Отправлено: - 20:04

Victor Yang:

Ну это видео так называется. А что там она на самом деле читает?

Victor Yang:

Возможно что в связи с языком было неправомерное действие этого сотрудника почты.

Victor Yang:

а - может, у них требования к сотрудникам есть в з

Цитата:Но разве вы сомневаетесь в честности Куата!!??Вы считаете что он может врать и обманывать!!??Цитата:Здесь ключевое слово-возможно.Цитата:Ага!Уволили за то что у неё руки- разные. Одна-левая, другая-правая.Но мне что-то подсказывает, что отгадка, в этом ролике:Рс но моё мнение может не совпадать с вашим.