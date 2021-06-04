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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1216
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.06.21 - 22:38
#2956
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Цитата:
maxsaf:
Молчит Кустанай, затаился

Цитата:
urmas:
Мен потребитель, и прокурор разберется.

Не понимаю почему не реагирует Уважаемая Прокуратура?
Здесь же явно несколько статей Куату-корячится?
Неужели это все из-за того, что они друг у друга-друзьях в фейсьбуке!?
Нет!
Нет, я и мысли подобной, не допускаю!!!!
Наша Фемида, чесная и ниподкупная...
Даже мысль об этом....
8-) :oops:
Цитата:
abaika95:
А что тут топтать если ты уже все истоптала?)

Да я ж понимаю, что ты пока своими культяпками дотелепаешь, так ты бы хоть клювом пощелкало-бы, что придешь. Я б тогда других МРС отогнал бы!
А так, не взыщи,
Ешь, что-есь...
Рс но мнение может не совпадать с точкой зрения Редакции...
:-o
Цитата:
abaika95:
Ты то от каких семерых? От одного еле можешь))Цитата:

Не! Не!
Я на твоё место под паяльной лампой -не претендую.
Оно- в в вечном резерве, для -тебя...
:oops:
Цитата:
maxsaf:
Так и губернии Костанайской вроде тоже нет, на ми

Думаю, что лингвистическая экспертиза легко установит призыв на нарушение Территориальной целостности Республики Казахстан.
От 3 до 7
С конфискацией квартиры в Алма-Ате...
:-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10504
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.06.21 - 23:54
#2957
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Цитата:
abaika95:
А нету такого города

Кустаная значит нету, а Мәскеу есть? Сх. ..ли? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 04.06.2021 - 23:56]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2406
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.06.21 - 00:18
#2958
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Когда и за что Вит из ПП превратился в П?
Пропустила
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10504
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.06.21 - 01:14
#2959
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Новости с Тенгри. Общая численность населения страны достигла 18 миллионов 962 тысяч 892 человек. При этом на начало года в Казахстане насчитывалось 18 миллионов 879 тысяч 552 жителя. Прирост населения составил 83 тысячи 340 человек.

Вот тебе и пандемия... ;-)

[Исправлено: maxsaf, 05.06.2021 - 01:18]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10504
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.06.21 - 01:16
#2960
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В целом численность населения СКО уменьшилась на 1 536 человек за четыре месяца 2021 года. Численность населения Костанайской области также понизилась на 1 374 человека. Жителей Восточно-Казахстанской области стало на 1 214 меньше. Кроме того, в Павлодарской области зафиксировано снижение населения на 652 человека.

Ожидаемо, похоже на процесс обратного осмоса :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3392
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.06.21 - 01:49
#2961
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Цитата:
maxsaf:
Общая численность населения страны

______Ничего , перепись будет , нарисуют как надо ---- 20 млн.будет :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3392
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.06.21 - 01:56
#2962
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Цитата:
maxsaf:
Вот тебе и пандемия..

____ У меня у соседа вон в 55 родился малыш - а маме под полтинник . Так папаша и сам смеется - дитя пандемии !! Дома сидели --- чем еще заниматься ? Исследователь Карлыгаш КАБАТОВА проглядела , однако :lol: :-x

[Исправлено: Гога, 04.06.2021 - 22:57]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10504
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.06.21 - 02:08
#2963
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Цитата:
Гога:
______Ничего , перепись будет , нарисуют как надо ---- 20 млн.будет

Зачем рисовать - надо просто поднажать ))
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