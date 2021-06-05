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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11955
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.06.21 - 11:27
#5611
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Цитата:
drakon:
Спасибо, друзья. Я аж - застеснялся...


видишь все как просто.
выдвинул тебя, и ты теперь Уважаемый.
с тебя причитается.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11955
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.06.21 - 11:31
#5612
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причем что важно- выдвинутый форумчанами.
а не назначенный.
народный уважаемый так сказать.

[Исправлено: alex_60, 05.06.2021 - 12:21]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21970
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.06.21 - 12:06
#5613
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Спасибо, большое Спасибо, Товарищи!
За то, что Вы меня - уважаете... :lol: :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21970
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.06.21 - 14:35
#5614
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Цитата:
alex_60:
с тебя причитается.

Завтра, жду - всех... :lol: :oops:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2387
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.06.21 - 14:44
#5615
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Цитата:
drakon:
Завтра, жду - всех...




:lol: :lol: :lol: Поздравляю, Драко, с повышением статуса! Заслужил! ;-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2407
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.06.21 - 16:01
#5616
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Поздравляю,Вик!
Дальнейшего процветания твоей деревеньке! :-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21970
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.06.21 - 16:06
#5617
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Цитата:
таноми52:
Поздравляю,Вик!

Спасибо, Родная!...
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
219
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.06.21 - 17:34
#5618
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Я поддерживаю!
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