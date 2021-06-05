Прогноз на 5 дней
ясно+21°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 24% влажность
  • ЮВ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Роман ПОДОПРИГОРА: Время пропаганды
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41664
Роман ПОДОПРИГОРА: Время пропаганды
Отправлено: 05.06.21 - 09:39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, что в «доковидное» время за отказы от вакцинирования чаще всего доставалось некоторым религиозным объединениям. Теперь антипрививочные убеждения у вполне светских людей, а религиозные объединения, наоборот, призывают прививаться или хотя бы не препятствуют этому.
Читать новость

a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11956
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: Время пропаганды
Отправлено: 05.06.21 - 09:39
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
/// здесь бы поговорить с Иманбеком (казахстанский диджей и музыкальный продюсер, в 2019 году стал всемирно известным благодаря своему ремиксу на песню Saint Jhn «Roses», за который получил музыкальную премию «Грэмми»-2021, первый музыкант из Казахстана, получивший «Грэмми», а также первый музыкант из СНГ и бывшего СССР, получивший «Грэмми» в категории неклассической музыки - «НГ»)//

не понял зачем в статью вставлено такое
обьемное разьяснение от нг кто такой Иманбек. статья в статье.
да и Иманбека и так все знают.
только что он может сказать про вакцинацию, непонятно.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4685
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: Время пропаганды
Отправлено: 05.06.21 - 09:58
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сдается мне, да я просто убежден, вся эта затея с вирусом не что иное как хорошая пневмония и видимо выживет у кого иммунитет сильный. Ну и конечно заработать хотят многие на этом. А прививка это всего лишь укол непонятно чего
Профайл Посетить вебсайт
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2132
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: Время пропаганды
Отправлено: 05.06.21 - 10:30
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Закупите, наконец, приличную вакцину! И я сразу вакцинируюсь! Нет у меня доверия ни к Спутнику, ни к Казваку, ни, тем более, к китайской вакцине.
Профайл
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11956
Роман ПОДОПРИГОРА: Время пропаганды
Отправлено: 05.06.21 - 10:49
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Закупите, наконец, приличную вакцину!


одну дозу пфайзер не продает.
угораздило же тебя в Костанае жить.
так страдаешь.
Профайл
MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
138
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: Время пропаганды
Отправлено: 05.06.21 - 12:20
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полностью согласен с Романом.
Ну да, немного растянули статью под формат.
Но смысл статьи понятен и логичен.
Правительство не работает.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10511
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: Время пропаганды
Отправлено: 05.06.21 - 12:25
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
обьемное разьяснение от нг кто такой Иманбек. статья в статье.

Оно еще и не полное - забыли титул "Самый крутой музыкант в СНГ" :lol:
Цитата:
alex_60:
только что он может сказать про вакцинацию, непонятно.

Ну раз его знаменитый трек про "без резинки" то видимо он знает толк в риске ;-)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7034
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: Время пропаганды
Отправлено: 05.06.21 - 12:34
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//первый музыкант из Казахстана, получивший «Грэмми», а также первый музыкант из СНГ и бывшего СССР, получивший «Грэмми» в категории неклассической музыки - «НГ»)//
Под категорию неклассической музыки подходит всё, кроме классической музыки. ;-) Значит утверждение уже по сути не верно. В категории неклассической музыки были и выходцы из Казахстана , СНГ и СССР. :lol:
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14017
Роман ПОДОПРИГОРА: Время пропаганды
Отправлено: 05.06.21 - 12:37
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Под категорию неклассической музыки подходит

...любой шлак.
Профайл
Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1396
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: Время пропаганды
Отправлено: 05.06.21 - 15:06
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лесом идите со своей вакцинацией. И Ашик туда же.
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1222
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: Время пропаганды
Отправлено: 05.06.21 - 19:31
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Правительства отказываются включать административную мощь в борьбе за победу вакцинации по разным причинам: права человека, проблемы с прививочной инфраструктурой, большое количество 

Ан вишь какая закавыка! Высечь бы сомневающихся, да и вакцинировать тут же, но права человека, портят все дело!
Надо бы привлечь Иманбека, да он занят очередным резиновым ремиксом.
Прямо безвыходное положение какое то получается.
Куда ни кинь, всюду клин.
Уже и господа юристы об этом пишут, что права человека мешают всем.
Не знаю! Не знаю...отменить их штоле!?
Кому они нужны!?
Цитата:
юля елиссева:
Закупите, наконец, приличную вакцину! И я сразу вакцинируюсь! Нет у меня доверия ни к Спутнику, ни к Казваку, ни, тем более, к китайской вакцине.

Вам же господин юрист открытым текстом говорит! Послушайте Иманбека, и у вас сразу появится доверие!
:-o
Рс но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 69, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 69
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS