Отправлено: - 12:25

alex_60:

обьемное разьяснение от нг кто такой Иманбек. статья в статье.

alex_60:

только что он может сказать про вакцинацию, непонятно.

Цитата:Оно еще и не полное - забыли титул "Самый крутой музыкант в СНГ"Цитата:Ну раз его знаменитый трек про "без резинки" то видимо он знает толк в риске