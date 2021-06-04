Re: На старте плей-офф чемпионата мира по хоккею побеждали...

Отправлено: - 13:06

но тот факт что Казахстан выиграл

у двух из четырех участников полуфинала

говорит о многом .

с двумя другими не играли,так как они из другой группы,

так что им просто повезло.