственномудрости понятие протокол, как как процессуальный документ, с внятнопоеятным ему понятие-методичка!
Вы ему скажите :-) методичка- как инструкция которой он обязан следовать комментируя коменты на форуме, и он сразу врубица!
:oops:
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1233
Николай ВОРОНИН: Нас лечат или ...
Отправлено: 06.06.21 - 22:28
#16
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Цитата:
maxsaf:
Надо было распечатку первых анализов дать на руки, как говорится, продублировать на бумаге.

Понямаете, вчем ньюанс, результаты анализов обьязаны сохраняться в информационной системе. А об ином и помыслить невозможно!
Как это!?
Что-то не может сохраниться!?
Да это, измена Родине!
Вы что не верите заверениям правительства!?
Ну вы....
:-o
Цитата:
maxsaf:
Тогда лечили йодом или зеленкой - какие уж тут протоколы

Ещё касторкой и клизьмами.
Вапрочем, палагаю, что кое кому клизьма бы точно бы не помешла...

:-o
Рс но моё мнение может не совпадать...
:lol:
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
351
Re: Николай ВОРОНИН: Нас лечат или ...
Отправлено: 07.06.21 - 08:53
#17
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Цитата:
А куда ушли миллиарды, израсходованные на цифровизацию?

Источник:

Цитата:
Министры и акимы по протоколу не лечатся, потому этого бардака и не замечают.

Источник:

Цитата:
Исправляя одну погрешность, они тут же делают другую. И где лекарство от этого?

Источник:

Вернуть смертную казнь.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
351
Re: Николай ВОРОНИН: Нас лечат или ...
Отправлено: 07.06.21 - 09:00
#18
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Цитата:
Лесовик:
а сегодня -оказывают услуги!

Мда уж,торгаши,одним словом.Не власть,а торгаши.Они пусть еще армию переведут на коммерческие рельсы,тогда точно-кырдык стране.Сборище болванов и предателей-плевателей на верху,и терпил-внизу,не иначе.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2411
Николай ВОРОНИН: Нас лечат или ...
Отправлено: 07.06.21 - 10:09
#19
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Цитата:
Сергей kst:
Они пусть еще армию переведут на коммерческие рельсы


Ну, существуют же ЧВК, почему бы не создать такую и не "стричь купоны" из бюджета страны
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8152
Николай ВОРОНИН: Нас лечат или ...
Отправлено: 07.06.21 - 10:30
#20
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Цитата:
таноми52:
Ну, существуют же ЧВК

Частные военные компании тобиш наемники существуют как охрана у больших транснациональных компаний
В США эти компании по всему свету защищают нефтяные скважины
В России эти компании выполняют частные и государственные задачи,защищают газпромовские вложения в Сирии а также всякую другую грязную работу выполняют
Наемник идёт вне закона,всегда
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8152
Николай ВОРОНИН: Нас лечат или ...
Отправлено: 07.06.21 - 10:39
#21
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Цитата:
Лесовик:
Молодые склонны к самоутверждению и у отдельных личностей (явно на гос.службе) это перерастает в манию собственного превосходства над мнением других ,а тем более более старших по возрасту. Красиво это(хотя бы узнав тему у своих родителей или бабушек) или хайп это наше все? Ныне даже такие ценности как как уважение к мнению старших приносится в угоду собственному гипертрофированному ничем не подтвержденному(для интереса можно изучить историю становления медицины в нашей области) самолюбию.

Набор нагромождений какбы для завтраки)Цитата:
Лесовик:
Прокукарекать и смотреть реакцию других-это считаю подло

Подло но вы этим и занимаетесь сейчас
Цитата:
Лесовик:
А посыл статьи, если кратко- раньше людей лечили (может как могли,насколько это было возможностей),а сегодня -оказывают услуги! Ну а уж о клятве Гиппократу кто вспомнит, когда можно"рубить" тенге .

Нормальные рыночные отношения
В Германии что-ли лечат(услугу оказывают) как-то по другому? Цитата:
Лесовик:
Да и интересно - тот же Абайка95 сам обратиться или своих родных направит к новому поколению врачей (О"кей Гугл)или к дипломированным старым врачам ,которые к сожалению постепенно уходят.

Сколько бывал у врачей как на старую....попадусь так ощущение что надо бы ей Гугл подключить)
У молодых также но Гугл есть)
Не вижу большой разницы если честно между старой и новой "школой"Цитата:
drakon:
Но людей - задерживают, а не - убивают..

Да помним все как у вас на митинге в защиту леса,активисту экологу глаза выбили
Так по немецки) Цитата:
elektron:
А зачем мне эти протоколы знать, а так да в некоторых заболеваниях и я без протокола могу, да и врачи у нас по симптомам работают, а не по протоколам.Цитата:

Вы запутались)
Цитата:
elektron:
Ну это же вы предложили, меня пока и так всё устраивает.

Главное на митинг не ходите) Цитата:
гражданин СССР:
Ну зато ты у нас великий знаток СССР по соросовским учебникам "истории"

Сорос выпускает учебники? Что-то не видел)
Нет я советские книги читаю
Только кабы так сказать, вдумчиво)
Цитата:
urmas:
Повеселил... Где Гумилев и где абайка. Мания величиия,не иначе.

Это был пример)
Но вы не поймёте уже Цитата:
Маркс:
Уважаемый ареопаг! Это орден! Прошу дать этому умнику орден наивности! Наивысшей степени! И поставьте его на зелёную дорожку!

Ну да надо же как в России сапогом в живот и никаких протоколов и инструкций как полицейский должен себя вести на Митинге)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2411
Николай ВОРОНИН: Нас лечат или ...
Отправлено: 07.06.21 - 11:24
#22
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Бо-о-же! В одном только комменте (последнем) дал 10 (десять!) реакций на посты 6 (шести!) форумчан. И все реакции не посуществу,а в защиту себя - сверхумного!
Так и представляется, как эта особь крутится направо-налево, направо-налево, огрызаясь на того, на этого...
Редакции пора уже предъявить ей счёт за излишнее использование форумных площадей, в основном, в целях рекламы и самолюбования своей, якобы, исключительностью
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8152
Николай ВОРОНИН: Нас лечат или ...
Отправлено: 07.06.21 - 11:46
#23
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Цитата:
таноми52:
Бо-о-же! В одном только комменте (последнем) дал 10 (десять!) реакций на посты 6 (шести!) форумчан. И все реакции не посуществу,а в защиту себя - сверхумного

Если мне отвечают не по существу а просто ради ответа,мне надо что-то выдумывать?)
Цитата:
таноми52:
Так и представляется, как эта особь крутится направо-налево, направо-налево, огрызаясь на того, на этого

А вы представьте другие особи которые не утруждая себя рассуждением лезут тяфкать вот как вы сейчас особА)
Цитата:
таноми52:
Редакции пора уже предъявить ей счёт за излишнее использование форумных площадей, в основном, в целях рекламы и самолюбования своей, якобы, исключительностью

О старый добрый токылдак проснулся)) это так по вашему когда нечего внятно ответить и сказать, начать жаловаться) погремушку бы спустила на крайняк)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1410
Николай ВОРОНИН: Нас лечат или ...
Отправлено: 07.06.21 - 12:21
#24
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Цитата:
таноми52:
И все реакции не посуществу,а в защиту себя - сверхумного!

Да ему уже давно пора составить список стандартных отписок, как завещал великий Бендер, и просто подставлять в ответы их номера. Может так хотя бы интереснее будет. А то каждый раз напуржит, да еще не по делу, не поймёшь, что и сказать хотел. Как будто вырвало человека буквами, он наскоро подтер тут и там, но торопился и убежал тошнить в другое место.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21977
Николай ВОРОНИН: Нас лечат или ...
Отправлено: 07.06.21 - 13:24
#25
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Цитата:
abaika95:
Нет я советские книги читаю

А книги Первого Президента,
не читаешь?... :lol: :-o
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
234
Re: Николай ВОРОНИН: Нас лечат или ...
Отправлено: 07.06.21 - 13:49
#26
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Цитата:
Маркс:
А то каждый раз напуржит, да еще не по делу, не поймёшь, что и сказать хотел. Как будто вырвало человека буквами, он наскоро подтер тут и там, но торопился и убежал тошнить в другое место.

Вот такая тяжелая работа :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8152
Николай ВОРОНИН: Нас лечат или ...
Отправлено: 07.06.21 - 15:37
#27
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Цитата:
drakon:
А книги Первого Президента, не читаешь?...

Книги политиков особенно лидеров наций и особенно написанные ими самими немного утомляют)
Ленина,Сталина,Брежнева не читаю
Так и современных не буду)
Цитата:
Маркс:
Да ему уже давно пора составить список стандартных отписок, как завещал великий Бендер, и просто подставлять в ответы их номера.

А что вам хочется обстоятельного ответа на вашу белеберду?) Так это в отдел культуры они вам распишут)
Цитата:
Маркс:
А то каждый раз напуржит, да еще не по делу, не поймёшь, что и сказать хотел. Как будто вырвало человека буквами, он наскоро подтер тут и там, но торопился и убежал тошнить в другое место.

Я вот сейчас прочитал это и полное ощущение что пурижило вас
Но уже по серьезному)
Прям как у погремухи
Цитата:
гражданин СССР:
Вот такая тяжелая работа

Да земляк
Это тебе не *** пинать))
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