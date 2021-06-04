Цитата:
maxsaf:
Молчит Кустанай, затаился
Цитата:
urmas:
Мен потребитель, и прокурор разберется.
Не понимаю почему не реагирует Уважаемая Прокуратура?
Здесь же явно несколько статей Куату-корячится?
Неужели это все из-за того, что они друг у друга-друзьях в фейсьбуке!?
Нет!
Нет, я и мысли подобной, не допускаю!!!!
Наша Фемида, чесная и ниподкупная...
Даже мысль об этом....
Цитата:
abaika95:
А что тут топтать если ты уже все истоптала?)
Да я ж понимаю, что ты пока своими культяпками дотелепаешь, так ты бы хоть клювом пощелкало-бы, что придешь. Я б тогда других МРС отогнал бы!
А так, не взыщи,
Ешь, что-есь...
Рс но мнение может не совпадать с точкой зрения Редакции...
Цитата:
abaika95:
Ты то от каких семерых? От одного еле можешь))Цитата:
Не! Не!
Я на твоё место под паяльной лампой -не претендую.
Оно- в в вечном резерве, для -тебя...
Цитата:
maxsaf:
Так и губернии Костанайской вроде тоже нет, на ми
Думаю, что лингвистическая экспертиза легко установит призыв на нарушение Территориальной целостности Республики Казахстан.
От 3 до 7
С конфискацией квартиры в Алма-Ате...