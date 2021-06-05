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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 199 из 199«1...197198199
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14017
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.06.21 - 12:33
#2971
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Цитата:
elektron:
Значит должны на курсы послать, раз новые требования появились, но никак не увольнять. Беспредел.

Да скорее всего там по собственному желанию было. По закону вообще перед увольнением должны другую должность сначала предложить, где работник будет компетентен.
Насчет знаний языка - одно дело тест пройти, который сферический в вакууме, другое дело - общаться с клиентом. Это во-первых. А во-вторых, на севере тогда многие предприятия без работников останутся, если будут строгие требования к знанию казахского языка.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10511
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.06.21 - 12:53
#2972
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Цитата:
elektron:
Ну в данном случае Казпочта.

Но ведь по закону государство должно предоставить такую возможность выучить язык, причем бесплатно. Зачем предприятиям еще за это переживать, если они уже налогами скинулись на то, чтобы государство об этом позаботились. Закон сами прочитаете или мне сюда статью процитировать?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10511
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.06.21 - 12:57
#2973
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Цитата:
Victor Yang:
А во-вторых, на севере тогда многие предприятия без работников останутся, если будут строгие требования к знанию казахского языка.

В смысле строгие? Есть закон обязывающий предприятие или организацию проверять знание гос языка перед приемом на работу? Сомневаюсь.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7034
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.06.21 - 13:00
#2974
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Цитата:
maxsaf:
Закон сами прочитаете

А оно мне надо? ;-) Раз приняли так, так и оставить должны были так, или курсы дать, пусть и от государства. :lol:
ПС: Я не о языках если что. Тут трудовое законодательство. ;-)

[Исправлено: elektron, 05.06.2021 - 08:01]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10511
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.06.21 - 13:02
#2975
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Цитата:
elektron:
А оно мне надо?

Ну надеюсь что надо, а то в обсуждение ввязываться без базовых знаний - не комильфо :lol: там всего то одна строчка об этом :-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7034
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.06.21 - 13:15
#2976
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Цитата:
maxsaf:
Зачем предприятиям еще за это переживать

Ну дело сугубо добровольное (у нас во всяком случае) :lol:
Почему бы и не попереживать и помочь, если другие критерии устраивают?Цитата:
maxsaf:
Есть закон обязывающий предприятие или организацию проверять знание гос языка перед приемом на работу? Сомневаюсь.

А у вас что даже не интересуются квалификацией и возможными перспективами развития при приёме на работу? Сюда и знание языков входит (у нас во всяком случае) :lol: Цитата:
maxsaf:
там всего то одна строчка об этом

Не их там много... ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7034
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.06.21 - 13:20
#2977
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Кстати Казпочтакак раз предлагает много чего.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14017
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.06.21 - 13:22
#2978
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Цитата:
maxsaf:
Есть закон обязывающий предприятие или организацию проверять знание гос языка перед приемом на работу? Сомневаюсь.

Закона нет, но корпоративные требования вполне могут быть.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1222
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.06.21 - 20:04
#2979
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Цитата:
Victor Yang:
Ну это видео так называется. А что там она на самом деле читает?

Но разве вы сомневаетесь в честности Куата!!??
Вы считаете что он может врать и обманывать!!??
:oops:
Цитата:
Victor Yang:
Возможно что в связи с языком было неправомерное действие этого сотрудника почты.

Здесь ключевое слово-возможно.
Цитата:
Victor Yang:
а - может, у них требования к сотрудникам есть в з

Ага!
Уволили за то что у неё руки- разные. Одна-левая, другая-правая.
Но мне что-то подсказывает, что отгадка, в этом ролике:

Рс но моё мнение может не совпадать с вашим.

:-o
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1222
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.06.21 - 20:17
#2980
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Цитата:
Victor Yang:
Хамить, например, начала. Полностью отказывать в обслуживании на гос. языке, хотя должна была позвать коллегу, который его знает.


Цитата:
Victor Yang:
Не все те кто не знает казахский язык - адекватные.

Переведи!
:-o
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