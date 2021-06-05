Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.06.21 - 12:33
Цитата:
Да скорее всего там по собственному желанию было. По закону вообще перед увольнением должны другую должность сначала предложить, где работник будет компетентен.
Насчет знаний языка - одно дело тест пройти, который сферический в вакууме, другое дело - общаться с клиентом. Это во-первых. А во-вторых, на севере тогда многие предприятия без работников останутся, если будут строгие требования к знанию казахского языка.
elektron:
Значит должны на курсы послать, раз новые требования появились, но никак не увольнять. Беспредел.
Значит должны на курсы послать, раз новые требования появились, но никак не увольнять. Беспредел.
Да скорее всего там по собственному желанию было. По закону вообще перед увольнением должны другую должность сначала предложить, где работник будет компетентен.
Насчет знаний языка - одно дело тест пройти, который сферический в вакууме, другое дело - общаться с клиентом. Это во-первых. А во-вторых, на севере тогда многие предприятия без работников останутся, если будут строгие требования к знанию казахского языка.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.06.21 - 12:53
Цитата:
Но ведь по закону государство должно предоставить такую возможность выучить язык, причем бесплатно. Зачем предприятиям еще за это переживать, если они уже налогами скинулись на то, чтобы государство об этом позаботились. Закон сами прочитаете или мне сюда статью процитировать?
elektron:
Ну в данном случае Казпочта.
Ну в данном случае Казпочта.
Но ведь по закону государство должно предоставить такую возможность выучить язык, причем бесплатно. Зачем предприятиям еще за это переживать, если они уже налогами скинулись на то, чтобы государство об этом позаботились. Закон сами прочитаете или мне сюда статью процитировать?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.06.21 - 12:57
Цитата:
В смысле строгие? Есть закон обязывающий предприятие или организацию проверять знание гос языка перед приемом на работу? Сомневаюсь.
Victor Yang:
А во-вторых, на севере тогда многие предприятия без работников останутся, если будут строгие требования к знанию казахского языка.
А во-вторых, на севере тогда многие предприятия без работников останутся, если будут строгие требования к знанию казахского языка.
В смысле строгие? Есть закон обязывающий предприятие или организацию проверять знание гос языка перед приемом на работу? Сомневаюсь.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7034
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.06.21 - 13:00
Цитата:
А оно мне надо? Раз приняли так, так и оставить должны были так, или курсы дать, пусть и от государства.
ПС: Я не о языках если что. Тут трудовое законодательство.
[Исправлено: elektron, 05.06.2021 - 08:01]
maxsaf:
Закон сами прочитаете
Закон сами прочитаете
А оно мне надо? Раз приняли так, так и оставить должны были так, или курсы дать, пусть и от государства.
ПС: Я не о языках если что. Тут трудовое законодательство.
[Исправлено: elektron, 05.06.2021 - 08:01]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.06.21 - 13:02
Цитата:
Ну надеюсь что надо, а то в обсуждение ввязываться без базовых знаний - не комильфо там всего то одна строчка об этом
elektron:
А оно мне надо?
А оно мне надо?
Ну надеюсь что надо, а то в обсуждение ввязываться без базовых знаний - не комильфо там всего то одна строчка об этом
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7034
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.06.21 - 13:15
Цитата:
Ну дело сугубо добровольное (у нас во всяком случае)
Почему бы и не попереживать и помочь, если другие критерии устраивают?Цитата:
А у вас что даже не интересуются квалификацией и возможными перспективами развития при приёме на работу? Сюда и знание языков входит (у нас во всяком случае) Цитата:
Не их там много...
maxsaf:
Зачем предприятиям еще за это переживать
Зачем предприятиям еще за это переживать
Ну дело сугубо добровольное (у нас во всяком случае)
Почему бы и не попереживать и помочь, если другие критерии устраивают?Цитата:
maxsaf:
Есть закон обязывающий предприятие или организацию проверять знание гос языка перед приемом на работу? Сомневаюсь.
Есть закон обязывающий предприятие или организацию проверять знание гос языка перед приемом на работу? Сомневаюсь.
А у вас что даже не интересуются квалификацией и возможными перспективами развития при приёме на работу? Сюда и знание языков входит (у нас во всяком случае) Цитата:
maxsaf:
там всего то одна строчка об этом
там всего то одна строчка об этом
Не их там много...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7034
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.06.21 - 13:22
Цитата:
Закона нет, но корпоративные требования вполне могут быть.
maxsaf:
Есть закон обязывающий предприятие или организацию проверять знание гос языка перед приемом на работу? Сомневаюсь.
Есть закон обязывающий предприятие или организацию проверять знание гос языка перед приемом на работу? Сомневаюсь.
Закона нет, но корпоративные требования вполне могут быть.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.06.21 - 20:04
Цитата:
Но разве вы сомневаетесь в честности Куата!!??
Вы считаете что он может врать и обманывать!!??
Цитата:
Здесь ключевое слово-возможно.
Цитата:
Ага!
Уволили за то что у неё руки- разные. Одна-левая, другая-правая.
Но мне что-то подсказывает, что отгадка, в этом ролике:
Рс но моё мнение может не совпадать с вашим.
Victor Yang:
Ну это видео так называется. А что там она на самом деле читает?
Ну это видео так называется. А что там она на самом деле читает?
Но разве вы сомневаетесь в честности Куата!!??
Вы считаете что он может врать и обманывать!!??
Цитата:
Victor Yang:
Возможно что в связи с языком было неправомерное действие этого сотрудника почты.
Возможно что в связи с языком было неправомерное действие этого сотрудника почты.
Здесь ключевое слово-возможно.
Цитата:
Victor Yang:
а - может, у них требования к сотрудникам есть в з
а - может, у них требования к сотрудникам есть в з
Ага!
Уволили за то что у неё руки- разные. Одна-левая, другая-правая.
Но мне что-то подсказывает, что отгадка, в этом ролике:
Рс но моё мнение может не совпадать с вашим.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.06.21 - 20:17
Цитата:
Цитата:
Переведи!
Victor Yang:
Хамить, например, начала. Полностью отказывать в обслуживании на гос. языке, хотя должна была позвать коллегу, который его знает.
Хамить, например, начала. Полностью отказывать в обслуживании на гос. языке, хотя должна была позвать коллегу, который его знает.
Цитата:
Victor Yang:
Не все те кто не знает казахский язык - адекватные.
Не все те кто не знает казахский язык - адекватные.
Переведи!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 632
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.06.21 - 21:06
а когда будет горячая вода?
Вопрос задан КТЭК
ну вырубили свет на 5 минут, правда, по всей области, прошло ведь уже больше 8 часов.
ГДЕ ВОДА, ТЕПЛОВИКИ?
Вопрос задан КТЭК
ну вырубили свет на 5 минут, правда, по всей области, прошло ведь уже больше 8 часов.
ГДЕ ВОДА, ТЕПЛОВИКИ?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.06.21 - 21:29
Цитата:
Ну приведите пример из жизни, когда предприятие кому-то что-то дало, из того что государство бесплатно предоставляет. Капиталисты удавятся за копейку
elektron:
Ну дело сугубо добровольное (у нас во всяком случае) Почему бы и не попереживать и помочь, если другие критерии устраивают?
Ну дело сугубо добровольное (у нас во всяком случае) Почему бы и не попереживать и помочь, если другие критерии устраивают?
Ну приведите пример из жизни, когда предприятие кому-то что-то дало, из того что государство бесплатно предоставляет. Капиталисты удавятся за копейку
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.06.21 - 21:36
Цитата:
Вот это я и имел ввиду. Тут продавец прямо отрицает что казахский язык государственный. И русский, кстати, не является в Казахстане официальным. Он официально употребляется, но не является официальным - такая юридическая коллизия.
Цитата:
Почему-то русскоязычными считается что все эти тильмайдановцы - хамло, а все герои роликов - белые и пушистые. Но с той стороны неправые тоже есть.
Вот это я и имел ввиду. Тут продавец прямо отрицает что казахский язык государственный. И русский, кстати, не является в Казахстане официальным. Он официально употребляется, но не является официальным - такая юридическая коллизия.
Цитата:
Coopidon:
Переведи!
Переведи!
Почему-то русскоязычными считается что все эти тильмайдановцы - хамло, а все герои роликов - белые и пушистые. Но с той стороны неправые тоже есть.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.06.21 - 21:59
Цитата:
Неувидел/неуслышал этого. Но если, длпустим это-так.
То слава богу, незнание законов -не является правонарушением, а токмо его нарушение.
Но менказакпен настаивает, что все должны с ним говорить на госязыке, аргументируя что он так хочет и на госязыке -должнф говорить все!
Вот коллизия!
Цитата:
Почему-то думаю, может Погремуха у вас отнял аккаунт, на время!?
Откуда такие выводы?
Victor Yang:
. Тут продавец прямо отрицает что казахский язык государственный. И русский, кстати, не является в Казахстане официальным. Он официально употребляется, но не является официальным - такая юридическая коллизия.
. Тут продавец прямо отрицает что казахский язык государственный. И русский, кстати, не является в Казахстане официальным. Он официально употребляется, но не является официальным - такая юридическая коллизия.
Неувидел/неуслышал этого. Но если, длпустим это-так.
То слава богу, незнание законов -не является правонарушением, а токмо его нарушение.
Но менказакпен настаивает, что все должны с ним говорить на госязыке, аргументируя что он так хочет и на госязыке -должнф говорить все!
Вот коллизия!
Цитата:
Victor Yang:
Почему-то русскоязычными считается что все эти тильмайдановцы - хамло, а все герои роликов - белые и пушистые. Но с той стороны неправые тоже есть.
Почему-то русскоязычными считается что все эти тильмайдановцы - хамло, а все герои роликов - белые и пушистые. Но с той стороны неправые тоже есть.
Почему-то думаю, может Погремуха у вас отнял аккаунт, на время!?
Откуда такие выводы?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.06.21 - 22:07
Цитата:
Вы мне здесь сможете прям сейчас, предъявить законе, по которому госцдарствоязычныму должны оказываться услуги:
1 на госязыке.
2 в объёмах общения и знания языка не менее чем как знания языка желающего получить услугу.
Рс 2пункт поясню. К вам приходит ученик 1 класса и просит объяснить что такое интеграл. А на ваши пояснения говорит. Кренли ты тут керню на уши вешаешь. Ты объясни чтоб я понял!
Ваши действия!?
Victor Yang:
Почему-то русскоязычными считается что все эти тильмайдановцы
Почему-то русскоязычными считается что все эти тильмайдановцы
Вы мне здесь сможете прям сейчас, предъявить законе, по которому госцдарствоязычныму должны оказываться услуги:
1 на госязыке.
2 в объёмах общения и знания языка не менее чем как знания языка желающего получить услугу.
Рс 2пункт поясню. К вам приходит ученик 1 класса и просит объяснить что такое интеграл. А на ваши пояснения говорит. Кренли ты тут керню на уши вешаешь. Ты объясни чтоб я понял!
Ваши действия!?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 19
|Зарегистрированные пользователи: Victor Yang, таноми52
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать