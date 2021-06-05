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Роман ПОДОПРИГОРА: Время пропаганды
Роман ПОДОПРИГОРА: Время пропаганды
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41663
Роман ПОДОПРИГОРА: Время пропаганды
Отправлено: 05.06.21 - 09:39
Интересно, что в «доковидное» время за отказы от вакцинирования чаще всего доставалось некоторым религиозным объединениям. Теперь антипрививочные убеждения у вполне светских людей, а религиозные объединения, наоборот, призывают прививаться или хотя бы не препятствуют этому.
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a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11955
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: Время пропаганды
Отправлено: 05.06.21 - 09:39
/// здесь бы поговорить с Иманбеком (казахстанский диджей и музыкальный продюсер, в 2019 году стал всемирно известным благодаря своему ремиксу на песню Saint Jhn «Roses», за который получил музыкальную премию «Грэмми»-2021, первый музыкант из Казахстана, получивший «Грэмми», а также первый музыкант из СНГ и бывшего СССР, получивший «Грэмми» в категории неклассической музыки - «НГ»)//
не понял зачем в статью вставлено такое
обьемное разьяснение от нг кто такой Иманбек. статья в статье.
да и Иманбека и так все знают.
только что он может сказать про вакцинацию, непонятно.
не понял зачем в статью вставлено такое
обьемное разьяснение от нг кто такой Иманбек. статья в статье.
да и Иманбека и так все знают.
только что он может сказать про вакцинацию, непонятно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4685
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: Время пропаганды
Отправлено: 05.06.21 - 09:58
Сдается мне, да я просто убежден, вся эта затея с вирусом не что иное как хорошая пневмония и видимо выживет у кого иммунитет сильный. Ну и конечно заработать хотят многие на этом. А прививка это всего лишь укол непонятно чего
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2132
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: Время пропаганды
Отправлено: 05.06.21 - 10:30
Закупите, наконец, приличную вакцину! И я сразу вакцинируюсь! Нет у меня доверия ни к Спутнику, ни к Казваку, ни, тем более, к китайской вакцине.
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11955
Роман ПОДОПРИГОРА: Время пропаганды
Отправлено: 05.06.21 - 10:49
Цитата:
одну дозу пфайзер не продает.
угораздило же тебя в Костанае жить.
так страдаешь.
юля елиссева:
Закупите, наконец, приличную вакцину!
Закупите, наконец, приличную вакцину!
одну дозу пфайзер не продает.
угораздило же тебя в Костанае жить.
так страдаешь.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.04.19
- Сообщений:
- 138
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: Время пропаганды
Отправлено: 05.06.21 - 12:20
Полностью согласен с Романом.
Ну да, немного растянули статью под формат.
Но смысл статьи понятен и логичен.
Правительство не работает.
Ну да, немного растянули статью под формат.
Но смысл статьи понятен и логичен.
Правительство не работает.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 10511
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: Время пропаганды
Отправлено: 05.06.21 - 12:25
Цитата:
Оно еще и не полное - забыли титул "Самый крутой музыкант в СНГ"
Цитата:
Ну раз его знаменитый трек про "без резинки" то видимо он знает толк в риске
alex_60:
обьемное разьяснение от нг кто такой Иманбек. статья в статье.
обьемное разьяснение от нг кто такой Иманбек. статья в статье.
Оно еще и не полное - забыли титул "Самый крутой музыкант в СНГ"
Цитата:
alex_60:
только что он может сказать про вакцинацию, непонятно.
только что он может сказать про вакцинацию, непонятно.
Ну раз его знаменитый трек про "без резинки" то видимо он знает толк в риске
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7034
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: Время пропаганды
Отправлено: 05.06.21 - 12:34
//первый музыкант из Казахстана, получивший «Грэмми», а также первый музыкант из СНГ и бывшего СССР, получивший «Грэмми» в категории неклассической музыки - «НГ»)//
Под категорию неклассической музыки подходит всё, кроме классической музыки. Значит утверждение уже по сути не верно. В категории неклассической музыки были и выходцы из Казахстана , СНГ и СССР.
Под категорию неклассической музыки подходит всё, кроме классической музыки. Значит утверждение уже по сути не верно. В категории неклассической музыки были и выходцы из Казахстана , СНГ и СССР.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14017
Роман ПОДОПРИГОРА: Время пропаганды
Отправлено: 05.06.21 - 12:37
Цитата:
...любой шлак.
elektron:
Под категорию неклассической музыки подходит
Под категорию неклассической музыки подходит
...любой шлак.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1396
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: Время пропаганды
Отправлено: 05.06.21 - 15:06
Лесом идите со своей вакцинацией. И Ашик туда же.
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