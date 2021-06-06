Отправлено: - 10:39

Лесовик:

Молодые склонны к самоутверждению и у отдельных личностей (явно на гос.службе) это перерастает в манию собственного превосходства над мнением других ,а тем более более старших по возрасту. Красиво это(хотя бы узнав тему у своих родителей или бабушек) или хайп это наше все? Ныне даже такие ценности как как уважение к мнению старших приносится в угоду собственному гипертрофированному ничем не подтвержденному(для интереса можно изучить историю становления медицины в нашей области) самолюбию.

Лесовик:

Прокукарекать и смотреть реакцию других-это считаю подло

Лесовик:

А посыл статьи, если кратко- раньше людей лечили (может как могли,насколько это было возможностей),а сегодня -оказывают услуги! Ну а уж о клятве Гиппократу кто вспомнит, когда можно"рубить" тенге .

Лесовик:

Да и интересно - тот же Абайка95 сам обратиться или своих родных направит к новому поколению врачей (О"кей Гугл)или к дипломированным старым врачам ,которые к сожалению постепенно уходят.

drakon:

Но людей - задерживают, а не - убивают..

elektron:

А зачем мне эти протоколы знать, а так да в некоторых заболеваниях и я без протокола могу, да и врачи у нас по симптомам работают, а не по протоколам.Цитата:

elektron:

Ну это же вы предложили, меня пока и так всё устраивает.

гражданин СССР:

Ну зато ты у нас великий знаток СССР по соросовским учебникам "истории"

urmas:

Повеселил... Где Гумилев и где абайка. Мания величиия,не иначе.

Маркс:

Уважаемый ареопаг! Это орден! Прошу дать этому умнику орден наивности! Наивысшей степени! И поставьте его на зелёную дорожку!

Цитата:Набор нагромождений какбы для завтраки)Цитата:Подло но вы этим и занимаетесь сейчасЦитата:Нормальные рыночные отношенияВ Германии что-ли лечат(услугу оказывают) как-то по другому? Цитата:Сколько бывал у врачей как на старую....попадусь так ощущение что надо бы ей Гугл подключить)У молодых также но Гугл есть)Не вижу большой разницы если честно между старой и новой "школой"Цитата:Да помним все как у вас на митинге в защиту леса,активисту экологу глаза выбилиТак по немецки) Цитата:Вы запутались)Цитата:Главное на митинг не ходите) Цитата:Сорос выпускает учебники? Что-то не видел)Нет я советские книги читаюТолько кабы так сказать, вдумчиво)Цитата:Это был пример)Но вы не поймёте уже Цитата:Ну да надо же как в России сапогом в живот и никаких протоколов и инструкций как полицейский должен себя вести на Митинге)