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≡ Игроки «Тобола» не смогли помочь сборной Казахстана уйти от разгрома в товарищеском матче с футболистами Северной Македонии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41665
Игроки «Тобола» не смогли помочь сборной Казахстана уйти от разгрома в товарищеском матче с футболистами Северной Македонии
Отправлено: 05.06.21 - 22:23
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Под знамена главной казахстанской команды ее наставник Талгат Байсуфинов призвал и четырех игроков костанайского «Тобола» - защитников Сергея Малого и Руслана Валиуллина, а также полузащитников Серикжана Мужикова и Азата Нургалиева, вышедшего на поле в роли капитана национальной сборной.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1226
Re: Игроки «Тобола» не смогли помочь сборной Казахстана уйти от...
Отправлено: 05.06.21 - 22:23
#1
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Цитата:
Игроки «Тобола» не смогли помочь сборной Казахстана уйти от разгрома в товарищеском матче с футболистами Северной Македонии

Велик и могуч русский язык.
Про...играли, сталбыть.
Играть стал-быть не умеют.
И тут лишние слова только путаницу превносят и дезориентируют....
:-o
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