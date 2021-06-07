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≡ Medsupportkz: Мы не можем рекомендовать казахстанскую вакцину против коронавируса
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41674
Medsupportkz: Мы не можем рекомендовать казахстанскую вакцину против коронавируса
Отправлено: 07.06.21 - 11:29
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Ученые и врачи из сообщества Medsupportkz заявили, что не могут рекомендовать казахстанскую вакцину против коронавируса. Заявление сообщества было опубликовано в Telegram и Instagram.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2411
Re: Medsupportkz: Мы не можем рекомендовать казахстанскую...
Отправлено: 07.06.21 - 11:29
#1
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Спасибо им за порядочность и честность!
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2134
Re: Medsupportkz: Мы не можем рекомендовать казахстанскую...
Отправлено: 07.06.21 - 13:20
#2
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Закупали бы уже Пфайзеровскую вакцину и не морочили людям голову!
Профайл
D
§ Didos
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.12
Сообщений:
35
Re: Medsupportkz: Мы не можем рекомендовать казахстанскую...
Отправлено: 07.06.21 - 13:40
#3
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Цитата:
юля елиссева:
ли бы уже Пфайзеровскую вакцину и не мор

У вас каждый пост реклама пфайзера. вы дистрибьютор?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2134
Medsupportkz: Мы не можем рекомендовать казахстанскую вакцину против коронавируса
Отправлено: 07.06.21 - 13:45
#4
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Цитата:
Didos:
вы дистрибьютор?

нет, я всего лишь гражданка, которая хочет привиться качественной вакциной, доказавшей свою эффективность и рекомендованной ВОЗ.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
351
Re: Medsupportkz: Мы не можем рекомендовать казахстанскую...
Отправлено: 07.06.21 - 14:09
#5
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СтОит задуматься.Полагаю,оснований не доверять сообществу ученых и врачей-нет.Если вы,за 1,5 года пандемии ни разу не заболели,нужно ли торопиться с вакцинацией?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21977
Medsupportkz: Мы не можем рекомендовать казахстанскую вакцину против коронавируса
Отправлено: 07.06.21 - 14:25
#6
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Цитата:
таноми52:
Спасибо им за порядочность и честность!

Так они, её вроде уже - продают?... :lol: ;-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2411
Re: Medsupportkz: Мы не можем рекомендовать казахстанскую...
Отправлено: 07.06.21 - 14:53
#7
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Цитата:
drakon:
Так они, её вроде уже - продают?.


Имелось ввиду сообщество Medsupportkz
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8152
Re: Medsupportkz: Мы не можем рекомендовать казахстанскую...
Отправлено: 07.06.21 - 15:32
#8
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Тут недавно юрист Подопригора возмущался почему государство не включает машину пропаганды по агитации за вакцинацию?
Вот наглядный пример когда гос СМИ вместо пропаганды и агитации наоборот сеет сомнение)
Интересно это план такой? Типо народ же как баба Яга против всегда,сейчас все побегут вакцинироваться назло государству или не побегут?))
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1400
Re: Medsupportkz: Мы не можем рекомендовать казахстанскую...
Отправлено: 07.06.21 - 15:32
#9
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Цитата:
Казахстан отказался закупать вакцину AstraZeneca


Первый пошел))) Дорого наверно, Пфайзер по чем?)))) За Юлю переживаю)))
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1400
Re: Medsupportkz: Мы не можем рекомендовать казахстанскую...
Отправлено: 07.06.21 - 15:35
#10
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Цитата:
или не побегут?))

А вас уже вакцинировали?)))) А то я надеюсь исключительно на коллективный иммунитет))) Так что "прививайтесь", пожалуйста) я в сторонке постою)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8152
Medsupportkz: Мы не можем рекомендовать казахстанскую вакцину против коронавируса
Отправлено: 07.06.21 - 17:00
#11
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Цитата:
Змея Подколодная:
А вас уже вакцинировали

Пошел и вакцинировался теперь жду вторую очередь
Цитата:
Змея Подколодная:
А то я надеюсь исключительно на коллективный иммунитет))) Так что "прививайтесь", пожалуйста) я в сторонке постою)

Вы пока дома посидите пока 65% не вакцинируются
А то позаражаете народ ещё)
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1400
Medsupportkz: Мы не можем рекомендовать казахстанскую вакцину против коронавируса
Отправлено: 07.06.21 - 19:41
#12
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Цитата:
Пошел и вакцинировался теперь жду вторую очередь

Вы бы и от бешенства сделали сразу, а то неровен час, прохожих покусаете)
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