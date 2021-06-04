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≡ На старте плей-офф чемпионата мира по хоккею побеждали только бывшие соперники сборной Казахстана
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41664
На старте плей-офф чемпионата мира по хоккею побеждали только бывшие соперники сборной Казахстана
Отправлено: 04.06.21 - 12:50
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На проходящем в Латвии чемпионате мира по хоккею с шайбой состоялись четвертьфинальные матчи, в которых победители групп «А» и «В» встречались с командами, занявшие четвертые места в группах «В» и «А», а команды, ставшие вторыми в своих группах, с третьими сборными.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11956
Re: На старте плей-офф чемпионата мира по хоккею побеждали...
Отправлено: 04.06.21 - 12:50
#1
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эх земляки, такую свинью соседям подложили.
сдали последнюю игру аутсайдеру..
а так бы по братски проиграли в одной четвертой
россиянам. и всем бы было счастье.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11956
Re: На старте плей-офф чемпионата мира по хоккею побеждали...
Отправлено: 04.06.21 - 13:06
#2
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но тот факт что Казахстан выиграл
у двух из четырех участников полуфинала
говорит о многом .
с двумя другими не играли,так как они из другой группы,
так что им просто повезло.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11956
Re: На старте плей-офф чемпионата мира по хоккею побеждали...
Отправлено: 05.06.21 - 20:14
#3
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канада у штатов выиграла и вышла в финал.
капец.
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